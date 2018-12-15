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    Пушка Алабы, которой он вынес «Ганновер»


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    Голосов: 2
    15.12.2018 19:51
    Обалденный гол защитника.

    «Бавария» на выезде переиграла «Ганновер» (4:0). Победа получилась дежурной: мюнхенцы возили соперника, создали кучу реально опасных моментов и обрушили шквал голов на ворота хозяев. Один из них, мощный удар защитника Алабы, был особенно хорош.

    Видео взято с официального аккаунта « Fox Soccer» в твиттере

    Такие голы для Алабы – далеко не редкость. Защитник часто подключается к атакам «Баварии» и иногда даже исполняет штрафные. Пеп Гвардиола, когда работал в Германии, называл Давида лучшим «одноногим» защитника и подкалывал за то, что никогда не играет правой ногой. С тех пор ничего не поменялось: с левой Алаба все еще запускает голы.

    В прошлом году официальный канал Бундеслиги составил топ-5 лучших голов защитника. Посмотрите: все забиты с левой ноги и только два – в пределах штрафной.

    Почему это важно

    Негатива вокруг «Баварии» становится меньше. Да, игра мюнхенцев слишком далека от идеала. Тем не менее, всего за месяц Мюнхен перекочевал с пятой строчки турнирной таблицы на третью.

    После победы над «Баварией» главный тренер Дортмунда Люсьен Фавр сказал: «Баварию» нельзя недооценивать. Своими победами мы только злим ее». Кажется, Фавр прав: с того поражения Мюнхен еще ни разу не проиграл в Бундеслиге: в 4 матчах были 3 победы и 1 ничья (обидная – с «Фортуной»).

    В свою очередь, главный тренер «Баварии» Нико Ковач заметил: команде нужны положительные эмоции, чтобы отогнать негативную атмосферу. Кажется, шикарный гол Алабы и гостевая победа над «Ганновером» только порадовали и «Баварию», и ее болельщиков.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 декабря 2018, 12:11

      первый и третий - красавцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2761

      BlackMurder 16 декабря 2018, 07:40

      Топ игрок!

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