«Бавария» пустила 4 гола от неизвестной команды. И все равно установила рекорд Кубка

Удаление Зюле всех только развеселило.

«Бавария» и «Хайденхайм» (5:4) зарубились в Кубке Германии. Вместе забили 9 мячей, но в полуфинал все-таки прошел фаворит.

• Роберт Левандовски остался в запасе, Нойер вообще не попал в заявку. Вся остальная основа играла с первых минут.

• Никлас Зюле получил красную карточку уже 15-й минуте. Для его удаления потребовался VAR.

• Франка Рибери убрали в середине первого тайма – вместо него пришлось выпускать Боатенга. Через две минуты после этого «Бавария» пропустила, а первый тайм вообще проиграла.

• Лучшим игроком «Хайденхайма» в этом матче был 25-летний Роберт Глатцель. Он оформил хет-трик и оказался только четвертым футболистом в этом веке, кто забивал три мяча в гостевом матче с «Баварией».

• «Баварию» спас Левандовский. Роберт вышел на замену в начале второго тайма и ответил дублем. Еще Левандовский ассистировал Мюллеру, а решающий гол забил с пенальти.

• «Меня раздражает, что мы не справились со счетом 4: 2 и попали в неприятности. Это была дикая, открытая игра, которая мне не нравится по форме. Наконец, нам повезло, что мы прошли дальше. Я никогда не видел такого матча», – отреагировал Ковач.

Что это вообще за «Хайденхайм»?

Матч с «Баварией» был интересным, но через неделю о «Хайденхайме» все забудут. В плотной таблице второй Бундеслиги он идет только шестым, а до идущего третьим клуба «Унион Берлин» остается четыре очка.

Все могло быть по-другому. В игре первого круга «Унион Берлин» проигрывал «Хайденхайму» с минимальным счетом, а перед самым свистком ответил голом вратаря с углового. Вот вам и ничья, поменявшая вообще все.

До «Баварии» команда уже играла с фаворитами Кубка Германии. «Хайденхайм» выиграл у «Байера» (2:1) в домашнем матче. Там игроки «Хайденхайма» владели мячом всего 23% игрового времени, но по количеству ударов оказались лучше соперника (14-13).

Роберт Глатцель – главный герой сезона в составе «Хайденхайма». Во второй Бундеслиге он забил 12 голов за 19 сыгранных матчей. Противостояние с «Баварией» для него принципиально – в молодежной карьере Глатцель был в команде «Мюнхен 1860».

«Испытываю особенные чувства, когда играю дома в Мюнхене. Когда я был подростком, часто приходил на «Альянц Арену». Смотрел много игр «Мюнхена», следил за «Баварией», мечтал однажды тут играть», – рассказывал Глатцель.

Из-за его успехов Глатцелем уже заинтересовались «Вердер» и «Штутгарт». Планируется, что «Хайденхайм» заработает на нем 2 миллиона евро. Для клуба это будет проблемой – в составе нет ни одного игрока, который близок к Роберту по уровню и перспективам.

У «Баварии» все хорошо?

«Бавария» оказывается в полуфинале Кубка Германии 10 сезонов подряд. Такая серия не удавалась еще ни одной немецкой команде. Полуфинальные пары определятся жеребьевкой, а возможными соперниками «Баварии» стали «Вердер», «Лейпциг» и «Гамбург».

В Бундеслиге «Бавария» на два очка отстает от «Боруссии». Там все испортили результаты предыдущего тура. Пако дважды забил в дополнительное время и принес Дортмунду победу над «Вольфсбургом». «Бавария» потеряла очки в матче с «Фрайбургом» (1:1).

До завершения чемпионата остается семь матчей. Главный – уже 6 апреля. В игре лидеров чемпионата «Бавария» встретится с «Боруссией». В Мюнхене уже готовятся к новому сезону и подписывают новичков. Летнее трансферное окно не наступило, но уже стало рекордным по тратам.

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