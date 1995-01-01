Спорим, вы не знали, кто помог Рыболовлеву построить «Монако»? Этим человеком восхищаются Моуринью и Гвардиола

А еще Луис Кампос – гений в работе с молодежью.

25 июля 2014 года в кабинете консультанта «Монако» Луис Кампоса, отвечающего за набор игроков в команду, раздался звонок – беспокоили агенты 19-летнего игрока «Ренна» Тьемуэ Бакайкоко. Вот только агенты до Кампоса не дозвонились: он очень редко бывал в офисе и часто работал у себя дома, в кабинете, где были только стол, стул, компьютер и большой книжный шкаф.

Агенты Бакайоко все-таки дозвонились до Кампоса, связавшись сначала с приемной офиса клуба. Стороны договорились о встрече через день. На нее Кампос пришел c несколькими папками, в которых были все выкладки по Бакайоко, и в компании двух своих аналитиков. После двух часов переговоров Кампос все же одобрил сделку.

Дальше представители игрока обсуждали трансфер с юристами «Монако», к этому Кампос не имел никакого отношения. В обязанности Луиса входили лишь формирование команды, составление списков потенциальных новичков. На этом он и сделал себе репутацию.

Кто такой Луис Кампос

Луис Кампос – типичный пример людей поколения Жозе Моуринью. Только если Моур не стал классным футболистом, но вырос в отличного тренера, то эволюция Кампоса-специалиста пошла дальше. До 26 лет он играл за любительские клубы Португалии, потом плюнул и ушел тренировать. За 15 лет (с 1990-го по 2005-й) он практически ничего не добился. Главным его достижением был матч за «Жил Висенте» против «Порту» Моуринью в 2004 году. Благодаря этому он и познакомился с Моуринью и сделал карьеру в Испании.

Кампос долго и много изучал тактику. «Жил Висенте» был сильно ограничен в финансах, но Кампос настоял, чтобы в его тренерский штаб наняли пять аналитиков и четырех скаутов, специализирующихся на работе с молодежью. Перед встречей с «Порту» Кампос нормально не спал две ночи и все это время изучал отчеты аналитиков по противнику.

В результате «Жил» уделал команду Моуринью (2:0). Кампос потом рассказывал: ту победу ему удалось одержать за счет крайне дисциплинированной игры, все футболисты действовали по позиции, не менялись местами и строго опекали своего игрока. Моуринью был восхищен Кампосом. Спустя шесть лет после этого он пригласил Луиса в тренерский штаб «Реала»: там Кампос отвечал за тактический анализ соперника и скаутинг игроков для «Кастильи».

Кампос фанател от тактики. Он создал курсы, по которым учился Пеп Гвардиола

Кампос увлекся тактикой, когда еще работал помощником главного тренера в «Лейрии». Он лично присутствовал на каждой тренировке команды, а потом по несколько раз просматривал записи, отмечая важные детали. За 15 лет работы тренером он ни разу не отказался от привычки. Во всех командах Кампос просил администраторов предоставлять ему записи, чтобы более точно оценить своих игроков.

Если сравнивать Кампоса с его проектами, то можно найти одну общую деталь – дотошность во всех аспектах. Луис заранее составлял планы на тренировки, матчи, поездки и дико бесился, когда что-то шло не так. Возможно, это и стало причиной его неудачи в тренерстве. Современный футбол предполагает риск и перестройку. Кампос не терпел всего этого и предпочитал действовать строго плану.

В 2005-м он ушел из «Бейры-Мар» и с тех пор ни разу не тренировал. До того, как помогать «Порту» и «Спортингу» с поиском молодых игроков, он (вместе с еще одним бывшим тренером Америго Магальесом) записал курсы по тактике для начинающих тренеров. Эти видео (назывались «Time To Play» или «T2P») в свое время покупали «Барса» (их смотрели тренеры молодежных команды «Барселоны»), «Порту», «Спортинг», «Марсель», «Гимараеш» и многие другие португальские команды. Ролики лично смотрел сам Пеп Гвардиола.

С Гвардиолой Кампос встречался несколько раз, когда работал в Испании. Однажды журналисты Yahoo Sports попытались узнать у Кампоса подробности этих встреч, но Луис отказался говорить с ними об этом. И это еще один момент, идеально подчеркивающий Кампоса: со СМИ он обсуждает лишь промежуточные результаты своей работы, но не методы.

