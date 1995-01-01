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    Рибери может перейти в «Ливерпуль»

    Бывший вингер «Баварии» Франк Рибери может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает L'Equipe.

    По информации источника, вариант с приглашением француза рассматривает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

    Немецкий футболист готов подписать 36-летнего футболиста, если кто-то из игроков группы атаки покинет команду.

    • Рибери этим летом стал свободным агентом.
    • С 2007 по 2019 год он выступал за «Баварию».
    • В составе мюнхенцев провел 425 матчей, забил 124 гола и сделал 182 ассиста.

    Источник: L'Equipe

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7666

      Cules2013 1 час назад

      Да он уже в шаге от завершения карьеры, какой нафиг Ливерпуль?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1797

      BlackMurder 2 часа назад

      Китай иди, денег рубанешь!!! Подумай! В ливере полировать лавку, тем более Вам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      GSmall 2 часа назад

      Не стоит,лучше в Марсель перейти

      3
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