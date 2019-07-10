Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Хаби Алонсо точно станет топ-тренером. Так считают все, кто с ним работал и играл


    0
    Голосов: 0
    Сегодня, 18:09
    С этого сезона он начнет тренерскую карьеру.

    Месяц назад бывшие футболисты, учившиеся в одной группе (Хави, Вальдес, Хабо Алонсо, Риера, Рауль, Капдевила, Камбьяссо, Жулио Баптиста), получили тренерские лицензии категории УЕФА Pro. Хави уже стал тренером катарского «Аль-Садда», Рауль возглавил «Реал Кастилью». Хаби Алонсо выбрал необычный вариант, став тренером дубля «Реал Сосьедада».

    Вторая команда «Сосьедада» играет в Сегунде Б – третьей по силе испанской лиге. Алонсо вернулся домой – именно в Сан-Себастьяне он начинал карьеру, был капитаном уже в 20 лет, за этот клуб когда-то играл его отец.

    После завершения карьеры футболиста Хаби получал тренерскую лицензию и тренировал в системе мадридского «Реала». В прошлом сезоне он с командой до 13 лет выиграл молодежный Чемпионат Испании.

    «На поле он был как тренер»

    Каким специалистом будет Хаби Алонсо на взрослом уровне пока можно только гадать. Получится ли из него хороший – тоже вопрос. Но во время его игровой карьеры у него были все предпосылки, чтобы в будущем стать топовым специалистом.

    О понимании футбола Алонсо, его тактической подкованности и уникальном уме говорили партнеры и тренеры. Мы собрали самые хлесткие цитаты об интеллектуальной уникальности Хаби.

    • Бывший тренер сборной Испании Иньяки Саес, при котором дебютировал Алонсо: «Он отдает фантастические передачи в любой ситуации и видит поле с какой-то невероятной четкостью».

    • Джон Тошак, тренировавший «Реал Сосьедад», когда за него играл Хаби: «Я не помню другого молодого игрока, который так сильно влиял бы на команду. Когда он на поле, вся команда играет лучше».

    • Рафаэль Бенитес лично настоял на переходе Алонсо в «Ливерпуль»: «Хаби очень умен. Раздает прекрасные передачи на любые дистанции. Он обладает высоким интеллектом и именно им добивается результата на поле. Он как тренер на поле».

    • Джеррард считал испанца идеальным партнером: «На первой же тренировке стало ясно, что Алонсо – это король. Он за явным преимуществом лучший центральный хавбек, с кем мне доводилось играть. Если вообразить, что я когда-нибудь стану тренером «Ливерпуля», то я уже знаю, кого позову в помощники».

    • Луис Гарсия, игравший с ним в «Ливерпуле»: «Мы все знали, что Хаби Алонсо станет хорошим тренером, поскольку он начал тренировать, уже играя. Он находился в центре поля и командовал игроками. Говорил, что им нужно делать, куда перемещаться. Я не удивлен, что он сразу перешел от игры в футбол к тренерской работе».

    • Моуриньо тоже называл Хаби играющим тренером и высоко ценил его талант: «Уверен, по завершении карьеры он станет отличным тренером. Он напоминает мне Пепа Гвардиолу, когда тот был футболистом. На поле он уже ведет себя как тренер».

    • Карло Анчелотти работал с Алонсо в «Реале» и «Баварии»: «У Хаби Алонсо есть ключи ко всем дверям. Он обладает исключительным опытом и навыками. У него редкий дар видеть события до того, как они произошли».

    • Гвардиолу Алонсо называл лучшим тренером, с которым ему приходилось работать. Вероятно, Пеп повлиял на Хаби сильнее остальных. Сам Гвардиола тоже высоко ценил Алонсо: «Мне нечему его учить. Алонсо задает темп нашей игре – это то, что могут делать только полузащитники высочайшей квалификации.

    Он скоро вернeтся в качестве тренера. Держу пари, он будет хорошим тренером, который когда-то возглавит топ-клуб. Хаби – один из лучших полузащитников, которого я когда-либо видел в жизни. Он понимает игру и проявляет к ней любопытство. На протяжении недели он знал, что нам нужно сделать, чтобы выиграть следующий матч. Мне нравится работать с такими людьми».

    • Президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге жалел, что испанец покинул систему его клуба: «Я бы хотел, чтобы он когда-нибудь вернулся в «Баварию». Он будет фантастическим главным тренером. Хаби излучает природный авторитет, говорит на нескольких языках, работал со многими фантастическими тренерами. Это необыкновенная личность».

    Сам Хаби пока не говорит, в каком стиле он хочет, чтобы играла его команда. Он работал с тренерами, чьи стили радикально отличались: «Я – везунчик, ведь мне довелось разговаривать о футболе с Анчелотти, Моуринью, Гвардиолой и Бенитесом. У каждого я научился чему-то новому».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72421
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru