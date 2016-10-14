Ванда Нара – женщина, из-за которой Марадона оскорбил Икарди

История побега от одного футболиста к другому уже давно известна и выглядит достаточно противно, чтоб ее пересказывать вновь. Сама Ванда не обладала безупречной репутацией и до этого скандала – она была танцовщицей и моделью, но на некоторое время заглянула и в порнобизнес. Хорошо, хоть ненадолго.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сейчас она – мать четверых детей и при этом агент Мауро Икарди, который в честь своей женушки налепил на себя кучу татуировок. Футболист без ума от своей женщины, но что творится в голове Ванды – вряд ли кто-либо догадывается. А так, сейчас ей 29 лет, но на многих фотографиях девушка выглядит даже постарше.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Он изменял мне с гувернанткой». История трагичных отношений Икарди, Лопеса и красотки Ванды