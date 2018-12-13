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    Мюллер чуть не убил игрока «Аякса». Чудовищный фол


    3.5
    Голосов: 12
    13.12.2018 01:00
    Конечно, немца удалили.

    В группе Е оставалась одна единственная интрига: «Аякс» принимал «Баварию» и выиграл бы группу в случае победы над немцами. Левандовски открыл счет, Тадич сравнял, а затем команды обменялись прямыми красными карточками.

    Сначала французский рефери Клеман Тюрпен выгнал с поля игрока «Аякса» Вобера, а затем отдыхать отправился Мюллер. Фол немецкого форварда будут помнить еще долго – он влетел ногой в голову Тальяфико. Жуть какая.

    «Аякс» и «Бавария» продолжили меняться, теперь пришел черед пенальти. В конце игры Боатенг привез одиннадцатиметровый, и Тадич оформил дубль. Своим дублем ответил Левандовски, он тоже забил пенальти.

    Обмен голами состоялся даже на последних минутах: казалось, немцы еще и вырвали победу благодаря точному удару Комана, которому мы сильно сочувствовали на этой неделе, но «раненый» Тальяфико на пару с Зюле снова сравнял счет – 3:3. «Бавария» выиграла группу, а Мюллера теперь могут надолго дисквалифицировать.

    Аякс (Голландия) – Бавария (Германия) – 3:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 13; 1:1 – Тадич, 61; 2:1 – Тадич, 81 (с пенальти); 2:2 – Левандовски, 86 (с пенальти); 2:3 – Коман, 90; 3:3 – Тальяфико, 90+5.

    Удаления: Вобер, 67 – Мюллер, 75.

    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

    «Глушаков дозвонился до чехов и не дал ЦСКА выйти в евровесну». Реакция страны

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер 442oons
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 12
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 13 февраля 2019, 09:29

      Видать фамилия накладывает отпечаток. Он же убить мог. Уж лучше стулом, чем со всего маху шипами в голову.

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 15 декабря 2018, 11:09

      Каратэка!!!

      0
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 14 декабря 2018, 22:29

      Я уже писал комментарий на этот поступок.От Мюллера такого не ожидал

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 декабря 2018, 15:18

      А вот если бы у нас этот фол был против Зенита, то в гневных комментариях сказали бы что был игровой момент, что нарушения не было, что судья куплен и нужно срочно устанавливать ВАР , если бы это был Павлюченко а не Мюллер то судья получил бы в торец, ВАР-ные вы клоуны, ну что понадобился повтор ?чтобы удалить Мюллера ?

      4
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 14 декабря 2018, 15:06

      хочется сказать в адрес мюллера пару ласковых ..... разве так делают??? что за идиот??

      1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 14 декабря 2018, 14:56

      нихерасе он индеец, я балдю, дисциплинарный комитет будет по этому поводу?
      как в целом Тюрпен отсудил, может кто рассказать?

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 14 декабря 2018, 12:17

      Смотреть страшно(

      0
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      Рейтинг: +2013

      DMитрий 13 декабря 2018, 23:55

      Явно в детстве фильмы с Ван Даммом любил! И вот нашел момент где испробовать подражание. Ибрагимович нервно курит в сторонке.

      1
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      Рейтинг: +18281

      ilichkadr 13 декабря 2018, 19:09

      Ужасть............аж мне больно стало.

      3
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 13 декабря 2018, 18:16

      Кстати про тот эпизод с Дриусси, Бубнов заявил вылупив глаза, - это не пенальти. Так что судить в Европе не умеют, Мюллер не при чем.

      1
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