А еще его низкий уровень всех раздражает.

29 января, незадолго до закрытия европейского трансферного окна, «Зенит» осуществил продажу года. Питерцы толкнули страдающего (по слухам) от РПЛ Паредеса, а взамен получили 40 миллионов евро. На эти деньги «Зенит» купил Сердара Азмуна (12 миллионов евро), Вильмара Барриоса (15) и Ярослава Ракицкого (10), скинули в копилку еще три миллиона, мощно скакнули в игровом плане в сравнении с осенью и идут в шаге от чемпионства.

Паредес же, кажется, так и не прижился в команде. Он с большим трудом стал чемпионом Франции (перед оформлением чемпионства «ПСЖ» проиграл несколько легких матчей), вылетел из Лиги чемпионов и провалился в финале Кубка Франции. Теперь появилась новая неприятность – Паредеса активно критикуют во Франции. По слухам, им недовольны даже футболисты «ПСЖ».

Кто и что говорит

Главный ненавистник Паредеса – бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри. В интервью Foot Mercato Дюгарри просто уничтожил Леандро: «Паредес медленнее меня. Он вообще не добавляет команде скорости. 47 миллионов евро за такого игрока – это откровенный грабеж. 47 миллионов евро, я смеюсь во весь голос».

Get French Football News подкидывает огня. По словам авторитетного твиттер-аккаунта, некоторые лидеры «ПСЖ» сильно сомневаются в уровне Паредеса и считают его трансфер провальным.

Паредесу достается и в социальных сетях.

twit text — Decius (@Dekious1) 1 мая 2019 г.

«Керер + Паредес = бюджет «Аякса».

twit text — Roland Uy (@rolanduy) 1 мая 2019 г.

«Мы хотели Паредеса в январе. А он так бездарно облажался».

twit text — Fefeu (@fefeucabral) 30 апреля 2019 г.

«Паредес...*эмодзи человечка, который бьет себя по лбу со стыда*».

twit text — Ràqúëb (@kmr4ever7) 30 апреля 2019 г.

«Паредес облажался, и это стоило нам победы в матче».

twit text — Winamax Sport (@WinamaxSport) 30 апреля 2019 г.

«Это Паредес, который должен вынести мяч на 30 метров от своих ворот».

В ситуации, когда провал Паредеса очевиден, очень тактично ведет себя Тухель. Коуч говорит: «Бывают дни, когда создается такое впечатление, что тяжело играть. Я не собираюсь винить Кимпембе. Он играет несколько недель подряд. Леандро тоже играет очень много. С нами в этом сезоне такое случается».

Паредес действительно очень плох

Главное требование Тухеля, которое он неоднократно озвучивал в своих интервью – многофункциональность. Любой футболист в его понимании должен не только уметь отобрать мяч, но и организовать момент. У Паредеса есть проблемы и с тем, и с другим.

С момента перехода Паредеса у него был один важный косяк – он совершенно не следил за забросами за спину, за тем, как соперники забегают за него. С января, кажется, ничего не поменялось. Паредес заметно сдал в обороне (теперь он делает не 3,1 перехвата за матч, как было в «Зените», а 1,4), а эпизод с потерей мяча возле своих ворот в игре с «Монпелье» – прямое подтверждение неосторожности Паредеса.

Леандро плох в создании атак. С января он сыграл 12 матчей в чемпионате Франции (10 из них – в основе), но сообразил только одно результативное действие – во встрече с «Нантом» (которую «ПСЖ» проиграл – 2:3) он отдал голевую передачу на Дани Алвеса. Для интереса можно сравнить Паредеса с тем же Алвесом, который довольно много времени проводит в атаке «ПСЖ». С февраля у аргентинца 12 матчей в Лиге 1 и только 1 голевое действие. Если брать тот же период, то у Дани столько же игр и 5 результативных эпизодов (1 гол и 4 голевых передачи).

Ожидания и реальность

«ПСЖ» приобретал Паредеса для создания определенного ритма, для разгруза центра поля. В реальности парижане не получили ничего. Паредес не развивается. Он допускает абсолютно детские ошибки, из-за которых страдает остальная команда.

В начале марта сезона-2016/17 «Боруссия» выдала сумасшедший матч с «Байером». Дортмунд вынес оппонента (6:2), а Кастро и Вайгль (пара центральных полузащитников) контролировали темпы игры команды Тухеля, оба получили от WhoScored оценки не меньше 7 и на двоих сделали 5 отборов.

Примерно такого же перфоманса ждали от Паредеса в Париже, но, к большому сожалению шейхов, не получили ничего, кроме критики и ляпов. В этой ситуации больше всех повезло «Зениту». Питерцы избавились от ноющего юнита, на полученные деньги сколотили состав и теперь вряд ли вообще вспомнят о Паредесе.

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