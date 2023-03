«Арсенал» – на дне. Вы знаете, кто виноват

Тимофей Яценко – с ежеквартальным приговором Арсену Венгеру.

Алексис переезжает в Манчестер, Кубок Англии бездарно слит «Ноттингему», отставание от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ – 23 очка. В «Арсенале» все настолько плохо, что английские СМИ поговаривают о разрушении топ-6 – теперь есть топ-5 плюс никчемный «Арсенал», который остается топ-клубом разве что на бумаге.

«Тренерская работа – это наркотик, который приводит вас в возвышенное состояние, а потом возвращает обратно. И вы хотите снова и снова его пробовать. Даже Липпи и Капелло, которые говорили, что больше не будут тренировать, отправились работать в Китай. Это настоящая зависимость, настоящий наркотик, ты не можешь прожить без него», – сказал Арсен Венгер две недели назад.

Переводя на доступный язык, можно утвердить следующее: Венгер работает в «Арсенале» ради удовлетворения собственной зависимости от работы, а не для того, чтобы сделать болельщиков счастливыми. Так и ведет себя наркоман: он удовлетворяет свои потребности и не думает ни о друзьях, ни о родственниках, ни о ком другом. Лу Рид торчал на героине, Арсен не протянет и недели без «Арсенала». Вот только при чем тут болельщики?

У «Арсенала» есть деньги, чтобы соревноваться если не с «Манчестер Сити», то хотя бы с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» – на одного Александра Лаказетта было потрачено 53 млн евро. Тем не менее, команда от сезона к сезону деградирует и теряет в классе; еще вчера мы шутили про вечное четвертое место «Арсенала», но теперь он не борется и за четверку.

«Тоттенхэмом» рулит молодой и прогрессивный Покеттино – «шпоры» уничтожают «Реал» в Лиге чемпионов. В «Ливерпуль» пришел Клопп – команда заиграла в яркий и впечатляющий футбол, хоть и не выучилась оборонительным навыкам.

И только в «Арсенале» все по-прежнему: стагнация, ставшая деградацией, уход лидеров, грядущие протесты фанатов. С равновеликим успехом на место Венгера у бровки можно поставить его статую – результаты вряд ли сильно ухудшатся.

Трансферы Обамеянга и Малкома могут встряхнуть это болото, но ненадолго. «Арсенал» уже покупал топ-игроков (Озил, Санчес, Чех), но радикальным образом ничего не изменилось. Главный трансфер может состояться летом – в прессе недавно затрещали, что Венгера почти точно заменит Анчелотти. Но Арсен и тут всех обнадежил: «Буду ли я здесь в следующем сезоне? Мой контракт это подтверждает. Я когда-нибудь уходил, имея контракт? Никогда. Почему мне нужно что-то менять?».

Все как в песне у Моррисси: «It's been so all of my life; why change now?». Так что, похоже, болельщиков «Арсенала» ждет еще не один День сурка в Северном Лондоне. Билл Мюррей продолжит просыпаться под задолбавший рингтон будильника, Санчес будет забивать за команду Моуринью, а «Арсенал» – крошить «Эстерсунды» в Лиге Европы.

И так – до тех пор, пока Стэн Кронке не прекратит поставлять Арсену его личный сорт героина.

