Икарди может перейти в «Монако»

«Монако» решил побороться за нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, представители французского клуба уже оповестили итальянских коллег о желании купить 26-летнего аргентинца.

Также на футболиста претендуют «Рома», «Наполи» и «Ювентус»