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    Жена Икарди: «Мауро был очень близок к переходу в «Реал»

    Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о несостоявшемся переходе своего мужа в «Реал».

    «Три года я веду дела, связанные с его имиджем и контрактами с различными компаниями. Я с четырех лет работаю моделью и всегда самостоятельно занималась своими контрактами. Когда договор Мауро с его агентом истек в 2014 году, он сказал, чтобы я взяла это на себя.

    Минувшим летом Мауро был очень близок к переходу в «Реал», а «Ювентус» пытался подписать его до того момента, пока они не приобрели Игуаина», – сказала Нара.

    Источник: Football Italia

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    08.10.2016 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 8 октября 2016, 21:52

      ну бывшая порнозвезда сможет договорится о выгодном контракте))

      -1
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