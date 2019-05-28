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    Вы точно влюбитесь в «Унион».Они вышли в Бундеслигу, хотя не особо хотели


    5
    Голосов: 3
    28.05.2019 15:06
    Но атмосфера остается безумной.

    Берлинский «Унион» занял третье место во второй Бундеслиге и попал в стыковые матчи, в которых два раза сыграл вничью со «Штутгартом» (2:2, 0:0). «Унион» победил за счeт двух голов на выезде и впервые в истории вышел в Бундеслигу. Это уникальная команда с уникальной историей и традициями. Сейчас вы всe поймете.

    После объединения Германии в 1990 году «Унион» оказался в третьем дивизионе страны. На протяжении 29 лет клуб играл во второй и третьей лиге, а однажды упал даже в четвeртую. Но их это никогда не парило. Клуб и болельщики всегда открыто говорили, что им не нужна Бундеслига. Для них важнее уникальная атмосфера, традиции и единство. Название команды так и переводится «единство».

    Несколько лет назад болельщики вывесили плакат на стадионе «Вот дерьмо, мы поднимаемся», когда команда занимала третье место во второй Бундеслиге. Фанаты скептично относились к возможному выходу в главную лигу страны. Они боялись, что клуб потеряет аутентичность и станет типичной коммерческой фирмой. «Унион» не хочет подчиняться элитарной системе. Правда вчера, после финального свистка, скепсис фанатов залило лавиной счастья и безумия.

    «Лейпциг» – самый принципиальный соперник для «Униона». Это как раз подчeркивает ненависть клуба к проектам, завязанным на деньгах. Корпорация «Ред Булл» на пустом месте создала команду в 2009 году, вложив в неe огромные деньги. «Унион» – это история, традиции и нелюбовь к деньгам. Короче, антихайп. Поэтому игры «Лейпцига» и «Униона» во второй Бундеслиге были битвами двух философией: традиций против денег.

    Были на грани банкротства

    К 1997 году у «Униона» накопилась куча долгов. Президент покинул должность. Всe шло к тому, что клуб обанкротится и прекратит существование. Болельщики не знали, как помочь команде, и устроили марш по центральным улицам Берлина. Три тысячи человек толпой шли по городу и скандировали «Мы будем жить!». На акцию обратила внимание компания Nike и спасла умирающий клуб.

    В 2004 команда вновь оказалась в финансовой яме. Им не хватало полтора миллиона евро для получения лицензии. И снова спасли болельщики. Они организовали марафон доноров на станциях переливания крови. Любой желающий мог сдать кровь, а все деньги за неe шли в клуб. Всю сумму, конечно, собрать не получилось, но это всe равно помогло «Униону», и он снова был спасeн.

    В 2009 году «Унион» вышел в Бундеслигу 2. Чтобы туда попасть, клубу пришлось реконструировать построенный в 1920 году стадион. Вы наверняка уже догадались, кто занимался ремонтом арены. Болельщики на протяжении года бесплатно работали на стадионе. Общее количество людей, принявшее участие в работах – две тысячи человек. Кто-то даже увольнялся ради помощи клубу. Активно были вовлечены дети, пенсионеры и студенты.

    Арена – действительно второй дом для фанатов «Униона». В 2014 во время чемпионата мира фанаты клуба принесли с собой диваны и кресла на стадион, чтобы вместе смотреть матчи на экране. Болельщики «Униона» каждый год собираются на стадионе, чтобы встретить Рождество, заполняя весь периметр поля и трибуны.

    Как играют?

    «Унион» играет по схеме 4-3-3 – идеальной для владения мячом, но полагается на дальние забросы и контратаки. «Унион» – лучший клуб второй Бундеслиги по верховым единоборствам. Сразу 17 игроков состава ростом выше 180 сантиметров.

    «Унион» отказывается от владения мячом и коротких розыгрышей – 12-е в лиге по владению и 14-е по точности передач. Это очень редкий случай, когда команда играет по схеме 4-3-3, много прессингует и стремится отбирать мяч сразу после потери, но при этом отказывается от владения. В Бундеслиге у них точно нет аналогов.

    ***

    Выход «Униона» в Бундеслигу – это ещe плюс одно зрелищное дерби для лиги. Теперь к одинокой берлинской «Герте» в чемпионате добавляется «Унион». Последний их матч на стадионе «Герты» в 2013 году собрал 74 744 зрителя. И это во второй Бундеслиге! Представляете, что ждeт город в следующем сезоне?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 июня 2019, 18:01

      Мы постоянно ожидаем Динамо в главной(Или Дрезден,или Берлинское)вот те реально пердячим паром на сечь с "кошельками" поднимаются,комераден!)
      Зы:На первом фото(слева внизу)висит баннер Sudbande(а ниже подпись города - Stuttgart,одним словом караван историй,такого на секторе "Герта" врядли засмотришь((кои действительно похожи на горожан и фанатов Берлина)искренне надеюсь что "старая дама" надает пирогов "союзникам"!)

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 28 мая 2019, 20:08

      красавчики, так держать

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 28 мая 2019, 18:33

      Как то пару лет назад прочитал подобную статью про Динамо Дрезден, какие у них там перфомансы и посещаемость была в 3 лиге. Тогда они вышли во вторую, вот жду их в Бундеслиге

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 28 мая 2019, 18:02

      давно из 2лиги никто не проходил команду из первой

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      Рейтинг: +60

      Mr.R.D 28 мая 2019, 17:22

      Посещаемость на стадионы у них по лучше судя по фотографиям у нас на матчах ФНЛ такого не увидишь (((

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Mr.R.D 28 мая 2019, 18:02

      пилить меньше надо

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Вальдемар IV 28 мая 2019, 18:06

      Причем тут пилить и посещаемость?

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      Рейтинг: +444

      Grizli4G 28 мая 2019, 16:03

      Интересно будет посмотреть на них в Бундеслиге

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