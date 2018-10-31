Кубок Германии. «Бавария» в меньшинстве обыграла «Хайденхайм», в матче девять голов 

«Бавария» обыграла «Хайденхайм» в матче 1/4 финала Кубка Германии. Игра завершилась со счетом 5:4.

На 15-й минуте встречи при счете 1:0 у хозяев удалили защитника Никласа Зюле. К концу первого тайма гости забили дважды и вели в счете до середины второго тайма.

С 53-й по 65-ю минуту «Бавария» забила трижды и снова повела в счете – 4:2. На 74-й и 75-й минутах Неста Глатцель забил два мяча и сравнял счет. На 84-й минуте Роберт Левандовски забил победный гол хозяев.

Мюнхенский клубы вышел в полуфинал турнира.

Кубок Германии. 1/4 финала

Бавария – Хайденхайм – 5:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Горетцка, 12; 1:1 – Глатцель, 26; 1:2 – Шнатеррер, 39; 2:2 – Мюллер, 53; 3:2 – Левандовски, 56; 4:2 – Гнарби, 65; 4:3 – Глатцель, 74; 4:4 – Глатцель, 77; 5:4 – Левандовски, 84 (с пенальти), 84.

Удаление: Зюле, 15 – нет.

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