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    Икарди может перейти в «Монако»

    «Монако» решил побороться за нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, представители французского клуба уже оповестили итальянских коллег о желании купить 26-летнего аргентинца.

    Также на футболиста претендуют «Рома», «Наполи» и «Ювентус»

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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