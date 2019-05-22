«Мой брат – гений, а я нет». Как же долго Торган Азар шел к собственной славе

Теперь так: два Азара – две звезды.

После завершения чемпионата «Боруссия» молниеносно оформила три трансфера: защитник из «Хоффенхайма» Нико Шульц, Юлиан Брандт из «Байера» и Торган Азар из менхенгладбахской «Боруссии». Из всех троих Азар прошeл самый долгий путь до топ-клуба.

twit text — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 22, 2019

Долго раскачивался в арендах

В 2012 году братья Азары вместе перешли в «Челси». Торган тогда ещe ничего не показал даже на уровне французского «Ланса» и был скорее дополнением к трансферу брата. «Челси» отправил Торгана в аренду в бельгийский «Зюлте-Варегем».Там Азар стал одним из лидеров. В 91 матче он отдал и забил 50 мячей. В последней игре бельгийца за клуб болельщики вывесили баннер: «Приходил младшим братом, уходит нашим золотым мальчиком».

Спустя два года в Бельгии Торган Азар вернулся в Лондон, но так и не сыграл вместе с братом: его снова отправили в аренду. Только уже в клуб посерьeзнее, в менхенгладбахскую «Боруссию». В первом сезоне Торган осваивался и был игроком ротации, чаще начиная матчи в запасе. При этом Азар всe равно забивал и отдавал: 5+10 по итогам сезона по системе гол+пас. «Боруссия» М увидела в парне перспективу и выкупила его у «Челси».

С каждым следующим сезоном в Гладбахе Азар играл всe больше, но всe равно долго осваивался. Тренеры пробовали Торгана на всех позициях в атаке и в разных схемах. Лучше всего у Азара получалось, как и у брата, слева в атаке. Вот только главное отличие братьев в том, что Эден супертехничный, скоростной и гениальный с мячом. Торган не отличается скоростью и техникой, но лучше брата ищет зоны и действует без мяча.

Всегда был в тени брата

В детстве Торган и Эден часто вдвоeм пинали мяч во дворе. Младший брат рассказывал, что ненавидел вставать на ворота зимой – замороженный мяч часто прилетал в лицо: «Я постоянно замерзал, потому что стоял на месте, а Эден двигался. Именно тогда я решил, что хочу играть в атаке».

Торган рассказывал, что они каждый год соревнуются с Эденом, кто больше забьeт за сезон. Кто проигрывает – оплачивает ужин в конце сезона. Пока Эден ни разу не потратился. И это неудивительно, учитывая разные роли братьев в своих командах и различия их качеств. Торган не так зрелищен, зато в некоторых моментах игры может быть даже полезнее брата. Например, Сарри по ходу этого сезона был недоволен действиями Азара в игре без мяча. Торган бы в этом компоненте вряд ли разочаровал.

«Уже в 14 лет я слышал все раздражающие вопросы – кто сильнее из вас двоих? Все подобные сравнения – глупость. Мой брат – гений, а я нет. Но я никогда не ревновал Эдена к успеху, всегда радовался за него и пробовал идти своей дорогой», – рассказывал Торган.

Раскрылся к 25 годам

Прошедший сезон – лучший в карьере младшего Азара, он наконец-то вышел на пик. Стал главным человеком в атаке гладбахской «Боруссии», чаще брал на себя игру и закончил кампанию с лучшими показателями за жизнь: 13 голов и 12 ассистов; правда, Торгану снова придeтся оплачивать ужин Эдена – тот забил 19 голов за сезон.

Уже по ходу сезона стало понятно: Торган перерос клуб, ему пора уходить. Азар не скрывал желания перейти в «Боруссию» и снова поработать с Люсьеном Фавром, у которого он уже играл в Менхенгладбахе. Именно при Фавре Торган окреп как игрок. Немецкие СМИ на протяжении всего сезона писали об интересе дортмундцев к Азару-младшему и делали акцент на том, что его кандидатуру продвигает тренер. Нет смысла не верить в это. Сам Фавр перед игрой двух «Боруссий» говорил: «Я работал с ним в Гладбахе. Он очень, очень хороший футболист».

Мы уже писали о том, как Торган зажигает в Бундеслиге:

Брат Азара сейчас зажигает ярче, чем сам Эден