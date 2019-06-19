«Боруссия» сильно рискует, вернув Хуммельса

Матс уже не тот.

Матс Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию». За 30-летнего защитника заплатили 38 миллионов евро. Матс сказал, что Мюнхен – особенное для него место. Но его дом – в Дортмунде.

Хуммельс – воспитанник «Баварии»: попал в систему мюнхенского клуба в семь лет. С 17 лет он начал выступать за вторую команду «Баварии», но после двух сезонов в основу так и не пробился. И уехал в «Боруссию», которую тогда только возглавил Юрген Клопп.

twit text — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 19, 2019

Уже в 19 Матс стал основным игроком дортмундцев и одним из лучших защитников Бундеслиги. Хуммельс и Клопп неоднократно говорили, что сильно повлияли друг на друга. Поэтому нет ничего удивительно в том, что Хуммельс заскучал после ухода любимого тренера. Матс провел всего сезон без Клоппа и вернулся в «Баварию» – за трофеями. Хотя до этого капитан говорил, что лучше выиграть один турнир с «Боруссией», чем десять с другим клубом.

За три года в Мюнхене Хуммельс получил семь золотых медалей. Три чемпионства, суперкубки и кубок. Но «Баварии» все эти титулы доставались легко и воспринимались слишком обыденно. Они не сравнятся с двумя куражными чемпионствами в «Боруссии», победой в суперкубке против «Баварии» Гвардиолы. Возможно, дорога к финалу Лиги чемпионов 12/13 и то была эмоциональнее.

twit text — B/R Football (@brfootball) June 19, 2019

К третьму году в команде Хуммельс потерял крепкое место в старте. А по окончании сезона ему сообщили, что не видят в его основе в следующем году. В «Баварии» Матс не сдружился с Нико Ковачем. Хуммельс был в банде лидеров клуба, которая выступала против тренера (Боатенг, Рибери, Рафинья, Хамес, Хуммельс и Мюллер). Ушли все, кроме Мюллера и Боатенга, но Джером с большой вероятностью тоже покинет команду.

«Бавария» в последние годы удачно продает футболистов в Дортмунд. За Гетце, Роде и Хуммельса «Боруссия» суммарно заплатила 64 миллиона евро. Ни Гетце, ни Роде (уже ушел) не оправдали заплаченных за них сумм. За Хуммельса тоже заплатили больше всех. Кажется, 38 миллионов евро за защитника, который сдал в последние годы и которому скоро 31 – как-то многовато.

Дортмундцы в принципе часто прогорают на том, что возвращают бывших звезд и лидеров. В разное время в клуб возвращались Нури Шахин, Синдзи Кагава и Марио Гетце. Все трое даже близко не подобрались к своему прежнему уровню.

К тому же Хуммельсу предстоит выиграть конкуренцию в «Боруссии». В команде есть три молодых центральных защитника хорошего уровня: Диалло, Аканджи и Загаду. Омер Топрак (четвертый ЦЗ команды) был лидером «Байера», но вчистую проиграл конкуренцию этим молодым парням. Хуммельсу тоже будет непросто.

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