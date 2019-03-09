«Бавария» уже первая в Бундеслиге, хотя было «минус 9». Как так вышло?

Команда выиграла 12 из последних 13 матчей. Ренессанс.

У «Баварии» было все ужасно

Конец ноября прошлого года. «Бавария» несколько дней назад уступила важнейший матч в Дортмунде, хотя по игре это не было провалом, а затем сыграла совершенно необъяснимую ничью с аутсайдером «Фортуной». 3:3 дома, хотя за 15 минут до конца еще было 3:1 – как это понимать? Отставание от дортмундской «Боруссии» выросло до девяти очков. «Никакой другой тренер не мог бы предотвратить такие ошибки игроков», – оправдывался Нико Ковач, пока газеты дружно трубили о скорой его отставке.

Bild писал, что вместо Ковача будет работать Арсен Венгер, которому тоже интересна «Бавария», но президент клуба Ули Хенесс отмахнулся: «Отставка тренера не обсуждается». Вместо Ковача Хенесс убрал подальше от клуба легенду «Баварии» Пауля Брайтнера, запретив ему посещать VIP-ложу. Решение никого не удивило, учитывая, насколько всегда был острым на язык Брайтнер.

Впрочем, Ковач наверняка присоединился бы к Брайтнеру – на обычную трибуну, если бы провалил следующий матч, но все получилось как нельзя лучше: «Бавария» поколотила 5:1 в Лиге чемпионов «Бенфику». С тех самых пор у фанатов «Баварии» был лишь один повод для недовольства, и это за 3,5 следующих месяца. Но тогда, в конце ноября, все обсуждали «минус девять» в таблице от лидера.

У «Боруссии» все было шикарно

«Дортмунд» летел как на крыльях, не обращая ни на кого внимание. Ноль поражений, 35 забитых голов за 12 туров, 7:0 над «Нюрнбергом», 4:1 над «Лейпцигом», сумасшедшие показатели Ройса, Пако и Санчо. А за месяц до этого «Боруссия» пошумела и на всю Европу, феерично укатав 4:0 «Атлетико» в Лиге чемпионов. Хотя Люсьен Фавр рассуждал, что в чемпионской гонке помимо «Баварии» есть еще много классных соперников, многие понимали, что противостояние сузится до двух команд.

«Боруссия» играла поразительно красиво, преуспевала во всех турнирах и влюбляла в себя все больше. Люди радовались за наконец-то выздоровевшего Ройса, за талантливого Санчо, за нашедшего себя после «Барсы» Алькасера, за полезного Гетце, нестареющего Пищека и вернувшегося в Европу Витселя. И заодно за черно-желтое море на «Сигнал Идуне Парк» в количестве 80 тысяч человек. Новая сила на континенте, воспрянувшая после прошлых провалов – это же так здорово.

Как они встретились в таблице

«Боруссия» имела право на ошибку и допустила ее перед месячным перерывом – странно проиграв 1:2 «Фортуне», которая в этом сезоне дерзит фаворитам, но которую продолжают лупить все остальные (помните 1:7 от «Айнтрахта»?). Возобновив сезон в январе, «Боруссия» одержала важную победу в Лейпциге, а затем вынесла 5:1 «Ганновер».

А дальше начались проблемы.

• В следующих девяти матчах во всех турнирах команда выиграла лишь дважды.

• «Боруссия» вылетела из Кубка, проиграв по пенальти «Вердеру».

• «Боруссия» провалилась в Лиге чемпионов, дважды уступив буксующему сейчас «Тоттенхэму».

У «Баварии» же за все это время лишь однажды был повод погрустить – команда проиграла на выезде «Байеру» 1:3, хотя все могло сложиться иначе. «У них четыре удара и три гола, у нас – куча нереализованных моментов», – ворчал Ковач. Но дальше у него не было причин для недовольства.

• «Бавария» вышла дальше в Кубке.

• «Бавария» отстояла выгодные 0:0 на «Энфилде» в 1/8 ЛЧ, причем сыграла весьма грамотно и могла даже победить.

• Что самое главное – после тех провальных 3:3 с «Фортуной» «Бавария» сыграла 13 матчей в Бундеслиге, из которых выиграла 12 (и уступила «Байеру»).

Еще на прошлых выходных «Бавария» догнала «Боруссию» в таблице, но стояла чуть ниже по разнице мячей. Сегодня в Дортмунде была победа 3:1 над «Штутгартом», а в Мюнхене – «Вольфсбург» был избит 6:0.

Теперь «Бавария» все так же идет вровень с «Боруссией» но в таблице она на первом месте. И это еще один мощный психологический удар по конкуренту.

Несколько интересных цифр сегодня

• В матче с «Вольфсбургом» Франк Рибери вышел на замену на 55-й минуте. В оставшееся время он умудрился сделать три голевые передачи, причем всего за десять минут. Opta радостно сообщила, что за те почти 15 лет, что компания считает цифры, такого в Бундеслиге никогда не было.

• Томас Мюллер продолжает держать крутой рекорд. В Бундеслиге он забивал за «Баварию» в 87 матчах, и ни один из них клуб не проиграл.

• А Роберт Левандовски сделал дубль и официально стал главным зарубежным голеадором в истории чемпионата Германии. Ранее таким был перуанец Клаудио Писарро со 195 мячами. У поляка теперь 197.

Впрочем, главный итог – в таблице:

twit text — Troll Football (@TrollFootball) 9 марта 2019 г.

Дальше – интереснее

Тут три момента, которых мы ждем.

1. Через три дня «Бавария» примет «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. На момент жеребьевки шансы англичан оценивались повыше, сейчас еще неизвестно, кого в действительности считать фаворитом. Кто выйдет в четвертьфинал из этой пары – главный лигочемпионский вопрос следующей недели. Тотальная непредсказуемость.

2. Через месяц «Бавария» примет «Боруссию» в Бундеслиге. Для Дортмунда облегчение, что не сейчас, поскольку в их нынешнем состоянии ничего хорошего эта игра бы не принесла. Но матч в любом случае будет ключевым в чемпионской гонке.

3. Здорово, если в мае «Бавария» и «Боруссия» также будут идти вместе, ведь в этом случае концовка чемпионата будет огненной. У мюнхенцев сложные два последних тура – гостевая игра с тусующимся в зоне ЛЧ «Лейпцигом» и домашнее сражение с упертым «Айнтрахтом» (кстати, бывшим клубом Ковача), который тоже метит в четверку. А у дортмундского клуба предпоследний тур с аутсайдером «Фортуной», которая, правда, уже трепала нервы фаворитам, а последний – в Менхенгладбахе с претендующей на ЛЧ «Боруссией». Интрига на интриге.

В интригу не верят только букмекеры, сегодня утром дававшие на чемпионство «Баварии» низкие 1,35, а на итоговый успех «Боруссии» – аж 3,15. Пусть они ошибутся. Третья убитая чемпионская гонка после Италии и Франции уже будет перебором.