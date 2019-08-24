Помните Саншеша? В «Баварии» ему не давали играть, а «Лилль» заплатил рекордную сумму

И да, еще была провальная аренда в «Суонси».

2016 год, Португалия выиграла Евро. Ренату Саншеш вышел в 6 из 7 игр сборной, забил гол Польше (если не помните, то благодаря этому голу португальцы дотянули до серии пенальти) и устроил истерику вокруг себя. Теоретически батл за Саншеша мог начаться сразу после вручения Португалии золотых медалей. Но «Баварии» повезло – она выкупила Саншеша до начала чемпионата Европы.

Несколько цитат о Саншеше времен весны-лета-2016.

Руй Витория (тогда он тренировал «Бенфику»): «Ренату – уникальный футболист. Сейчас он способен усилить любой топ-клуб, который им интересуется. «Реал, «МЮ», «Бавария» – любой. Я же лишь могу сказать, что в «Бенфике» Ренату уже прошел все испытания и сделал это достойно».

Жозе Фонте: «Как игрок, выступающий в АПЛ, считаю, что «МЮ» упустил очень талантливого игрока. Это отличный парень, который слушает старшх и хочет постоянно учиться. Прекрасно, что он уже в сборной и у него великолепной будущее в национальной команде. Ренату бесстрашен, мощен и быстр. Он способен бегать целый день. Думаю, «Баварии» повезло с его приобретением».

Матс Хуммельс: «Любой, кто видел Ренату Саншеша в действии на чемпионате Европы-2016 уже понял, что он сильный игрок. Он силен физически, очень быстр и является настоящим полузащитником, способным играть от штрафной до штрафной. Не могу дождаться начала работы с ним в «Баварии». Саншеш станет отличным дополнением к команде».

В то же лето в «Баварию» пришел Карло Анчелотти. Покупку Саншеша он охарактеризовал так: «Мой игровой стиль меняется. Я играю и 4-4-2, и 4-3-3. Саншеш, покупку которого мы согласовали с «Баварией», полностью подходит под мои идеи. Это умный и гибкий в тактическом плане игрок, способный приспосабливаться, исходя из требований тренера».

Одно время с «Баварией» реально конкурировал «Манчестер Юнайтед» в гонке за Саншеша. Но Эд Вудворд промедлил: долго торговался с «Бенфикой» и упустил момент, когда «Бавария» предложила значительно большую сумму (35 миллионов евро). В итоге болельщики «МЮ» из-за этого даже посвистели в адрес руководства в матче с «Борнмутом».

В «Баварии» он нарушал режим и не отвечал требованиям руководства

Анчелотти и руководство «Баварии» изначально рассчитывали на то, что Саншеш навяжет конкуренцию футболистам центра, которые выходят в старте. Не получилось. Тогда в «Баварии» играли Артуро Видаль, Тиаго и Хаби Алонсо, и Саншеш сильно уступал им в игровом плане.

Анчелотти ставил его на позицию центрального полузащитника – Видаль был продуктивнее с точки зрения разрушения, а Тиаго – креативнее. Анчелотти смещал Ренату в опорную зону – там увереннее выглядел Хаби Алонсо. Но даже при таком положении дел Карло все еще верил в молодого игрока: «Он – боец. Верю, что при правильном настрое Саншеш через пару сезонов станет незаменимым для «Баварии».

Саншеша подводила не только сильная конкуренция, но и поведение за пределами поля. Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс выступал за то, чтобы легионеры учили немецкий – Саншеш сопротивлялся и предпочитал этому общение с помощью переводчика.

Незнание немецкого – первая проблема. Вторая связана с похождениями в клубы и нарушениями режима. Самый громкий скандал, связанный с публичной жизнью Саншеша, случился сразу же после завершения первого сезона за «Баварию». Ренату выложил видео, где был с пачкой сигарет в руках. Потом, правда, запись он удалил и извинился перед болельщиками: «Уверяю вас, что я всегда буду стараться на поле и за его пределами быть образцовым профессионалом. Этот случай послужит мне уроком на будущее».

Летом 2017-го в «Баварию» пришли Руди и Толиссо, и положение Саншеша стало еще хуже. Он уже не молчал и публично говорил о том, что хочет уйти. И «Бавария» услышала его: за несколько часов до окончания трансферного окна сдала его в аренду в «Суонси».

В «Суонси» он считал себя звездой, хотя не показал вообще ничего

На самом деле период карьеры Саншеша в «Суонси» укладывается лишь в пару абзацев и в одно видео. Ноябрьская игра с «Челси» – один сплошной ляп Саншеша, а главный фейл – пас рекламному щиту, после которого Карлуш Карвальял показал фейспалм (кликните по ссылке и промотайте до 01:26 – это реально смешно).

«Суонси» настолько разочаровался в Саншеше, что хотел разорвать арендный договор уже в декабре 2017-го, но руководство «Баварии» убедило валлийцев не торопиться с решением. Как потом показала практика, 7 миллионов фунтов, отданные за аренду, улетели в никуда.

text text text Публикация от text (@renatosanches35) 11 Янв 2018 в 6:37 PST

Ситуацию Саншеша в «Суонси» идеально объяснил бывший тренер команды Пол Клемент: «Саншеш не хотел переходить в «Суонси». Он думал, что должен играть в клубах уровня «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «ПСЖ». Саншеш был лучшим на тренировках. Он мощный и скоростной, может прорываться сквозь оборону. Но в играх он продолжал много ошибаться. У него было желание угодить и доказать, что все не правы. Другие игроки жаловались, что я ставлю Ренату, а не их, и я стал реже выпускать его на поле».

С Ковачем он не конфликтовал, но и не получал достаточно игрового времени. Поэтому и ушел

Последний сезон в «Баварии» – Саншеш был игроком замены: 17 матчей в Бундеслиге, из них только в четырех он вышел в основе. Саншеш много задумывался об аренде и в конце концов сказал: «Не знаю, что лучше – аренда или уход навсегда. Посмотрим, что будет для меня лучше. Я просто хочу играть и не важно где – в Португалии, Англии или Испании».

В итоге Саншеш оказался во Франции. По данным Transfermarkt, «Лилль» заплатил за него рекордные 20 миллионов евро, и Саншеш уже сообщил журналистам, что дико счастлив. Формально в клубе кроме него числятся еще три центральных полузащитника, но все (даже Тиаго Майя) сильно уступают Саншешу в плане скиллов и известности.

Кажется, мечта Саншеша постепенно сбывается. Если не произойдет ничего сверхъестественного, он действительно будет играть очень часто.

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