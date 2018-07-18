Крамарич фанатеет от Нагельсмана и не думает о «Баварии». Главное – о новой звезде Хорватии

А еще он поссорился с главным функционером страны.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич удивляет своим постоянством. После чемпионата мира состав команды почти не изменился. Кроме того, не изменились и обязанности игроков – на данный момент лидерами сборной являются все те же футболисты, что были и на ЧМ.

На турнире в России Андрей Крамарич провел меньше всего времени на поле из тех игроков, которые отыграли все семь матчей. Он забил всего один гол – даже Далич как-то намекнул, что ожидал от него лучшей результативности. Сейчас Крамарич сделал выводы и пытается исправиться в глазах тренера. Вчера Хорватия с трудом обыграла Азербайджан (2:1), а Крамарич забил решающий мяч.

Несколько фактов о человеке, который очень скоро может стать главной звездочкой хорватов.

• Андрей с детства бредил идеей попасть в академию загребского «Динамо». В 5 лет родители поставили перед ним выбор секции: волейбол, баскетбол или футбол. Позже Крамарич признавался, что не думал об этом и секунды. На следующий день после разговора мама отвела его в «Динамо» на просмотр, а через неделю один из тренеров обрадовал его зачислением в академию.

• Сейчас рост Крамарича 177 сантиметров, но в детстве он был на голову выше своих партнеров по команде. Из-за этого тренеры часто ставили его в оборону. Но Крамаричу не нравилась игра в защите – он больше любил забивать. В первом сезоне, когда команде его возраста разрешили участвовать в чемпионате страны, Крамарич забил 47 мячей. Всего за 12 лет в молодежной системе клуба он отличился 452 раза. Это абсолютный рекорд в истории команды.

• Одним из тех, кто подтягивал нападающего к основе, был Здравко Мамич. Тот самый, который превратил «Динамо» в свой бизнес-проект (например, назначал на ведущие должности своих друзей, получал около 20% от каждой продажи команды, уклонялся от налогов). Кстати, Крамарича с Мамичем связывают две истории.

Первая – Мамич обещал нападающему стабильное место в основе первой команды через год после дебюта. Функционер свое слово не сдержал, а родители Андрея всерьез обиделись на Мамича. Крамарич покинул клуб спустя 4 года после дебюта. За этот промежуток он так и не стал футболистом старта – почти всегда был в запасе. Зато он съездил в «Локомотиву», где забил 20 голов в 44 матчах. Это привлекло внимание «Риеки». Мамич пытался вытащить из потенциального покупателя 4 миллиона евро, но у Крамарича по контракту с «Динамо» оставался всего год. Так «Риека» получила талантливого форварда всего за 1,2 миллиона евро.

text text text Публикация от text (@andrejkramaric) 18 Июл 2018 в 12:07 PDT

Вторая – в тот момент, когда хорватские звезды начали давать показания в суде против Мамича, Крамарич отказался участвовать в этом. За это болельщики возненавидели его на таком же уровне, что и Модрича, которой лжесвидетельствовал в пользу Мамича. Реабилитировало форварда только удачное участие на ЧМ-2018.

• Из «Риеки» Крамарич уехал в «Лестер». Хотя у него был еще один вариант – «Вест Хэм». Лондон привлекал форварда, но решающую роль сыграл Найджел Пирсон. Коуч пообещал, что именно в «Лестере» у Крамарича появится возможность играть в тот футбол, в который он привык.

Иронично, что в «Лестере» он тоже не закрепился. При Пирсоне в тринадцати матчах нападающий вышел в старте всего 6 раз и забил 2 мяча. При Раньери в чемпионском сезоне он отыграл 22 минуты и уехал в аренду в «Хоффенхайм», который выкупил его через полгода за 11 миллионов евро.

• Когда «Лестер» взял чемпионство и добавил Крамарича в трансферный лист, у страйкера было несколько вариантов: остаться в «Хоффенхайме», уехать в «Вольфсбург», присоединиться к «Фиорентине» и даже попробовать себя в «Лилле». Крамарич согласился на продолжение сотрудничества с «Хоффенхаймом». Главная причина – Юлиан Нагельсман.

Молодой тренер очаровал Андрея своим пониманием футбола. На занятиях по теоретической подготовке Крамарич всегда сидит в первых рядах, а после них иногда подолгу беседует с Нагельсманом. «Я благодарен Юлиану. У него своя философия, свое видение игры. С ним я чувствую себя свободнее на поле. При Юлиане я играл не только на позиции нападающего, но и смещался на фланг и даже к центральному кругу. Юлиан – один из лучших тренеров мира», – как-то сказал Крамарич.

С лета Нагельсман будет работать в «Лейпциге». В Германии есть слух о том, что Крамарич последует за любимым тренером.

• Перед ЧМ-2018 немецкие журналисты писали о том, что «Бавария» может отобрать Крамарича у «Хоффе». На это нападающий ответил: «Мне все равно на интерес «Баварии». Сейчас я волнуюсь об игре на чемпионате мира, а после него я вернусь в любимый «Хоффенхайм». Так и получилось. Сейчас он идет на шестом месте в списке лучших бомбардиров Бундеслиги (13 голов в 22 матчах) и помогает «Хоффенхайму» попасть в еврокубковую зону.

• Крамарич не очень разговаривать с журналистами: на вопросы о личной жизни он не отвечает и лишь иногда обсуждает с прессой предстоящие игры. В начале сезона в пресс-службу «Хоффенхайма» поступили несколько запросов на вью с нападающим. Он отказал всем изданиям (в том числе и Bild). Он прокомментировал решение так: «Я предпочитаю играть, а не болтать».

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