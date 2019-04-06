Топ-матчи в Европе: «Бавария» громит «Боруссию», «Юве» выигрывает без Роналду

Пентек, Кен и Месси снова забили.

В эту субботу ключевые матчи состоялись почти во всех главных чемпионатах. Помимо матча «Спартака» и ЦСКА сегодня играли лидеры чемпионатов Германии, Италии и Испании.

Посмотреть все матчи – практически нереально. Но мы сделали это за вас, и рассказываем самое главное, что сегодня случилось в топовых лигах Европы.

«Ювентус» 2:1 «Милан»

• В Италии опять забил Кшиштоф Пентек. Этот гол (уже 21-й) позволил ему сравняться с Квальяреллой в списке бомбардиров, но если у итальянца восемь голов с пенальти, то у поляка – только два.

• Роналду не сыграл в этом матче из-за травмы. В перерыве на матчи сборных он повредил заднюю поверхность бедра. Португалец был оптимистичен и сразу сказал, что через неделю-две выйдет на поле: пока этого не случилось, но к матчу ЛЧ с «Аяксом» все должно быть в порядке.

• Победный гол забил Мойзе Кен. За последний месяц его имя узнали, кажется, абсолютно все: даже если вы еще не слышали о его таланте, то наверняка натыкались на новости о новом расистском скандале. Сегодня Кен (кстати, именно так его фамилию произносят итальянцы) вышел на замену на 65-й минуте, а в концовке матча забил свой пятый гол в сезоне. Очень мощно, если учитывать, что сыграл он всего в семи матчах, и только в двух из них выходил в основе.

• «Милан» отлично начал 2019-й год, но в последних четырех матчах проиграл трижды. Еще недавно команда всерьез претендовала на бронзовые медали чемпионата, а теперь может оказаться на пятом месте (все зависит от матча «Аталанты»). Отчасти в этом виноват календарь: все соперники были непростыми, но Гаттузо необходимо вновь побеждать в следующих матчах, если он хочет остаться в команде.

«Бавария» 5:0 «Боруссия»

• Еще в декабре «Боруссия» опережала «Баварию» на девять очков. Тогда только ленивый не вешал медали на шею футболистам «Дортмунда» и не отправлял в отставку тренера «Баварии» Ковача. Спустя 13 туров команда из Мюнхена впервые за долгое время возглавила чемпионат. Да еще и сделала это так убедительно, что теперь уже тяжело поверить в возможное чемпионство «Боруссии» (хотя отрыв всего одно очко).

• Первые два гола в ворота «Боруссии» забили ее бывшие футболисты, Матс Хуммельс и Роберт Левандовски. Но если немец не стал праздновать забитый мяч, то поляк сделал это (и даже дважды). Этому есть два объяснения: во-первых, Хуммельс провел в «Боруссии» целых семь лет (Левандовски – четыре), а во-вторых, все чаще ходят слухи, что этим летом он покинет «Баварию». Может быть, обратно в Дортмунд?

• Футболисты «Баварии» настолько доминировали в этом матче, что от скуки придумали новое празднование голов. Дело рук Давида Алабы: он жестами сделал вид, что солит мясо, а затем дегустирует его вместе с Сержем Гнабри.

twit text — David Alaba (@David_Alaba) 6 апреля 2019 г.

• «Боруссия» проиграла не только по забитым голам, но и по всем остальным показателям. Всего за матч футболисты из Дортмунда нанесли четыре удара (у оппонента их 22). Также у «Боруссии» ниже процент владения мячом (41,2% – 58,8%) и процент точных передач (82% – 88%).

«Барселона» 2:0 «Атлетико»

• В этом матче все решилось за две минуты в самой концовке встречи. На 85-й счет открыл Суарес, спустя минуту забил Месси. Несмотря на поздние голы, такой исход не удивителен: у «Барсы» серьезное преимущество по всем статистическим показателям. Удары – 21:9, владение – 64,5%-35,5%, точность пасов – 91%-80%. Чемпионство «Барселоны» становится все более осязаемым, отрыв – 11 очков от второго места (собственно, от «Атлетико»).

• Большую часть матча «Атлетико» провел в меньшинстве. На 29-й минуте матча за споры с арбитром прямую красную получил Диего Коста. Не все посчитали это решение правильным: ситуацию вы можете оценить на видео.

• Поговорим о Месси. Он проводит практически идеальный сезон, и в этом туре забил уже 33-й мяч. Но дело не только в голах: помимо этого у Лео огромный объем работы в центре поля. 68 пасов, 8 ударов, 6 обводок, 3 удачных заброса – это все Месси сегодня.