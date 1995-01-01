L'Equipe: Рибери отказал «Монако»

Этим летом бывший вингер «Баварии» Франк Рибери мог оказаться в «Монако», сообщает L'Equipe.

По информации источника, представители монегасков связались с 36-летним футболистом и предложили ему контракт, однако тот ответил отказом.

Рибери дал понять «Монако», что во Франции он готов выступать только за «Марсель».

Ранее стало известно, что игрок может перейти в «Ливерпуль».