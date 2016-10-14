Ванда Нара – женщина, из-за которой Марадона оскорбил Икарди

Аргентинский сериал продолжается: жена Макси Лопеса ушла к Мауро Икарди, на которого продолжает обзываться Диего Марадона. Форвард «Интера» конфликт не гасит, а лишь огрызается. «Бомбардир» показывает, из-за какой женщины никак не могут помириться крутые футболисты.

История побега от одного футболиста к другому уже давно известна и выглядит достаточно противно, чтоб ее пересказывать вновь. Сама Ванда не обладала безупречной репутацией и до этого скандала – она была танцовщицей и моделью, но на некоторое время заглянула и в порнобизнес. Хорошо, хоть ненадолго.

text text Сен 25 2015 в 2:10 PDT

text Сен 29 2015 в 2:17 PDT

text text Окт 29 2015 в 7:42 PDT

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text text Фев 4 2016 в 3:57 PST

text text Ноя 22 2015 в 3:28 PST

text text Сен 6 2016 в 10:35 PDT

Сейчас она – мать четверых детей и при этом агент Мауро Икарди, который в честь своей женушки налепил на себя кучу татуировок. Футболист без ума от своей женщины, но что творится в голове Ванды – вряд ли кто-либо догадывается. А так, сейчас ей 29 лет, но на многих фотографиях девушка выглядит даже постарше.

text text Окт 5 2015 в 1:58 PDT

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text text Дек 16 2015 в 3:27 PST

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text text Авг 2 2016 в 3:06 PDT

«Он изменял мне с гувернанткой». История трагичных отношений Икарди, Лопеса и красотки Ванды