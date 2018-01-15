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    «Арсенал» – на дне. Вы знаете, кто виноват


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    Голосов: 17
    15.01.2018 18:30
    Тимофей Яценко – с ежеквартальным приговором Арсену Венгеру.

    Алексис переезжает в Манчестер, Кубок Англии бездарно слит «Ноттингему», отставание от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ – 23 очка. В «Арсенале» все настолько плохо, что английские СМИ поговаривают о разрушении топ-6 – теперь есть топ-5 плюс никчемный «Арсенал», который остается топ-клубом разве что на бумаге.

    «Тренерская работа – это наркотик, который приводит вас в возвышенное состояние, а потом возвращает обратно. И вы хотите снова и снова его пробовать. Даже Липпи и Капелло, которые говорили, что больше не будут тренировать, отправились работать в Китай. Это настоящая зависимость, настоящий наркотик, ты не можешь прожить без него», – сказал Арсен Венгер две недели назад.

    Переводя на доступный язык, можно утвердить следующее: Венгер работает в «Арсенале» ради удовлетворения собственной зависимости от работы, а не для того, чтобы сделать болельщиков счастливыми. Так и ведет себя наркоман: он удовлетворяет свои потребности и не думает ни о друзьях, ни о родственниках, ни о ком другом. Лу Рид торчал на героине, Арсен не протянет и недели без «Арсенала». Вот только при чем тут болельщики?

    У «Арсенала» есть деньги, чтобы соревноваться если не с «Манчестер Сити», то хотя бы с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» – на одного Александра Лаказетта было потрачено 53 млн евро. Тем не менее, команда от сезона к сезону деградирует и теряет в классе; еще вчера мы шутили про вечное четвертое место «Арсенала», но теперь он не борется и за четверку.

    «Тоттенхэмом» рулит молодой и прогрессивный Покеттино – «шпоры» уничтожают «Реал» в Лиге чемпионов. В «Ливерпуль» пришел Клопп – команда заиграла в яркий и впечатляющий футбол, хоть и не выучилась оборонительным навыкам.

    И только в «Арсенале» все по-прежнему: стагнация, ставшая деградацией, уход лидеров, грядущие протесты фанатов. С равновеликим успехом на место Венгера у бровки можно поставить его статую – результаты вряд ли сильно ухудшатся.

    Трансферы Обамеянга и Малкома могут встряхнуть это болото, но ненадолго. «Арсенал» уже покупал топ-игроков (Озил, Санчес, Чех), но радикальным образом ничего не изменилось. Главный трансфер может состояться летом – в прессе недавно затрещали, что Венгера почти точно заменит Анчелотти. Но Арсен и тут всех обнадежил: «Буду ли я здесь в следующем сезоне? Мой контракт это подтверждает. Я когда-нибудь уходил, имея контракт? Никогда. Почему мне нужно что-то менять?».

    Все как в песне у Моррисси: «It's been so all of my life; why change now?». Так что, похоже, болельщиков «Арсенала» ждет еще не один День сурка в Северном Лондоне. Билл Мюррей продолжит просыпаться под задолбавший рингтон будильника, Санчес будет забивать за команду Моуринью, а «Арсенал» – крошить «Эстерсунды» в Лиге Европы.

    И так – до тех пор, пока Стэн Кронке не прекратит поставлять Арсену его личный сорт героина.

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    Кстати, Тимофей ведет очень бодрый телеграм-канал про футбольчик и не только – подписывайтесь!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +68

      Ron09 22 января 2018, 23:11

      хочется спросить у автора:
      Где был Арсенал до прихода Венгера?

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 18 января 2018, 19:05

      просто сейчас у арсенала плохие времена как и у мю

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 21:42

      будем объективны ребята ! конечно арсенал теперь уже только иногда радует своей игрой в атаке ! но такого тотального футбола который сейчас пытается придерживаться венгер у него не получиться ! нету защиты нету центра поля отсюда куча пропущенных голов и еще куча не забитых голов так как нету переса нету анри люнберг овермарс и так далее ! венгер все тот же пещерный человек думающий что он создаст новых переса и анри ! надо придерживаться новых реалий но он этого отвергает ! надо выгонять венгера ! Он никчемен ! и это правда люди. арсенал интересный клуб но тренер топит этот клуб. это правда !

      0
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      Рейтинг: +4028

      raritet 16 января 2018, 17:30

      предложу сценарий , который вряд ли кому понравиться-на место Венгера приходит известный некоторым слоям некто Маур, команда выигрывает 3 матча подряд со счетом 1:0, но все оставшиеся матчи играет 0:0, команда на 16 месте за неделю до конца АПЛ , что будет написано этим же журналистом о способе существования Арсенала?

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > raritet 16 января 2018, 20:11

      ты вообще сам то понял что написал?

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 января 2018, 11:06

      Насчёт Анчелотти идея та ещё. Из Реала выгнали досрочно, из Баварии выгнали досрочно. Продолжать надо?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > zatonn 16 января 2018, 20:12

      а что анчеллоти переживать ! он как игрок и как тренер выигрывал лч и все что возможно в клубных турнирах !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 16 января 2018, 06:49

      тренер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 16 января 2018, 04:14

      Он уже легенда Арсенала жал что они не выигровали лига чемпионов

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > Басмачи 16 января 2018, 05:17

      н да!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 15 января 2018, 21:30

      Нужно решится на этот шаг и поменять Венгера. Пора сделать обнову и поменять отношение к футболу

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 января 2018, 21:24

      сравнение с наркоманом очень уместное.. а руководство арсенала очень похожи на садомазохистов..
      болельщики только в проигрыше ..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 января 2018, 20:26

      Как уйти после стольких лет!?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Сильвербой 15 января 2018, 21:18

      ну пусть остается ! через год даже в лигу европы не попадут !

      1
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