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  • Ванда Нара – женщина, из-за которой Марадона оскорбил Икарди

Ванда Нара – женщина, из-за которой Марадона оскорбил Икарди

История побега от одного футболиста к другому уже давно известна и выглядит достаточно противно, чтоб ее пересказывать вновь. Сама Ванда не обладала безупречной репутацией и до этого скандала – она была танцовщицей и моделью, но на некоторое время заглянула и в порнобизнес. Хорошо, хоть ненадолго.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сейчас она – мать четверых детей и при этом агент Мауро Икарди, который в честь своей женушки налепил на себя кучу татуировок. Футболист без ума от своей женщины, но что творится в голове Ванды – вряд ли кто-либо догадывается. А так, сейчас ей 29 лет, но на многих фотографиях девушка выглядит даже постарше.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Он изменял мне с гувернанткой». История трагичных отношений Икарди, Лопеса и красотки Ванды

Италия. Серия А Италия Интер Икарди Мауро
Комментарии (22)
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88serega88
1476455604
Круто он своего кумира ЛОпеса прокинул тогда))))) если никто не видел погуглите как Икарди еще мелким хорьком с Лопесом фоткался и автографы брал когда тот в Барсе был, а потом друзьями стали......Лопес до сих пор ему руки не подает во время матчей, хотя баба стремная какая то
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zhenik7887
1476456272
Фу мля.Аж настроение пропало...
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Shaitan.
1476458182
Она там в порнухе вообще снималась.. Нашли из-за кого, с их то деньгами уж явно можно было получше кого-то найти
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kiiriil19
1476458252
капец ну и шалава же она
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Альтер
1476458993
ебать там под штукатуркой еблище страшное!
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cska-62
1476487762
Да у нас в Москве каждая вторая приезжая хохлушка фору ей даст! Бедные европейцы... Живут в толерастных странах, где дамы либо слишком строгих нравов (они не для футболистов!), либо вот такие силиконовые дикарки, да ещё и с "биографией"... Ужас!
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Igorello97
1476518931
К чему это разместили?
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killerman77
1476527147
ванда на букву "М"
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edmund
1476533603
надо в порно её посмотреть, может нормальная...
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Бонс
1476558046
И зачем интересно это размещать на футбольном сайте?
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