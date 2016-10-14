Ванда Нара – женщина, из-за которой Марадона оскорбил Икарди

Аргентинский сериал продолжается: жена Макси Лопеса ушла к Мауро Икарди, на которого продолжает обзываться Диего Марадона. Форвард «Интера» конфликт не гасит, а лишь огрызается. «Бомбардир» показывает, из-за какой женщины никак не могут помириться крутые футболисты.
История побега от одного футболиста к другому уже давно известна и выглядит достаточно противно, чтоб ее пересказывать вновь. Сама Ванда не обладала безупречной репутацией и до этого скандала – она была танцовщицей и моделью, но на некоторое время заглянула и в порнобизнес. Хорошо, хоть ненадолго.
Сейчас она – мать четверых детей и при этом агент Мауро Икарди, который в честь своей женушки налепил на себя кучу татуировок. Футболист без ума от своей женщины, но что творится в голове Ванды – вряд ли кто-либо догадывается. А так, сейчас ей 29 лет, но на многих фотографиях девушка выглядит даже постарше.
«Он изменял мне с гувернанткой». История трагичных отношений Икарди, Лопеса и красотки Ванды
Источник: Бомбардир.ру