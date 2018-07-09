Француз, который соревнуется с братом и чуть не попал в тюрьму

Он отказался от сборной Испании, а теперь может выиграть ЧМ.

Встреча Франции и Бельгии в полуфинале ЧМ – вывеска, достойная главного матча. У французов есть всего два человека, на которых до турнира почти не обращали внимание. Бенжамен Павар уже пошумел: парень с удивительной карьерой и красивым голом в ворота Аргентины еще недавно болел за сборную в фан-зонах, а теперь стал одним из лучших крайних защитников ЧМ.

Вместе с ним на поле выходит Люка Эрнандес – человек с парадоксальной футбольной историей. Своими карьерными решениями он уже лишил себя нескольких трофеев и возможного места в сборной Испании. Задача Люки прямо сейчас – победа на чемпионате мира. Только так он станет круче младшего брата, который зажигает в «Реале».

Расход с братом

Братья Люка и Тео вместе попали в академию мадридского «Атлетико», когда в клубе еще играл их отец. Люка старше почти на полтора года, но Тео всегда выше котировался по таланту. Не сыграв ни одного матча за основу, Тео ушел в «Реал» после успешной аренды в «Алавесе». Говорят, «Реал» впечатлили его скорость и классные подключения в атаку. На этом фоне Люка Эрнандес в конце прошедшего сезона продлил контракт с «Атлетико» до 2024 года.

Люка сильно отличается от младшего брата. Если Тео много бегает, то Люка больше интеллектуал и универсал. В «Атлетико» его одинаково использовали в центре и на фланге, но в сборной Франции отправляют именно на край. Пока Тео выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом», Люка побеждал с «Атлетико» в Лиге Европы. В августе они встретятся в игре за Суперкубок Европы, а недавно вошли в историю мадридского дерби. Впервые за 87 лет родные братья сыграли в одном матче за «Реал» и «Атлетико». Люка много подкалывал Тео из-за низкого места «Реала» в чемпионате Испании.

twit text — World Cup (@EPLBible) 29 декабря 2017 г.

Выбор сборной

Люка и Тео играли за юношеские сборные Франции разных возрастов. На взрослом уровне пока лучше получается у Люки. Хотя сомнения в выборе сборной были у обоих, Франция остается в приоритете. «Я пока не определился со сборной, за которую хочу играть», – говорил Люка в 2016 году, подталкивая федерации Испании и Франции к его приглашению. Этой весной тон сменился, а Люку все-таки взяли французы.

«Разговаривал с Тео и заверяю, что выступление за сборную Франции – мечта моего брата», – сказал Люка уже после оглашения заявки на чемпионат мира, куда попал он один. На этом фоне ходило много слухов, что Тео будет играть за Испанию и бросит брата даже здесь. В своих решениях игроки сомневались до последнего и всячески нагнетали ситуацию через прессу.

Люка Эрнандес точно не жалеет, что выбрал игру за французов. На чемпионате мира он выходил во всех пяти матчах, сделал голевой пас и отметился желтой карточкой. По количеству сыгранных на ЧМ минут Люка третий в этой сборной Франции. Он уже выиграл 41 единоборство и лидирует по этому показателю среди всех крайних защитников, которые играют на чемпионате мира. «Месси в матче с нами ни разу не коснулся мяча. Надеемся повторить такое и с Азаром», – бросает цитаты Люка. Игрок с подобными умениями может разбрасываться словами. Посмотрите, что он творит в испанском чемпионате:

twit text —LaLiga(@LaLigaFRA)5 июля 2018 г.

Ссора и суд

Еще до своего прогресса Люка Эрнандес прославился в новостях на весь мир. В феврале 2017 года ему грозило семь месяцев тюрьмы за домашнее насилие в состоянии опьянения. Так получилось, что подруга игрока Амелия Лоренте вызвала полицию, а позже ее саму обвинили в нападении на Люку. Суд постановил, что Эрнандес и Лоренте не должны быть вместе в течение шести месяцев, но Люка получил еще и месяц общественных работ. Летом они нарушили запрет и улетели на совместный отдых, после чего снова попали в полицию.

Стычки с Рамосом

Тео Эрнандес ушел в «Реал». Люка Эрнандес не пошел за братом и хочет войти в историю «Атлетико». Дома братья не обсуждают взаимоотношения команд и разными путями доказывают свою крутость. Но с «Реалом» Люку Эрнандеса связывает одно забавное пересечение. Майский матч этих команд годовой давности испортил грязный эпизод – Серхио Рамос ударил локтем в лицо Люку Эрнандеса и не получил никакого наказания. В ноябре 2017 года Люка ногой ударил по лицу уже Рамоса. Серхио отделался кровью и сломанным носом. Жестокая месть за грязь Рамоса состоялась.

twit text — Once Inicial (@OnceIniciaI)2 мая 2017 г.

Дружба с Гризманном

И все-таки Люка Эрнандес хороший, потому что собирает вокруг себя лучших людей. Сейчас кажется, что он и Антуан Гризманн вместе вообще везде. В «Атлетико» они одновременно продлевали контракты, а в сборной Франции постоянно замечаются на совместных фотографиях. В игровом плане Люка развивается хорошими темпами. Значит, выбрал правильного друга, у которого многому научился.

twit text — Lucas Hernández (@LucasHernandez) 30 июня 2018 г.

Теперь Гризманн и Эрнандес могут вместе выиграть чемпионат мира.