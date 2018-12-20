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    Брат Азара сейчас зажигает ярче, чем сам Эден


    4
    Голосов: 2
    20.12.2018 11:55
    Его команда – главное открытие сезона.

    Домашний чемпион

    Менхенгладбахская «Боруссия» – типичная команда, которая подходит под определение «домашняя». Клуб выиграл уже 11 матчей подряд в Бундеслиге на собственном стадионе, учитывая игры конца предыдущего сезона. До повторения рекорда середины 80-х осталась всего одна встреча, а за восемь игр дома в этом турнире «Боруссия» забила 23 гола и пропустила только трижды. Если считать только домашние матчи, «Боруссия» могла бы без проблем лидировать в чемпионате. Но из лидеров турнира к «Боруссии» пока заезжал лишь «Айнтрахт», а дома в топ-чемпионатах так хорошо играют только «Ман Сити» и «ПСЖ».

    Провал 20-летия

    Из Кубка Германии «Боруссия» вылетела уже в 1/16 финала, хотя явно хотела пройти далеко. В домашней игре с «Байером» вышла основа, но Леверкузен неожиданно выиграл в равной по статистике игре со счетом 5:0. Забавно, что голами завершились все пять ударов в створ ворот Зоммера. Так получилось самое крупное поражение «Боруссии» за 20 лет (тогда тоже проиграли «Байеру» со счетом 2:8). Тут сказался и спад формы – за пять дней до ужасного матча «Боруссия» проиграла в чемпионате «Фрайбургу» (1:3), а потом пошла реабилитация: в таблице Бундеслиги «Боруссия» сейчас делит второе место с «Баварией» (по 33 очка).

    Торган Азар – лучший бомбардир

    В Германии все наконец-то хорошо у Торгана Азара. Младший брат Эдена – лидер «Боруссии», а по сезону Торган превосходит всех бельгийских игроков по голам в топ-5 чемпионатах. Торган забил девять голов в Бундеслиге и добавил к этому шесть голевых передач. «Кто из нас забьет меньше голов, тот в конце сезона оплачивает ужин. Недавно наш брат Килиан забил за «Серкль Брюгге». Возможно, он тоже хочет поучаствовать», – рассказывал Торган о соревновании между братьями.

    За 25-летнего Азара уже спорят «Ливерпуль», «Рома» и «Атлетико», но в «Боруссии» надеются весной продлить с ним контракт. «Мы открыто общаемся и сказали ему, что хотим сотрудничать дальше. Он посмотрит на нашу ситуацию в турнирной таблице», – рассказывал спортивный директор «Боруссии» Маркус Эберль. Во многом благодаря игре Торгана у «Боруссии» сильный прогресс в результатах: сезон-2017/18 команда закончила девятой и имела отрицательную разницу мячей.

    Хекинг = Фавр

    Бодрить «Боруссию» в этом веке получалось только одного тренера. В 2011-м Люсьен Фавр спас команду от вылета, а потом довел ее до третьего места в Бундеслиге (лучший результат клуба с сезона-1986/87). При Фавре здесь прогрессировали Марк-Андре тер Стеген и Марко Ройс, а сам тренер сейчас работает в Дортмунде и встретится с бывшей командой уже в следующем туре. В «Боруссии» на его месте удивляет Дитер Хекинг.

    Еще в «Вольфсбурге» Хекинга признавали лучшим тренером Бундеслиги в 2015 году. В «Боруссии» он с 2016-го и пока не поднимал команду выше девятого места. Зато в этом сезоне у Хекинга неожиданно пошло. Прямо сейчас Хекинг оказался рекордсменом по победам среди действующих тренеров Бундеслиги: за 400 матчей их набралось 158. Важно и то, что «Боруссия» при нем наконец-то готова сохранять лидеров. «Мы точно не отпустим никого зимой. Все хорошо работают, даже если испытывают какое-то разочарование», – утверждает Хекинг.

