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    «ПСЖ» зря потратился на Паредеса. Он деградирует и мешает команде


    3.4
    Голосов: 5
    Сегодня, 17:40
    А еще его низкий уровень всех раздражает.

    29 января, незадолго до закрытия европейского трансферного окна, «Зенит» осуществил продажу года. Питерцы толкнули страдающего (по слухам) от РПЛ Паредеса, а взамен получили 40 миллионов евро. На эти деньги «Зенит» купил Сердара Азмуна (12 миллионов евро), Вильмара Барриоса (15) и Ярослава Ракицкого (10), скинули в копилку еще три миллиона, мощно скакнули в игровом плане в сравнении с осенью и идут в шаге от чемпионства.

    Паредес же, кажется, так и не прижился в команде. Он с большим трудом стал чемпионом Франции (перед оформлением чемпионства «ПСЖ» проиграл несколько легких матчей), вылетел из Лиги чемпионов и провалился в финале Кубка Франции. Теперь появилась новая неприятность – Паредеса активно критикуют во Франции. По слухам, им недовольны даже футболисты «ПСЖ».

    Кто и что говорит

    Главный ненавистник Паредеса – бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри. В интервью Foot Mercato Дюгарри просто уничтожил Леандро: «Паредес медленнее меня. Он вообще не добавляет команде скорости. 47 миллионов евро за такого игрока – это откровенный грабеж. 47 миллионов евро, я смеюсь во весь голос».

    Get French Football News подкидывает огня. По словам авторитетного твиттер-аккаунта, некоторые лидеры «ПСЖ» сильно сомневаются в уровне Паредеса и считают его трансфер провальным.

    Паредесу достается и в социальных сетях.

    «Керер + Паредес = бюджет «Аякса».

    «Мы хотели Паредеса в январе. А он так бездарно облажался».

    «Паредес...*эмодзи человечка, который бьет себя по лбу со стыда*».

    «Паредес облажался, и это стоило нам победы в матче».

    «Это Паредес, который должен вынести мяч на 30 метров от своих ворот».

    В ситуации, когда провал Паредеса очевиден, очень тактично ведет себя Тухель. Коуч говорит: «Бывают дни, когда создается такое впечатление, что тяжело играть. Я не собираюсь винить Кимпембе. Он играет несколько недель подряд. Леандро тоже играет очень много. С нами в этом сезоне такое случается».

    Паредес действительно очень плох

    Главное требование Тухеля, которое он неоднократно озвучивал в своих интервью – многофункциональность. Любой футболист в его понимании должен не только уметь отобрать мяч, но и организовать момент. У Паредеса есть проблемы и с тем, и с другим.

    С момента перехода Паредеса у него был один важный косяк – он совершенно не следил за забросами за спину, за тем, как соперники забегают за него. С января, кажется, ничего не поменялось. Паредес заметно сдал в обороне (теперь он делает не 3,1 перехвата за матч, как было в «Зените», а 1,4), а эпизод с потерей мяча возле своих ворот в игре с «Монпелье» – прямое подтверждение неосторожности Паредеса.

    Леандро плох в создании атак. С января он сыграл 12 матчей в чемпионате Франции (10 из них – в основе), но сообразил только одно результативное действие – во встрече с «Нантом» (которую «ПСЖ» проиграл – 2:3) он отдал голевую передачу на Дани Алвеса. Для интереса можно сравнить Паредеса с тем же Алвесом, который довольно много времени проводит в атаке «ПСЖ». С февраля у аргентинца 12 матчей в Лиге 1 и только 1 голевое действие. Если брать тот же период, то у Дани столько же игр и 5 результативных эпизодов (1 гол и 4 голевых передачи).

    Ожидания и реальность

    «ПСЖ» приобретал Паредеса для создания определенного ритма, для разгруза центра поля. В реальности парижане не получили ничего. Паредес не развивается. Он допускает абсолютно детские ошибки, из-за которых страдает остальная команда.

    В начале марта сезона-2016/17 «Боруссия» выдала сумасшедший матч с «Байером». Дортмунд вынес оппонента (6:2), а Кастро и Вайгль (пара центральных полузащитников) контролировали темпы игры команды Тухеля, оба получили от WhoScored оценки не меньше 7 и на двоих сделали 5 отборов.

    Примерно такого же перфоманса ждали от Паредеса в Париже, но, к большому сожалению шейхов, не получили ничего, кроме критики и ляпов. В этой ситуации больше всех повезло «Зениту». Питерцы избавились от ноющего юнита, на полученные деньги сколотили состав и теперь вряд ли вообще вспомнят о Паредесе.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 5
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +735

      JTherry 16 минут назад

      зенит впарил за 47 лимонов шейхам неликвид))) не зря Дюгарри угорает от смеха

      1
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      Рейтинг: +5268

      KLIM777 17 минут назад

      а че он в чемпионате России прям так круто играл? Масса ошибок, не таким уж лидером был как Халк или Витсель. Норм продажа за 47.

      1
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      Рейтинг: +3044

      порт 30 минут назад

      Его проблемы. Что хотел, то и получил.

      1
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      Рейтинг: +66

      Stalin XP 40 минут назад

      Собаке собачья смерть. Надеюсь, этот клоун теперь покатится по наклонной и закончит в каком-нибудь аргентинском наркопритоне

      0
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      Рейтинг: +551

      Taps 41 минуту назад

      Заговор русских.
      Они Паредеса споили и научили распи@здяйству.

      0
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      Рейтинг: +1091

      ухоженный крокодил 46 минут назад

      Илья Егоров это плагиат.
      Такая статья еже была на чемпионате.
      Своих мозгов нет, работаем как можем =))))

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