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    Новичок ЦСКА, который может вытащить сезон


    3.3
    Голосов: 12
    15.08.2018 20:50
    Сестра – призер Олимпиады, а сам он бьет рекорды на поле.
    Влашич перешел в ЦСКА
    ЦСКА арендовал у «Эвертона» хорватского игрока Николу Влашича. Виктору Гончаренко он пригодится на замену Александру Головину. Что мы знаем о Влашиче? Рассказываем ниже.

    Дебют и гол в 16 лет

    Никола Влашич уже в 16-летнем возрасте играл за взрослую команду сплитского «Хайдука» и вообще провел аж 37 матчей во всех турнирах в первом же сезоне. Дебют пришелся на матч квалификации Лиги Европы против ирландского «Дандолка» – Никола забил, а его клуб выиграл 2:0.

    В конечном итоге, Влашич стал самым юным игроком клуба, сыгравшим 100 матчей, он –самый юный дебютант и автор гола в еврокубках, самый молодой автор гола в лиге за клуб.

    Сравнение с Модричем

    Этого не избежать любому талантливому хорвату, играющему в полузащите. В британской прессе так и писали, заявляя об интересе к игроку «Хайдука» со стороны «Тоттенхэма», где как раз блистал Модрич. У Николы особый случай – помимо техники выделяли его физическую силу. К тому же Влашич – универсал: «Я вообще играл на всех позициях в юности – справа, слева, в центре. Хотя в середине мне удобнее, чем где-либо еще». С успехом Никола исполнял и роль второго нападающего, но в ЦСКА идет все-таки в полузащиту.

    Суперспортивная семья

    Отец Николы – Йошко – известный легкоатлет, побеждавший в 1983 году на Средиземноморских играх, а его рекорды в десятиборье так пока никто в Хорватии и не побил. Мама играла в баскетбол и бегала на лыжах. Самая известная в семье пока что – Бланка, сестра Николы – она чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту, на Олимпиаде-2008 выигрывала серебро. Как и брат, Бланка уже с ранних лет заявляла о себе, как об очень перспективной спортсменке, и в 16 лет ездила на Олимпиаду в Сиднее (2000-й год).

    Никола мог и раньше попасть в Англию. За ним следили «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал», интерес проявлял и миланский «Интер». «Есть предложение от английского клуба, – рассказывал в начале 2016-го Йошко. – Его при этом собираются ставить в основу и не отдавать в аренду. Но на семейном совете мы приняли решение отказаться. Ему пока рано покидать Сплит – здесь еще можно прогрессировать. Кроме того, это серьезно поменяло бы наши планы – мне нужно быть с ним в Англии, а у Бланки – подготовка к Олимпиаде в Рио».

    Бланка Влашич – знаменитая сестра восходящей звезды хорватского футбола

    Забивал в «Эвертоне», но только в еврокубках

    Прошлым летом Влашича за 10 миллионов фунтов приобрел «Эвертон». Хорват выходил в основном на замену, а в старте появлялся на правом краю полузащиты в схеме 4-2-3-1. Ему удалось забить два гола – оба кипрскому «Аполлону» в двух матчах в группе Лиги Европы.

    За 577 минут в АПЛ Влашич всего пять раз пробил по чужим воротам (один в створ), соотношение удачных обводок к неудачным – 13:6, кроссов – 2:6, верховых единоборств – 5:14. Неоднозначное впечатление, даже со скидкой на нерегулярность появления на поле и серьезный уровень чемпионата.

    Но уж с дриблингом у парня точно все в порядке.

    За сборную тоже поиграл

    Жаль, что не съездил на ЧМ в Россию, тогда бы уже заработал медаль. Влашич пока еще слишком молод, но играл за сборные Хорватии всех возрастов. За главную команду провел два матча – 90 минут в мае прошлого года против Мексики (товарищеский матч) и семь минут в первой стыковой игре с Грецией (4:1) к ЧМ-2018. В финальную заявку не попал, но там попробуй вклинься в такую команду, где даже дорогостоящий Пьяца просидел в запасе. С другой стороны, он мог бы занять место опального Калинича.

    Пересекался с Халиловичем

    Это было на одном из детских турниров, когда команда Влашича билась против загребского «Динамо» с маленьким Халиловичем. «Мы были аутсайдерами, но выиграли 2:1. Радость была такой, будто стали чемпионами», – вспоминал Никола. В карьере 22-летнего Халиловича уже была «Барселона», а теперь появился «Милан», только особых побед нет – хорват стабильно играет лишь в аренде в испанских середняках. Бывший скаут «Милана» Паоло Тремолада говорил о нем: «В 16 лет – это был один из самых элегантных и восхитительных игроков, которых я вообще когда-либо видел. У него просто божественная техника, но скоростью он не обладает. В 16 лет возле мальчика искусственно создали огромный медийный шум».

    Влашич всего этого избежал. Да, о нем как говорили, как о младшем брате знаменитой легкоатлетки, но не требовали сиюминутных результатов. Он зрел в «Хайдуке» и, наконец, дозрел до переезда в Европу, где пока еще совсем не провалился.

    P.S. YouTube уже существовал к тому моменту, когда восьмилетний Никола Влашич вытворял фантастические вещи с мячом. Хорошо, что это видео сохранилось:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Star
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 09:36

      Был бы он таким хорошим, кто бы его из середнячка Эвертона коням в аренду сдал?

      1
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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > prezent2017 19 августа 2018, 06:30

      а ты часто видишь в клубах из АПЛ 20их ребят на поле)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 08:31

      Спортивные сайты и порталы больше напоминают прежний НТВ. Слухи, скандалы, расследования...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 14 августа 2018, 07:13

      Откуда берутся слухи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > чемпион мира1 17 августа 2018, 09:45

      - Слушай, слышал? Под землею город строют,
      Говорят, на случай ядерной войны...
      - Вы слыхали? Скоро бани все закроют
      повсеместно,
      Навсегда. И эти сведенья верны.

      Словно мухи, тут и там,
      Ходят слухи по домам,
      А беззубые старухи
      Их разносят по умам,
      Их разносят по умам.
      (В.С. Высоцкий)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 августа 2018, 18:03

      Еще ничего не подписано. Чего зря языком молоть..

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 августа 2018, 17:51

      Жаль, что лишь аренда без права выкупа. ЦСКА оказывается в неудобной ситуации. Если заиграет, его цена вырастет, и купить его будет почти невозможно. В таком случае ЦСКА вновь окажется без ключевого игрока в центре поля, а, значит, опять тратить время на перестройку.

      5
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Viper for CSKA 13 августа 2018, 18:25

      Посмотрим на то, что подпишут и на каких условиях.

      4
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vladimir-7 13 августа 2018, 20:15

      Согласен. Гинер же не полный лох... И газа с нефтью не имеет, чтобы на них паразитировать!

      4
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