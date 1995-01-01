«Бавария» обещала удивить трансферами. В итоге купила трех игроков, но этого оказалось мало

А сегодня Суперкубок с «Боруссией».

В марте Ули Хенесс сделал громкое обещание: «Мы находимся в процессе омоложения нашей команды. Это будет самая большая инвестиционная программа, которая когда-либо была у «Баварии». Деньги правят футболом, но игроки несут ответственность за решающие проценты, которые сказываются на победах и титулах».



Весной все было именно так. В конце марта клуб объявил о покупке Эрнандеса. Еще через месяц – Павара. До этого, в начале февраля, «Бавария» приобрела у «Гамбурга» Арпа. Этот трансфер нельзя назвать усилением основы (потому что вряд ли в ближайший сезон Арп вытеснит Левандовски из состава). Зато он полностью соответствует названной Хенессом стратегии – клуб «омолаживается».





Все. На этом трансферы «Баварии» закончились. Весной руководство пообещало, что договорится с «Реалом» о выкупе Хамеса, но: а) Хамесу не понравилась Германия; б) Появились конкуренты, готовые предложить больше 42 миллионов евро (такая сумма выкупа стояла в контракте Хамеса в «Баварии»); в) Сломался Асенсио, и «Реал» передумал расставаться с Родригесом.



«Бавария» настолько пассивно ведет себя на трансферном рынке этим летом, что журналисты Bild смело предположили: больше команда никого не купит. Пока теория подтверждается – в немецкой прессе нет слухов о заинтересованности в каких-либо игроках (кроме Сане, об этом ниже).



Сане уже месяц думает над переходом в «Баварию». Из-за этого перехода Ковач извинялся перед Гвардиолой



Ситуация с Лероем Сане – одна из самых затянутых трансферных саг этим летом. В июне «Бавария» сделала официальное предложение «Сити», и Сане пообещал подумать.

Изначально «Бавария» предложила 80 миллионов евро – «Сити» отказался». Потом немцы увеличили предложение до 90 миллионов – снова мимо. Чуть позже выступил Хеннес: «Если Сане хочет в «Баварию», вопрос денег можно уладить».



C момента этого высказывания прошло больше месяца – никакого продвижения по этой сделке не было, потому что Сане долго не мог определиться. Зато произошел довольно забавный случай.





Пару дней назад Нико Ковач сказал, что не сомневается в приобретении Сане «Баварией». Высказывание притянуло последствия. Во-первых, на это плохо отреагировал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. Во-вторых, совет директоров обсудил этот случай с Ковачем.



В итоге Ковач сказал: «Возможно, я был слишком резок в том интервью. Я уже поговорил с Гвардиолой и извинился за эти слова. Я бы хотел извиниться и перед «Баварией». В будущем я буду вести себя более сдержанно в ситуациях подобного рода».



Правда, сейчас появились слухи о том, что стороны все же достигли соглашения. «Манчестер Сити» получит от «Баварии» за Сане 160 миллионов евро, а сам игрок – жирный контракт на 20 миллионов в год (соглашение будет действовать 4 сезона).



«Бавария» не придумала, как закрыть проблемные позиции, и поменяется



Этим летом из клуба ушли две легенды: Роббен, который завершил карьеру, и Рибери, который сейчас без команды. На предсезонке сломался Коман (не сильно, но его участие в старте в Суперкубке под большим вопросом). Из фланговых игроков у «Баварии» остался только Гнабри. Любое повреждение приведет к дефициту вингеров и экстренной ротации.



На эту тему говорил даже Нико Ковач. «Каждый сезон мы ставим перед собой максимальные задачи. Проблема в том, что для этого у нас недостаточно игроков. В нашем составе стабильно играют 15-16 футболистов. Хотелось бы, чтобы это число увеличилось. Взгляните на «Сити». У них под каждый случай есть несколько сильных игроков на лавке, готовых подстраховать в нужный момент. Это то, к чему нужно стремиться «Баварии», – говорил тренер.





Эти слова были сказаны в апреле, но имеют смысл и сейчас. Хенесс усилил команду на 120 миллионов евро, но даже к этому есть вопросы. Павар – окей, займет место Хуммельса. Эрнандес – спорный вариант, потому что совсем недавно восстановился после тяжелой травмы. Арп – это не игрок основы. На проблемные позиции, вроде тех же флангов, клуб так никого и не нашел.



О неудовлетворительном трансферном окне «Баварии», несмотря на трех новичков, хорошо сказал журналист Bild Филипп Кесслер: «Прямо сейчас «Бавария» может выиграть национальные кубки, но на международной арене ее легко задавят «Сити», «Реал» и другие топ-клубы с более мощными составами».



Аналитик Sport1 Абель Месарос намекает на то, что теперь «Бавария», возможно, будет играть по схеме с тремя центральными защитниками (как Ковач играл в «Айнтрахте»). Месарос предполагает, что этим летом «Бавария» подпишет максимум еще одного атакующего игрока и успокоится: оборонительные и средние линии укомплектованы, в атаке вечно играет Левандовски.



Единственная причина, почему это правда – командная фотография перед стартом сезона, ее пока что «Бавария» не сделала. Журналист Bleacher Report Дин Джонс думает, что снимок появится после топовой покупки команды. «Бавария» должна поторопиться. Старт сезона близок. Сегодня же ей предстоит играть в Суперкубке против «Боруссии», которая классно укрепилась летом и, по мнению Джонса, считается главным фаворитом этой встречи.



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