    По ключевым показателям команда Хекинга только в середине таблицы, но их смесь идеально преобразуется в результат. Например, «Боруссия» на седьмом месте по количеству ударов (229) и вторая по забитым мячам (35). Лучше всех соперников команда Хекинга забивает из штрафной площади (28 раз), а тут сказывается схема 4-3-3, где крайние нападающие часто оказываются в центре. Дополнения из важного для понимания: «Боруссия» лишь 13-я по попыткам дриблинга игроков, много забивает в контратаках и третья с конца по совершенным фолам.

    Ассистент из Бундеслиги 2

    Летом «Боруссия» хорошо укрепила состав в атаке. Туда взяли из «Ниццы» перспективного нападающего Плеа, но главное достижение – возвращение из аренды 21-летнего Флориана Нойхауса. До этого перспективный центральный полузащитник играл в аренде в «Фортуне», которой помог выйти в Бундеслигу шестью голами в чемпионате. В «Боруссию» Нойхаус попал из команды «Мюнхен-1860» в 2017 году, а сейчас оценивается уже в 18 миллионов евро.

    Теперь Нойхаусу не нужно забивать, но он классно разгоняет атаки. Флориан делит с Санчо второе место в чемпионате по количеству результативных пасов (8). Забавно, что в десятилетнем возрасте Нойхаус мог оказаться в «Баварии», но при одинаковых предложениях выбрал «Мюнхен-1860». По манере игры Флориана сравнивают с Томасом Мюллером, хотя в «Баварии» тот играет выше.

    Сам Нойхаус рос на матчах лучших немецких полузащитников: «Мой дядя был фанатом «Вердера», а у меня на стене висел бременский плакат с Озилом». Люблю смотреть, как играют Озил и Кроос», – рассказывал Нойхаус. Европейские топ-клубы им уже интересуются, но пока боятся делать предложения. Этот сезон все-таки первый для Нойхауса на этом уровне – тут важна стабильность.

    Швейцарские лидеры

    В составе «Боруссии» есть сильный крен в сторону футболистов из Швейцарии. Зоммер, Ланг, Эльведи, Закария и Дрмич – сразу пять игроков представляют эту страну в клубе. Больше остальных здесь важен Янн Зоммер. Голкипер «Боруссии» уже пятый сезон играет в основе, а на чемпионате мира в России был главным вратарем у сборной Швейцарии. Публично Зоммер отмечает, что даже в 30 лет еще чувствует себя молодым, но грустит о детстве.

    «Каким-то образом все вратари рассказывают одинаковые истории, но я всегда радовался вратарским перчаткам: в детстве я с трудом снимал новую пару даже на время сна. Запах был особенным. Сегодня все по-другому: когда я получаю перчатки, это уже не то. Их до 20-ти штук в коробке», – говорил Зоммер. На игру «Боруссии» Зоммер влияет очень сильно. В Бундеслиге он идет на пятом месте по количеству сейвов (56) – круче только вратари из команд середины таблицы.

    Борьба за титул

    «Боруссия» претендует на чемпионство, но пока совсем не главный фаворит. В Бундеслиге больше удивляет Дортмунд, а в последних турах подтянулась и «Бавария». Многое решится в предстоящем матче двух «Боруссий» и в том, как клуб поработает в зимнее трансферное окно. Пока «Боруссию» называют главным открытием сезона, но ее успех точно не случайность. Если еще сомневаетесь, пересмотрите хайлайты с разгромного матча против «Баварии» (3:0). Там у Мюнхена просто не было шансов.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1127

      Karpathian 5 часов назад

      веселая команда с веселой пресс-службой) приятно их игры смотреть

      0
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      Рейтинг: +4632

      Cules2013 10 часов назад

      я такую новость уже который год подряд читаю, и про клуб, и про Азара. Америку открыли, блин.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9604

      Спартак10000 10 часов назад

      +++

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +256

      Platon Faustov 14 часов назад

      К сожалению в Германии у Баварии нет конкурентов. Команду штормит с Ковачем, но когда все встанет на свои места, снова будет чемп одной команды.

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      Рейтинг: +2228

      zatonn 15 часов назад

      Надолго их не хватит.

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      Рейтинг: +899

      спанчес > zatonn 14 часов назад

      а кого хватает надолго

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