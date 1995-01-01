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    Nike дал контракт на 10 000 000 евро школьнику из «Боруссии». Нет, мы не ошиблись с нулями


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    Голосов: 1
    Сегодня, 09:55
    Юссуфа Мукоко обсуждают уже четыре года.

    Самый громкий рекламный контракт в футболе за последние дни – с 14-летним футболистом «Боруссии» Юссуфа Мукоко. За ближайшие несколько лет Nike заплатит ему около 10 миллионов евро. О Мукоко мало что известно, но то, что мы знаем, очень впечатляет.

    • Он очень много забивает. По данным Transfermarkt, в этом сезоне – 36 голов в 21 матче. И подобную результативность он демонстрирует регулярно.
    • Мукоко родился в Камеруне, но с детства играет в немецких клубах. У него два гражданства, и на молодежном уровне он (очень успешно) играет за Германию.
    • Он очень успешен в соцсетях (для своего возраста, разумеется). В его инстаграме 200 тысяч подписчиков (у самого популярного футболиста России Головина, например, 400).

    Кстати, Мукоко играет за команду «Боруссии» до 17 лет. Несмотря на то, что все партнеры по команде и соперники старше его, он забивает голы вроде таких:

    Он действительно получит 10 миллионов?

    Не совсем. По условиям долгосрочного контракта с Nike, 10 миллионов – это лишь потенциальная сумма, которую может заработать Мукоко.

    На данный момент немцу уже заплатили около одного миллиона евро, что все равно очень достойно для его возраста.

    Остальные 9 миллионов он получит только в случае дебюта в Бундеслиге. И то не сразу: в контракте прописаны отдельные условия, которые будут активироваться после его первого матча за «Боруссию».

    Мукоко подозревали в переписанном возрасте

    Здесь вообще ничего удивительного: подобные подозрения часто падают на футболистов из тех стран, где изменить цифру в паспорте – реальная задача.

    В случае с Мукоко в ситуацию сразу вмешался его отец, который заявил, что зарегистрировал сына в посольстве Германии сразу после рождения.

    Документы игрока «Боруссии» проверил немецкий футбольный союз и не нашел никаких нарушений. В Дортмунде Мукоко, кстати, оказался уже в 11 лет, и тогда скрыть реальный возраст было бы намного сложнее.

    Мукоко точно не сыграет до 2021-го

    Все дело в правилах Бундеслиги. По регламенту футболисты моложе 17-ти лет просто не могут выходить на поле за основную команду, а Мукоко хочет играть именно за «Боруссию».

    В Дортмунд он переехал из молодежной команды «Санкт Паули» в 2016-м году. О нем писали еще в 2014-м: тогда он в 10 лет стал лучшим бомбардиром молодежного турнира, забив 14 голов. Его команда выиграла трофей, но цель Мукоко – выигрывать их на взрослом уровне.

    «Если быть честным, моя цель – стать профессиональным футболистом в Дортмунде. А еще – выиграть с «Боруссией» ЛЧ и взять «Золотой мяч», – рассказывает 14-летний Мукоко. Его амбициям можно только позавидовать.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бундеслига, ФК «Боруссия»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1366

      WhiteEgon 10 минут назад

      Похожая ситуация была с американцем Фреди Аду, который в подростковом возрасте всех рвал и метал, СМИ кричали, что Реал, Барса и др. топ клубы на коленях перед ним стоят, чтобы он контракт с ними заключил... В итоге много шума, а на взрослом уровне он стал никем.

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      Рейтинг: +5562

      FanatSerj 2 часа назад

      с возрастом конечно очень похоже, но бумажка и проверками это не доказать, а вот когда он начнет играть хотя бы 19 летними парнями, сразу всё станет на свои места.

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