Эрнандес – топ, но ждем и других новичков.

«Бавария» торопилась, но это объяснимо

До летнего ТО еще несколько месяцев, но уже объявлены два трансфера. Бенжамен Павар и Люка Эрнандес с 1 июля будут выступать за «Баварию». О трансфере Павара из «Штутгарта» в Мюнхене рассказали еще пару месяцев назад. Вложенные в него 35 млн евро сильно помогут претендующему на вылет клубу.

Покупка Люки Эрнандеса из «Атлетико» – стоящая и громкая сделка за 80 млн евро. France Football писал, что в контракте француза указана зарплата в 13 млн евро в год. Только Левандовский, Мюллер, Боатенг и Нойер получают больше (Роберт – 17, остальные – 16).

twit text — FC Bayern English (@FCBayernEN) 27 марта 2019 г.

На Павара и Эрнандеса претендовали другие топ-клубы. Представители «Барселоны» встречались с агентом Павара, а перед этим на него выходил «Ювентус». По Эрнандесу готовили предложения «МЮ» и «Ман Сити», но «Бавария» опередила вообще всех. Нормально, что немцы переплатили и поборолись – перед следующим сезоном от них ждут усиления.

Рекордные траты – новая норма

«Сейчас мы омолаживаем команду. «Баварию» ждут самые большие трансферные вложения за всю историю. Футболом управляют деньги, но именно игроки ответственны за успехи на поле», – рассказывал Ули Хенесс. Еще в ноябре в немецких СМИ упоминалась сумма в 200 млн евро, которую «Бавария» получит на летнее усиление.

115 из них уже отдали – вышел такой итог.

Ловите еще несколько важных фактов о трансферах «Баварии». Все цифры – Transfermarkt.

В сезоне-2017/18 «Бавария» уже тратила больше сотни (116,5 млн евро). Летом отдали 103,5 млн, а зимой докупили из «Хоффенхайма» Сандо Вагнера.

С 2000-го года «Бавария» трижды завершала лето без денежных вложений. В последний раз такое произошло перед этим сезоном. Единственный трансфер лета 2018-го – переход Горецки свободным агентом.

Самым дорогим защитником в истории «Баварии» ранее был Матс Хуммельс. Его подписали в сезоне-2016/17 за 35 млн евро. Интересно, что Хуммельс – воспитанник «Баварии».

Зимой «Бавария» редко тратится на усиление состава. Главная сделка – трансфер Луиса Густаво в 2011-м за 17 млн евро. В «Баварии» Густаво задержался до лета 2013-го, а сейчас играет в «Марселе».

Главное качество Эрнандеса – самоотверженность

Трансфер Эрнандеса – второй по стоимости среди всех переходов защитников. Только за ван Дейка «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» 84,5 млн евро. Авторитета Люке добавляет победа на ЧМ-2018 в составе сборной Франции, хотя еще весной Эрнандеса звали в Испанию. На клубном уровне 23-летний игрок все время выступал за «Атлетико» – тут никаких метаний уже не было.

В мадридском дерби в ноябре 2017-го Люка разбил нос Серхио Рамосу. Ожидаемый итог – Эрнандес постоянно идет в борьбу. В этом сезоне он сделал 35 отборов в Примере, хотя сыграл только 14 матчей. Интересно, что Люку всего трижды обыгрывали в дриблинге, когда он вступал в борьбу за мяч.

Эрнандес хотя бы раз за матч перехватывает мяч, а по заблокированным ударам (9) на втором месте в «Атлетико». Лучший в «Атлетико» – Хименес (11). В этом сезоне Люка наконец-то забил первый гол в Примере, когда поучаствовал в разгроме «Уэски». По задачам Эрнандес больше ориентирован на оборону, поэтому за все сезоны в Примере только один раз отдавал голевой пас.

Травма и обвинения в изнасиловании

«Бавария» рисковала, когда подписывала Эрнандеса. Последний матч за «Атлетико» он сыграл еще 9 февраля, а на медобследовании в Мюнхене о Люки нашли травму связки колена. Единственное решение – операция. Восстановиться и набрать форму Эрнандес сможет к началу сезона.

Есть и репутационный вопрос по истории с Амелией Лоренте в феврале 2017-го. Тогда Эрнандесу грозило семь месяцев тюрьмы за пьяное домашнее насилие. Лоренте подала заявление в полицию, а потом сама оказалась виноватой. Эрнандес избежал задержания и отделался месяцем общественных работ.

Его брат Тео принадлежит «Реалу», а летом того же года тоже обвинялся в изнасиловании. Но семейные истории у них не всегда заканчиваются так плохо. Вот здесь о взаимоотношениях братьев и жизни Люки можно почитать подробнее.

Павар ждал трансфера

«Мы с Люкой хорошо дружим. Здорово, если он тоже перейдет в «Баварию». Мы знаем, что это отличный игрок. Вместе мы играем в сборной Франции, а теперь нас ждет «Бавария». Горжусь, если все это правда», – так Павар комментировал слухи месяц назад.

Еще один важный итог новой трансферной политики «Баварии» – все подписания адекватны и важны. Два чемпиона мира приходят в новый клуб вместе, чтобы помочь друг другу в адаптации.

И не верьте, что так не было задумано изначально.

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