Икарди может перейти в «Монако»

«Монако» решил побороться за нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, представители французского клуба уже оповестили итальянских коллег о желании купить 26-летнего аргентинца.
Также на футболиста претендуют «Рома», «Наполи» и «Ювентус»
- В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.