0:3, 0:3. «Монако» хуже, чем год назад: травмы, красные карточки, нет сыгранности, разгром от аутсайдера

Головин вернулся в основу, но не помог.

«Монако» опять проиграл, и на этот раз с Головиным в составе. В обоих матчах в этом сезоне, с «Лионом» и «Метцем», команда пропустила три мяча и не забила ни одного. В этом сезоне у «Монако» уже два удаления: с «Лионом» красную получил Фабрегас (и заодно – дисквал на три матча), а с «Метцем» – новичок Рубен Агилар. Этим летом в клубе перестройка, но позитивных результатов нет.

В прошлом сезоне «Монако» стартовал лучше

Предыдущий сезон для «Монако» – полный провал, но сейчас ясно, что бывает и хуже. Тот чемпионат команда начала с уверенной победы над «Нантом» – 3:1, а затем была ничья с крепким «Лиллем». Лишь в 3 и 4 туре команда начала проигрывать, но даже поражения там были боевые – 1:2 с «Бордо» и 2:3 с «Марселем».

twit text — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) August 17, 2019

Сейчас «Монако» начал с двух разгромных поражений. И если результат с «Лионом» еще можно назвать ожидаемым, то 0:3 от «Метца» – это серьезная проблема. «Метц» в прошлом сезоне играл в Лиге 2 и с 2001 года ни разу не занимал место выше 14 в чемпионате Франции.

Тренер «Монако» Жардим так оценил стартовый отрезок команды: «Когда ты проигрываешь два или три матча, то это уже можно считать черной полосой. Мы постараемся сделать так, чтобы команда быстро стала конкурентоспособной».

Основные проблемы «Монако» – травмы и несыгранность. Из-за повреждений в последнем матче не играли Фалькао, Йоветич, Хенрикс и Субашич, вдобавок – дисквалификация Сеска Фабрегаса. Из-за этого в старте сразу появилось много новичков, часть из которых пришла в клуб совсем недавно.

Как сыграл Головин?

Если вкратце – чуть лучше, чем большинство в команде. Но ошибок все равно было очень много. Например, у Головина очень низкая точность передач: всего 78%, или 43 паса из 55. Это один из худших показателей в команде: меньше только у левого защитника Балло-Туре (76%). Показатель критичный для игрока, занимающего ключевую роль в полузащите команды.

Но здесь дело не только в самом Головине. Два игрока из атакующей тройки – новички клуба, и оба тренируются с «Монако» меньше недели. Точность передач вполне могла просесть из-за несыгранности, о чем говорил и Жардим: «Мы готовились к сезону 6 недель, но нам все равно пришлось вводить в состав новых игроков. Наша цель — продолжать работать и преодолеть все препятствия».

Кстати, на матче присутствовал бывший тренер Головина Леонид Слуцкий. И он очень расстроился, что Головину не дали пробить опасный штрафной у ворот соперника. «text», – написал он в инстаграме.

text text text Публикация от text (@leonid.slutsky) 17 Авг 2019 в 11:38 PDT

Что за новички? И как вообще изменился «Монако»?

В это сложно поверить, но летом «Монако» действительно хорошо потратился – 105 миллионов евро на новых игроков. При этом продал на 83 – из клуба за 45 миллионов уехал Юри Тилеманс (который последние полгода и так играл в аренде в «Лестере»), а Рони Лопеш за 25 перешел в «Севилью».

Из новичков особенно выделяется Виссам Бен Йеддер, за которого заплатили 40 миллионов евро. 29-летний француз последние три года играл в «Севилье», где неплохо раскрылся в прошлом сезоне: 18 голов и 9 ассистов.

30 миллионов «Монако» заплатил за Желсона Мартинша. Последние полгода он играл за «Монако» в аренде, и на этом отрезке здорово себя проявил – 4 гола и 2 ассиста.

Кстати, в СМИ были слухи и о более звездных новичках: «Монако» мог подписать Рибери, Мариано Диаса, Икарди и Старриджа.