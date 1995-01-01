Рибери может перейти в «Ливерпуль»

Да он уже в шаге от завершения карьеры, какой нафиг Ливерпуль?
Бывший вингер «Баварии» Франк Рибери может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает L'Equipe.
По информации источника, вариант с приглашением француза рассматривает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Немецкий футболист готов подписать 36-летнего футболиста, если кто-то из игроков группы атаки покинет команду.
- Рибери этим летом стал свободным агентом.
- С 2007 по 2019 год он выступал за «Баварию».
- В составе мюнхенцев провел 425 матчей, забил 124 гола и сделал 182 ассиста.