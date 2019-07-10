Хаби Алонсо точно станет топ-тренером. Так считают все, кто с ним работал и играл

С этого сезона он начнет тренерскую карьеру.

Месяц назад бывшие футболисты, учившиеся в одной группе (Хави, Вальдес, Хабо Алонсо, Риера, Рауль, Капдевила, Камбьяссо, Жулио Баптиста), получили тренерские лицензии категории УЕФА Pro. Хави уже стал тренером катарского «Аль-Садда», Рауль возглавил «Реал Кастилью». Хаби Алонсо выбрал необычный вариант, став тренером дубля «Реал Сосьедада».

Вторая команда «Сосьедада» играет в Сегунде Б – третьей по силе испанской лиге. Алонсо вернулся домой – именно в Сан-Себастьяне он начинал карьеру, был капитаном уже в 20 лет, за этот клуб когда-то играл его отец.

После завершения карьеры футболиста Хаби получал тренерскую лицензию и тренировал в системе мадридского «Реала». В прошлом сезоне он с командой до 13 лет выиграл молодежный Чемпионат Испании.

twit text — SPORF (@Sporf) July 10, 2019

«На поле он был как тренер»

Каким специалистом будет Хаби Алонсо на взрослом уровне пока можно только гадать. Получится ли из него хороший – тоже вопрос. Но во время его игровой карьеры у него были все предпосылки, чтобы в будущем стать топовым специалистом.

О понимании футбола Алонсо, его тактической подкованности и уникальном уме говорили партнеры и тренеры. Мы собрали самые хлесткие цитаты об интеллектуальной уникальности Хаби.

• Бывший тренер сборной Испании Иньяки Саес, при котором дебютировал Алонсо: «Он отдает фантастические передачи в любой ситуации и видит поле с какой-то невероятной четкостью».

• Джон Тошак, тренировавший «Реал Сосьедад», когда за него играл Хаби: «Я не помню другого молодого игрока, который так сильно влиял бы на команду. Когда он на поле, вся команда играет лучше».

• Рафаэль Бенитес лично настоял на переходе Алонсо в «Ливерпуль»: «Хаби очень умен. Раздает прекрасные передачи на любые дистанции. Он обладает высоким интеллектом и именно им добивается результата на поле. Он как тренер на поле».

• Джеррард считал испанца идеальным партнером: «На первой же тренировке стало ясно, что Алонсо – это король. Он за явным преимуществом лучший центральный хавбек, с кем мне доводилось играть. Если вообразить, что я когда-нибудь стану тренером «Ливерпуля», то я уже знаю, кого позову в помощники».

• Луис Гарсия, игравший с ним в «Ливерпуле»: «Мы все знали, что Хаби Алонсо станет хорошим тренером, поскольку он начал тренировать, уже играя. Он находился в центре поля и командовал игроками. Говорил, что им нужно делать, куда перемещаться. Я не удивлен, что он сразу перешел от игры в футбол к тренерской работе».

• Моуриньо тоже называл Хаби играющим тренером и высоко ценил его талант: «Уверен, по завершении карьеры он станет отличным тренером. Он напоминает мне Пепа Гвардиолу, когда тот был футболистом. На поле он уже ведет себя как тренер».

• Карло Анчелотти работал с Алонсо в «Реале» и «Баварии»: «У Хаби Алонсо есть ключи ко всем дверям. Он обладает исключительным опытом и навыками. У него редкий дар видеть события до того, как они произошли».

• Гвардиолу Алонсо называл лучшим тренером, с которым ему приходилось работать. Вероятно, Пеп повлиял на Хаби сильнее остальных. Сам Гвардиола тоже высоко ценил Алонсо: «Мне нечему его учить. Алонсо задает темп нашей игре – это то, что могут делать только полузащитники высочайшей квалификации.

Он скоро вернeтся в качестве тренера. Держу пари, он будет хорошим тренером, который когда-то возглавит топ-клуб. Хаби – один из лучших полузащитников, которого я когда-либо видел в жизни. Он понимает игру и проявляет к ней любопытство. На протяжении недели он знал, что нам нужно сделать, чтобы выиграть следующий матч. Мне нравится работать с такими людьми».

• Президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге жалел, что испанец покинул систему его клуба: «Я бы хотел, чтобы он когда-нибудь вернулся в «Баварию». Он будет фантастическим главным тренером. Хаби излучает природный авторитет, говорит на нескольких языках, работал со многими фантастическими тренерами. Это необыкновенная личность».

Сам Хаби пока не говорит, в каком стиле он хочет, чтобы играла его команда. Он работал с тренерами, чьи стили радикально отличались: «Я – везунчик, ведь мне довелось разговаривать о футболе с Анчелотти, Моуринью, Гвардиолой и Бенитесом. У каждого я научился чему-то новому».