В 19 лет он уехал из «Боруссии», чтобы войти в историю в Голландии

Александер Исак – юный герой клуба «Виллем II».

Еще в январе 2017-го шведский АИК получил от «Боруссии» 8,6 миллионов евро за трансфер форварда Исака. Тогда еще 17-летний швед перешел в Дортмунд, чтобы получить обкатку в молодежке и попробовать себя во взрослом футболе Германии.

Нормально проявить себя в «Боруссии» Исаку помешало отсутствие тренерского доверия – он сыграл только пять матчей в Бундеслиге, а в среднем проводил на поле по 24 минуты. Единственный гол за «Боруссию» Исак забил в кубковой игре с «Магдебургом» (5:0).

Во всех турнирах ему дали сыграть только 13 матчей. Для «Боруссии» переход Исака был рекламой командной привлекательности в глазах других талантов.

Bild писал, что тренер «Боруссии» Тухель вообще ничего не знал об Исаке до того, как ему показали информацию по его игре. Потом он посмотрел и все-таки одобрил покупку нападающего на деньги, которые «Боруссия» получила с продажи опытного Адриана Рамоса. Получился своеобразный обмен в пользу молодости.

Здесь «Боруссии» прогнозировали трансферный успех. До перехода в Германию Исаком интересовался «Реал». В Мадриде даже отсылали в АИК конкретное предложение, но получили отказ. «Ливерпуль», «МЮ», «ПСЖ» – все они претендовали на нового шведского таланта. На игре АИК – «Хэкен» вообще сидели 122 скаута. Понятно, кого именно они просматривали.

Перспективы хорошие, но «Боруссия» от этого трансфера получила только авторитет и признание. Сам Исак попал под смену тренеров и эксперименты с другими форвардами. Главная клубная удача – приобретение у «Барселоны» Пако Алькасера. С приходом Пако стало окончательно ясно, что Исаку надо искать другую команду для игровой практики.

Вариант нашелся быстро: «Виллем ll» нацелился на еврокубковый плей-офф, а зимой искал замену бомбардиру Фран Солю. Главный нападающий команды ушел в киевское «Динамо», но «Виллем ll» вообще ничего не потерял. Аренда Исака – великолепная находка для всех. Смотрите сами:

За 11 матчей в чемпионате Голландии Исак забил уже 11 голов и отдал 3 голевых паса. Интересно, что результативными действиями Александер отметился только в семи играх, а в первых трех вообще ничего не принес.

В команде Исаку доверяют все главные моменты и играют на него. В игре с «Фортуной» Исак реализовал три пенальти и стал первым игроков в истории лиги, который оформил хет-трик с одиннадцатиметровых.

Еще никто не забивал за «Виллем» 10 голов за первые 10 игр в чемпионате. Никому из клуба не удавалось отличиться и в шести матчах подряд. Исак переписал эти клубные достижения .

Особенно показательной получилась игра с «Хераклесом» (4:3). Там Исак поучаствовал во всех голах своей команды (2+2).

На игре с «Аяксом» прервалась четырехматчевая серия побед «Виллема». Команда пропустила четыре мяча, а забила только один. Исак реализовал одиннадцатиметровый, а потом поделился эмоциями от игры с сильным соперником:

«Аякс» заслуженно победил. Я лично счастлив, что забил еще один гол. Для нас это была сложная игра. «Аякс» – топ-команда, это было заметно. Возможно, даже лучшая команда в соревновании».

Теперь «Виллем ll» встретится с «Аяксом» уже в финале Кубка Голландии. Там у Исака есть хорошая возможность снова проявить себя голами и наконец-то взять трофей. Перед новым трансферным окном это станет для него хорошей рекламой.

Кстати, в главный матч Кубка «Виллем ll» тоже попал из-за гола Исака.

Аренда Исака в Голландии заканчивается в июне 2019-го. Пока «Боруссия» переживает очередной разгром от «Баварии» (год назад вообще было 6:0), Исак вообще не переживает из-за уходящего чемпионства. Его развитие в Голландии протекает лучше ожидаемого, а топ-клубы по-прежнему следят за результативностью молодого парня.

Не зря в Испании цитируют информацию от Mundo Deportivo о том, что Исаком уже интересуется «Барселона».

Видео взяты с клубного канала «Виллема» на YouTube

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