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Маурисио Почеттино
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
2
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
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16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
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16:27
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16:25
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15:55
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15:49
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15:25
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15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
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15:01
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Маурисио Почеттино - статьи
Тренер
Имя
Маурисио
Фамилия
Почеттино
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
3 февраля 1973
Статистика
Новости
Статьи
Посты
05.07.2022 22:21
«ПСЖ» снова назначает тренера, который им не подходит. Но сейчас это может сработать
Гальтье будет легче, чем его предшественникам.
2
29.01.2020 19:44
Даже не вздумайте недооценивать Эриксена. Он гений, просто скромный
Один из лучших игроков АПЛ за последние 10 лет.
3
20.11.2019 15:22
Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится
Жозе год анализировал себя, футбол и менялся.
5
20.11.2019 02:36
«Тоттенхэм» и Покеттино устали друг от друга. И как же от этого грустно :(
Не перетерпели кризис.
2
08.10.2019 17:20
Футболисты «Тоттенхэма» сомневаются в Покеттино. Он не работает с ними на тренировках, не предлагает ничего нового
Они думают, что не поборются с ним за трофеи.
4
02.10.2019 00:49
2:7 в матче «Тоттенхэма» и «Баварии». Что это и как?
Это был не просто разгром.
10
05.07.2019 22:31
4 идеальных трансфера последних дней
Два из них рекордные по суммам, другие два – бесплатные.
3
02.07.2019 11:57
Сейчас много трансферных слухов. Кому верить
Небольшой гид по авторитетным источникам.
3
09.05.2019 16:50
«Тоттенхэм» – самая уставшая команда. Сезон без отдыха летом, без трансферов, без замен
В России «шпоры» пробежали 515 километров.
09.05.2019 00:27
Покеттино расплакался от счастья. Он никогда не играл в финалах еврокубков
Летом он мог уйти в «Реал».
6
18.04.2019 00:55
Раньше Покеттино критиковал VAR, но в этот раз она его спасла
Без видеоповторов дальше бы вышел «Сити».
10
02.03.2019 18:10
Ужасное судейство добило скучное дерби. В АПЛ все очень грустно
Это не лучшая лига мира.
11
15.01.2018 18:30
«Арсенал» – на дне. Вы знаете, кто виноват
Тимофей Яценко – с ежеквартальным приговором Арсену Венгеру.
15
28.11.2017 12:05
«Моуринью везде строит одну и ту же команду». Тимур Журавель − об особенностях АПЛ, фанатах-придурках и бывших футболистах
Комментатор «Матч ТВ» и один из главных экспертов по Англии объясняет, кто станет чемпионом, почему Венгер должен уйти и в чем разница между английскими и русскими игроками.
10
01.11.2017 11:00
Человек, который делает из «Тоттенхэма» топ-клуб. И творит эволюцию АПЛ
Аргентинский тренер воспитывает для Англии суперпоколение и меняет расстановку сил в Лондоне.
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