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    L'Equipe: Рибери отказал «Монако»

    Этим летом бывший вингер «Баварии» Франк Рибери мог оказаться в «Монако», сообщает L'Equipe.

    По информации источника, представители монегасков связались с 36-летним футболистом и предложили ему контракт, однако тот ответил отказом.

    Рибери дал понять «Монако», что во Франции он готов выступать только за «Марсель».

    Ранее стало известно, что игрок может перейти в «Ливерпуль».

    • Рибери этим летом стал свободным агентом.
    • С 2007 по 2019 год он выступал за «Баварию».
    • В составе мюнхенцев провел 425 матчей, забил 124 гола и сделал 182 ассиста.

    Источник: L'Equipe

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