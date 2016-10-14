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    • Ванда Нара – женщина, из-за которой Марадона оскорбил Икарди

    Ванда Нара – женщина, из-за которой Марадона оскорбил Икарди


    3.8
    Голосов: 19
    14.10.2016 17:15
    Аргентинский сериал продолжается: жена Макси Лопеса ушла к Мауро Икарди, на которого продолжает обзываться Диего Марадона. Форвард «Интера» конфликт не гасит, а лишь огрызается. «Бомбардир» показывает, из-за какой женщины никак не могут помириться крутые футболисты.

    История побега от одного футболиста к другому уже давно известна и выглядит достаточно противно, чтоб ее пересказывать вновь. Сама Ванда не обладала безупречной репутацией и до этого скандала – она была танцовщицей и моделью, но на некоторое время заглянула и в порнобизнес. Хорошо, хоть ненадолго.

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    Сейчас она – мать четверых детей и при этом агент Мауро Икарди, который в честь своей женушки налепил на себя кучу татуировок. Футболист без ума от своей женщины, но что творится в голове Ванды – вряд ли кто-либо догадывается. А так, сейчас ей 29 лет, но на многих фотографиях девушка выглядит даже постарше.

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    «Он изменял мне с гувернанткой». История трагичных отношений Икарди, Лопеса и красотки Ванды

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Ванды Нары, chiamarsibomber.com
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 19
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    Комментарии (22)
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    dimid
    1476515256
    да.... прям эталон для шлюх.
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    Igorello97
    1476518931
    К чему это разместили?
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    killerman77
    1476527147
    ванда на букву "М"
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    edmund
    1476533603
    надо в порно её посмотреть, может нормальная...
    Ответить
    Бонс
    1476558046
    И зачем интересно это размещать на футбольном сайте?
    Ответить
    AndresLoko
    1476620902
    это просто ужас товарищи..
    Ответить
    Kybik-Pybik
    1476653240
    И из-за этой бычки столько движняка... я думал там богиня... а это конь какой-то!
    Ответить
    vgarakh
    1476692153
    Какая она страшная!!!
    Ответить
    фил72
    1476696984
    отретушированная колхозница
    Ответить
    morkovka
    1476701965
    Лопес я так понял своего счастья не понял даже - плясать и спасибо Икарди говорить каждый день при таком раскладе надо бы!!!
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