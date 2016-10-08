Жена Икарди: «Мауро был очень близок к переходу в «Реал»

Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о несостоявшемся переходе своего мужа в «Реал».

«Три года я веду дела, связанные с его имиджем и контрактами с различными компаниями. Я с четырех лет работаю моделью и всегда самостоятельно занималась своими контрактами. Когда договор Мауро с его агентом истек в 2014 году, он сказал, чтобы я взяла это на себя.

Минувшим летом Мауро был очень близок к переходу в «Реал», а «Ювентус» пытался подписать его до того момента, пока они не приобрели Игуаина», – сказала Нара.