Кампос помог Рыболовлеву создать «Монако», а потом ушел в «Лилль» и за год поменял состав

В 2013-м Моуринью ушел из «Реала», вместе с ним из Мадрида уехал и Кампос. Но без работы, как в прошлом десятилетии, он долго не оставался. Примерно через неделю после расставания с «Реалом» Кампосу предложили должность спортивного консультанта в «Монако», а потом проапгрейдили его до технического директора.

На тот момент у «Монако» появились деньги, и ни Рыболовлев, ни кто-либо из руководства не ограничивал Кампоса. Тем не менее Кампос изначально предложил схему развития: приоритет клуба – классные игроки, но состав будет разбавляться опытом и молодыми футболистами. И четко придерживался этой тактики. Селекцией клуба занимался лично Кампос. А помогал ему в этом знаменитый скаут Адмар Лопес (который заметил Кондогбиа, Адилля Ассану, Гаэтано Моначеллу и Абду Диалло) – позже он будет работать с Кампосом в «Лилле».

В первый сезон при Рыболовлеве в «Монако» пришли Хамес, Фалькао и Моутинью. Кампос и тут следовал своему плану, поэтому пригласил Марсиаля, Фабиньо, Рикарду Карвальо, Димитара Бербатова и Эрика Абидаля. Через год команду пополнили Бернарду Силва, Тьемуэ Бакайоко и Мартин Стекеленбург. Во Франции Кампос прокачался в плане поиска молодых футболистов, познакомился с кучей спортивных школ и организовал небольшую сеть по поиску молодых талантов. Небольшой список мощных янгстеров, которые потом стали звездами:

• Антони Марсьяль. Кампос следил за ним около полугода, выцепил его за 5 миллионов евро. Через два года «Монако» продал Марсьяля за 60.

• Тома Лемар. За ним очень долго следил «Лион», но Кампос лично трижды ездил на встречу с руководством «Каена», чтобы забрать Лемара. В итоге Луис достиг цели, позже «Монако» получил за Лемара 70 миллионов.

• Фабиньо. «Риу Аве» чувствовал в нем потенциал, поэтому никак не хотел отпускать даже за 15 миллионов, которые предлагал Кампос. В итоге Кампос договорился о двухлетней аренде Фабиньо, а в 2015-м, за год до конца контракта Фабиньо с «Риу Аве», выкупил его за 6 миллионов. «Ливерпуль» в 2018-м отдал за игрока 45.

• Бернарду Силва. Единственный игрок, которого лично вел Кампос и за которого «Монако» заплатил более 15 миллионов евро (15,75 и бонусы). Во Франции Силва вырос в суперзвезду и уехал в «Сити» за 50 миллионов.

В 2016-м Кампос ушел из «Монако» из-за разногласий с руководством и с Леонарду Жардимом. У него было несколько предложений: от «Милана», «Ромы», «Эвертона». Но Кампос не хотел уезжать из Франции и согласился на оффер «Лилля». В тот момент в команде сменился владелец. Новый почти полностью поменял руководство. Президентом «Лилля» стал Жерар Лопес, и именно он настоял на приглашении Кампоса на должность спортивного директора.

В «Лилле» нет таких денег, какие были в «Монако». Но это не мешает Кампосу блестяще выполнять свою работу. В первый год в новом клубе он расстался с 17 футболистами и организовал покупку 22 игроков. В «Лилле» он также занимается поиском молодых талантов и работой с ними. Так, например, в 2017-м он пригласил Николя Пепе из «Анже». Сейчас за него бьются топ-клубы Европы.

Кампос очень скромный. Когда журналисты хвалят его за классную работу с молодежью, он краснеет и выдает четкую мысль, раскрывающую его философию. «Мы можем тратить деньги на трансферы зрелых футболистов. Но какой смысл в этом? Пример Килиана Мбаппе показывает, что можно быть одним из лучших даже в 20 лет. Футбол – спорт для молодых. И очень скоро возрастная планка, подчеркивающая идеальную форму игрока, опустится на очень низкий уровень. Я сделаю все, чтоб лично «Лилль» к этому был готов очень хорошо», – говорит Кампос.

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