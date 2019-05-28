Вы зря не следите за Францией. Там много красивых голов, удалений и андердог в лидерах

Собрали главные моменты четырех туров.

Слабый старт «Марселя»

Этим летом «Марсель» назначил Андре Виллаша-Боаша главным тренером. Летом команда купила всего одного футболиста – нападающего Бенедетто за 14 миллионов. Клуб критиковали за слабую трансферную кампанию.

После четырех туров «Марсель» набрал семь очков и занимает только восьмое место. В первом туре они дома проиграли «Реймсу» (0:2) – в обороне были дикие провалы. Во втором сыграли вничью с «Нантом», хотя могли побеждать: Пайет отдал право бить пенальти Бенедетто, а тот промахнулся. Боаш был зол после игры:

«Я сказал игрокам, что это первый и последний раз, когда пенальти бьет не Пайет. Мы работали с ним над пенальти всю предсезонку».

В третьем и четвертом туре «Марсель» победил «Ниццу» и «Сент-Этьен», но в обоих матчах все решал один гол. Пока команда Виллаша-Боаша выглядит не очень уверенно.

«Анжер» – открытие

В прошлом сезоне команда заняла 13 место, а в этом уже набрала 9 очков и делит первое место вместе с «ПСЖ», «Ренном» и «Ниццей». Забавно, что чемпионат «Анжер» начал максимально неудачно, во втором туре проиграв дома «Лиону» 0:6. Зато в трех остальных играх (все дома) одержали три победы, забили восемь голов и пропустили лишь один.

Еще три интересных факта об «Анжере»:

1) С 2011-го года команду тренирует Стефан Мулен. Ни один другой тренер в Лиге 1 не руководит командой так долго.

На третий год работы Мулена в клубе «Анжер» вышел в Лигу 1 впервые за 20 лет. Тренер удерживает команду в высшей лиге уже пятый сезон – так долго клуб не задерживался в Лиге 1 с середины 70-х годов.

Еще одно важное достижение Мулена: в сезоне-16/17 «Анжер» вышел в финал кубка, где проиграл «ПСЖ».

2) Тут еще важен контекст: «Анжер» – 17-ая команда лиги по бюджету.

3) Если будете смотреть матчи «Анжера», присмотритесь к Зинедину Ферхату. Он уже забил гол и отдал две голевые. А еще он лучший во всей лиге по созданию моментов для партнеров (xA).

И еще прикольное по «Анжеру». Посмотрите, какой гол в матче с их участием был забит. Главный перл нового сезона Лиги 1.

Мотайте на 1:40

«Ним» удивляет

«Ним» – самая бедная команда Лиги 1, но тоже прыгает выше головы. В прошлом сезоне заняли девятое место, обогнав «Ренн», «Бордо» и «Монако». В этом набрали четыре очка в четырех турах, но зато почти в каждом из их матчей что-то случалось.

• После первого тайма против «Ниццы» «Ним» проигрывал 1:2. Всю вторую половину игры команда наседала, но так и не забила. А на последних добавленных минутах (седьмой и восьмой) заработала два удаления – оба раза, пытаясь прервать контратаки соперников. У «Ниццы» тоже был удален игрок – в самом начале второго тайма.

• Против «Монако» отыгрались с 0:2, забив во втором тайме два гола за 12 минут.

• В первом туре разгромили «Брест» и забили два красивейших гола – из-за пределов штрафной в дальний угол и через себя.

Смотрите (1:33, 2:55):

И другие интересные моменты

• В первых трех турах «Монако» зарабатывал удаление в каждом матче.

• Вообще, с момента старта чемпионата ни один тур не обходился без удаления. За четыре тура судьи показали 14 красных карточек.

• Ислам Слимани приехал в «Монако» и сразу взорвал: забил три гола в двух матчах за клуб.

• Лучшие бомбардиры чемпионата прямо сейчас Мемфис Депай («Лион») и Виктор Осисмен («Лилль») – оба забили по четыре мяча.

• 20-летний Осимен стал третьим футболистом за последние 15 сезонов, забившим четыре гола в первых трех турах. До него это делали Баллотели (в 2016-м) и Ибрагимович (в 2012-м).

• 16-летний полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он стал самым молодым игроком (16 лет и 281 день), отдавшим голевой пас Лиге 1. А в апреле он стал первым игроком 2002-го года рождения, сыгравшим в топ-5 лигах.

• Мбаппе провел 100-ый матч в Лиге 1. Его статистика за эти 100 игр впечатляет:

– 70 матчей в старте и 29 выходов на замену, включая дебют 2 декабря 2015 года.

– Три чемпионских титула подряд (2017, 2018, 2019).

– 63 забитых гола: 16 за «Монако» и 47 за ПСЖ.

– 8 дублей, 3 хет-трика и один покер (в 2018 году против «Лиона»).

– 29 голевых передач: 12 за «Монако», 17 за ПСЖ.

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