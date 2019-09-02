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    Разбираем последние трансферы. Зачем Икарди ПСЖ и что ждать от Мхитаряна


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    Сегодня, 21:14
    Не забыли и про другие переходы.

    Зачем «ПСЖ» Икарди?

    Самый банальный и очевидный ответ – заменить Кавани. Эдинсону 32 года, а следующим летом у него заканчивается контракт с парижским клубом – скорее всего, Кавани уйдет свободным агентом. Это если смотреть глобально.

    Если говорить про прямо здесь и сейчас – Икарди тоже пригодится. Мбаппе, Дракслер и Кавани травмированы и не успеют восстановиться к первому матчу Лиги чемпионов. А надеяться на Чупо-Мотинг – было бы странно.

    Главное условие аренды Икарди – «ПСЖ» следующим летом может не выкупать нападающего, и он вернется в «Интер». А если захотят – выкупят за 70 миллионов.

    То есть у «ПСЖ» нет глобальных рисков. Да, они потратят на Икарди около 13 миллионов евро (плата за аренду «Интеру» + зарплата игрока), но, учитывая их возможности и уровень Икарди, это минимальные риски.

    Главный вопрос: как встроить Икарди в систему «ПСЖ»? Ведь для Тухеля важно, чтобы нападающий был вовлечен в комбинации и умел прессинговать. Оба аспекта у Икарди хромают.

    Простой ответ: подавляющее количество игр в Лиге 1 «ПСЖ» владеет мячом больше 60% и прижимает соперников к воротам. В таких раскладах Икарди – один из лучших в мире нападающий: элитно открывается в штрафной и реализует.

    На стадии плей-офф Лиги чемпионов, где соперники будут умнее и сильнее, Икарди может оказаться бесполезным. Но на эти игры у Тухеля будет Кавани, а еще Мбаппе с Неймаром.

    Поэтому «ПСЖ» и Икарди – идеальный союз. Для клуба это лучший вариант, чтобы создать вариативность в атаке; для Икарди – нет более удобного топ-клуба, который большинство матчей проводит в комфортных для него условиях.

    Фернандеша сгубила жадность

    В «Краснодаре» Мануэль Фернандеш будет получать 1.1 миллиона евро в год. По информации нескольких источников, если бы португалец согласился на условия «Локо» год назад, то получал бы сейчас около 2.5 миллионов. Но Фернандеш и его агент хотели больше.

    В итоге у Ману истек контракт с клубом. Все лето он искал новую команду, но никто не был готов платить ему запрашиваемую зарплату. В итоге Фернандеш согласился на переход в «Краснодар» с явным понижением в заработках.

    Для «Краснодара» это очень удачный трансфер. Который бы не случился, если бы не серьезная травма Кабелья.

    Почему удачный? Во-первых, потому что бесплатный: клубу нельзя было тратить большие деньги из-за лимита ФФП. Во-вторых, Фернандеш – был одним из лучших игроком РПЛ, когда постоянно играл и был в форме. В-третьих, он адаптирован к российской лиге. Главное сейчас – как можно быстрее вписаться в игру нового клуба.

    О Мхитаряне, Игбуне и Навасе

    Мхитаряну уже 30 лет. Переезд в Англию три года назад конкретно подкосил карьеру Генриха. Мхитаряну не подходила ни сама лига со своей плотностью и ставкой на физику, ни клубы, в которых он играл. Система Моуринью в «МЮ» максимально ограничивала его, а Эмери такие вингеры, как Мхитарян, не подходят стилистически.

    Мхитарян зависимый от системы футболист. «Боруссия» Клоппа, где у него была свобода действий, ему идеально подходила. В теории в «Рому» Фонсеки и Серию А он впишется лучше, чем в предыдущие клубы АПЛ. Система Фонсеки подразумевает свободные роли для атакующих игроков. Но для этого нужно много работать в прессинге – в «Боруссии» Мхитарян с этой задачей справлялся.

    «Динамо» в последние недели предлагало контракты десяткам европейским нападающим. Но ни один из них не захотел переезжать в Россию. В итоге подписали Игбуна из «Уфы», и это вызвало много недовольств со стороны болельщиков. Но это не такой уж и плохой трансфер.

    «Динамо» в последние дни окна активно искало нападающего. Но ни никто из европейских лиг не захотел переезжать в Россию. В итоге подписали Игбуна из «Уфы», и это вызвало много недовольства со стороны болельщиков. Но это не такой уж и плохой трансфер.

    Игбун – очень быстрый, один из лучших в РПЛ по игре головой, много создает для партнеров, хорош в дриблинге. И вообще кажется одним из самых недооцененных игроков РПЛ.

    Он определенно добавит качество атаке «Динамо». Другой вопрос в том, что команде нужен был ярко выраженный центрфорвард. Игбун намного комфортнее чувствует себя либо на фланге, либо рядом с форвардом. Которого «Динамо» и собиралось купить, но взяло одного Игбуна в центр нападения. Это не провальный ход. В команде уже есть Филипп и Н'Жи – то есть игроков атаки достаточно. Теперь все зависит от тренера: как он встроит их в игру команды.

    Жутко обидно за Кейлора Наваса. Выиграл с командой три Лиги чемпионов, был одним из лучших киперов мира (и, возможно, им остается), но с приходом Куртуа сел на скамейку. Куртуа выигрывает у Наваса только в возрасте (младше на шесть лет), но даже сейчас не так стабилен и крут, как Кейлор.

    Сейчас Навасу всего 32 года, для вратаря – самый рассвет. Это не 40-летний Буффон (который, кстати, провел отличный сезон, но допустил роковую ошибку против «МЮ»).

    Кажется, «ПСЖ» провел лучшую кампанию в новейшей истории, сделав акцент не на раскрученности игроков, а усилив важные позиции не самыми популярными, но сильными футболистами (Гуйе, Эррера, Сарабия, Диалло, Навас).

    Пока было открыто трансферное окно, вы могли пропустить:

    Вы зря не следите за Францией. Там много красивых голов, удалений и андердог в лидерах

    Что вы пропустили на этих выходных. Мане ругался на Салаха, ссора Оздоева и Джикии, классный гол Павара

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Кейлора Наваса
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