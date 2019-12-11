Заметили, как много Икарди забивает за «ПСЖ»? Кажется, это был лучший трансфер лета

Вытеснил Кавани из состава, ласкается в комплиментах Тухеля.

В прошлом сезоне «Интер» и Мауро Икарди окончательно разругались. Болельщики требовали отстранить его от основы, у него забрали капитанскую повязку, он отказывался играть и отклонил предложение о контракте.

Летом пришел Конте и продублировал позицию болельщиков: такой игрок «Интеру» не нужен. Все трансферное окно клуб не мог найти покупателя для Икарди. Но в последний день (за минуты до закрытия окна) «ПСЖ» объявил об аренде Мауро с правом выкупа.

Тогда мы писали, почему это отличный трансфер для всех сторон: обоих клубов и игрока. И почему Икарди отлично впишется в «ПСЖ»; читайте тут.

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019

Икарди игрой подтвердил, что он в порядке и органичен этому «ПСЖ». Сейчас у него 12 голов в 15 матчах. Он не забивал лишь в трех играх, когда выходил в старте. Забивает он, кстати, в своем стиле (Мауро – король игры в чужой штрафной и умных открываний): все 12 голов забиты из штрафной, 7 из них – вообще из вратарской.

А еще есть такие веселые цифры: Икарди в Лиге чемпионов за «ПСЖ» за четыре месяца забил больше (5 голов), чем в «Интере» за шесть лет (4 гола).

Их союз с «ПСЖ» = любовь

Сейчас он настолько хорош, что выбил из состава Кавани. Тухель объясняет свой выбор шикарной формой Икарди:

«Он очень эффективный нападающий. Он делает то, что должен, и даже больше. Кавани сейчас трудно.

Икарди очень умен в тактическом плане. Он важен для нас. Удивительно, как он много работает. Мауро очень дисциплинирован и очень умен без мяча».

twit text — Squawka News (@SquawkaNews) December 11, 2019

Сам Икарди уже назвал «ПСЖ» лучшей командой в своей жизни и слегка поддел «Интер»:

«Я играл с великими чемпионами, но этот «ПСЖ» – лучшая команда, в которой я когда-либо играл».

А еще ответил хейтерам, которые говорят о том, что его скандальная жена Ванда Нара (она еще и его агент) мешает ему играть в футбол:

«Каков я на самом деле – знают мои партнеры и друзья. Но все почему-то судят меня по личной жизни, а не потому, что я делаю на поле.

Это продолжается уже семь лет. С тех пор, как я живу с Вандой. Я знаю, что она известная личность. Но это не влияет на мое душевное состояние и игровую форму. Иначе бы я не забил 150 голов за «Интер». Иначе бы не забивал сейчас за «ПСЖ».

Тут – все о Ванде Наре. Женщине, которую обвиняют во всех грехах Икарди:

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