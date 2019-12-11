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    Заметили, как много Икарди забивает за «ПСЖ»? Кажется, это был лучший трансфер лета


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    Голосов: 0
    Сегодня, 00:47
    Вытеснил Кавани из состава, ласкается в комплиментах Тухеля.

    В прошлом сезоне «Интер» и Мауро Икарди окончательно разругались. Болельщики требовали отстранить его от основы, у него забрали капитанскую повязку, он отказывался играть и отклонил предложение о контракте.

    Летом пришел Конте и продублировал позицию болельщиков: такой игрок «Интеру» не нужен. Все трансферное окно клуб не мог найти покупателя для Икарди. Но в последний день (за минуты до закрытия окна) «ПСЖ» объявил об аренде Мауро с правом выкупа.

    Тогда мы писали, почему это отличный трансфер для всех сторон: обоих клубов и игрока. И почему Икарди отлично впишется в «ПСЖ»; читайте тут.

    Икарди игрой подтвердил, что он в порядке и органичен этому «ПСЖ». Сейчас у него 12 голов в 15 матчах. Он не забивал лишь в трех играх, когда выходил в старте. Забивает он, кстати, в своем стиле (Мауро – король игры в чужой штрафной и умных открываний): все 12 голов забиты из штрафной, 7 из них – вообще из вратарской.

    А еще есть такие веселые цифры: Икарди в Лиге чемпионов за «ПСЖ» за четыре месяца забил больше (5 голов), чем в «Интере» за шесть лет (4 гола).

    Их союз с «ПСЖ» = любовь

    Сейчас он настолько хорош, что выбил из состава Кавани. Тухель объясняет свой выбор шикарной формой Икарди:

    «Он очень эффективный нападающий. Он делает то, что должен, и даже больше. Кавани сейчас трудно.

    Икарди очень умен в тактическом плане. Он важен для нас. Удивительно, как он много работает. Мауро очень дисциплинирован и очень умен без мяча».

    Сам Икарди уже назвал «ПСЖ» лучшей командой в своей жизни и слегка поддел «Интер»:

    «Я играл с великими чемпионами, но этот «ПСЖ» – лучшая команда, в которой я когда-либо играл».

    А еще ответил хейтерам, которые говорят о том, что его скандальная жена Ванда Нара (она еще и его агент) мешает ему играть в футбол:

    «Каков я на самом деле – знают мои партнеры и друзья. Но все почему-то судят меня по личной жизни, а не потому, что я делаю на поле.

    Это продолжается уже семь лет. С тех пор, как я живу с Вандой. Я знаю, что она известная личность. Но это не влияет на мое душевное состояние и игровую форму. Иначе бы я не забил 150 голов за «Интер». Иначе бы не забивал сейчас за «ПСЖ».

    Тут – все о Ванде Наре. Женщине, которую обвиняют во всех грехах Икарди:

    Безумное лавстори Икарди и Ванды: ни слова про измену и бывшего мужа

    Ванда Нара – женщина, из-за которой Марадона оскорбил Икарди

    «Он изменял мне с гувернанткой». История трагичных отношений Икарди, Лопеса и красотки Ванды

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии3
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      Рейтинг: +651

      life85 1 час назад

      В ПСЖ и Заболотный забивать начнёт!

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      Рейтинг: +137

      elessar arnor > life85 1 час назад

      эээ..возникают сомнения, он похуже Чупо Мотинга, а это тот ещё фрукт, то ещё дно

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      Рейтинг: +144

      Файдаэн_Шаз 1 час назад

      История всех расставила по местам.

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