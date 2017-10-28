Англию захватывает один город. И две команды

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    Голосов: 2
    28.10.2017 16:50
    Чемпионом станет либо «Манчестер Сити», либо «Манчестер Юнайтед».

    Месяц назад «Манчестер Сити» с показательной уверенностью казнил «Челси» на его же поле; роскошный гол Кевина Де Брюйне обозначил громадное преимущество манчестерского гранда над проблемным коллективом Антонио Конте. Сегодня состоялось еще одно важное противостояние Манчестера и Лондона, и победителем снова вышел Манчестер. «Юнайтед» Жозе Моуринью в свойственном ему минималистичном стиле обыграл гостей из «Тоттенхэма». Благодаря этой победе «МЮ» оторвался от «шпор» на три очка и исправил свое положение после унизительного фиаско на поле «Хаддерсфилда».

    В АПЛ устанавливается двоевластие: трудно предположить, что чемпионат в этом сезоне возьмет кто-то, кроме одного из Манчестеров. «Тоттенхэм» снова показал свою слабость в решающих моментах (хотя отметим, что за «шпор» не играл Кейн), «Челси» берет чемпионство через сезон, а «Арсенал» и «Ливерпуль» нельзя всерьез причислять к претендентам на титул.

    Первое манчестерское дерби – ключевое противостояние сезона – состоится 9 декабря на «Олд Траффорд». К тому времени два Манчестера окончательно уйдут в отрыв и будут решать все вопросы в очном споре. Пока предпочтительнее выглядит команда Пепа Гвардиолы: «Сити» настолько хорош, что стабильно отгружает в ворота соперников по три и более мячей. Впрочем, хитрый и въедливый Моуринью уже наверняка готовит новый автобус для монструозной атаки «горожан». Если кто и остановит сумасшедший темп Де Брюйне, Жезуса и Сане, то как раз циничная оборона «Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +214

      Yurini 5 ноября 2017, 21:26

      ЕЩЕ ЦЕЛЫЙ СЕЗОН ВПЕРЕДИ! МАНКИ НЕ СТАНУТ ЧЕМПИОНАМИ! ЧЕЛСИ НАБЕРЁТ ХОД ЭТО ТОЧНО! А МАНКИ СБАВЯТ ХОД ЕЩЕ!

      0
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      Рейтинг: +10

      пет1975 1 ноября 2017, 11:31

      глори глори ман юнайтед, но выйграет сити, обидно досадно

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 30 октября 2017, 21:22

      Только начало сезоне а Манки уже Чемпионы ахахах! Не говори гоп пока не перепрыгнешь! Всё может быть это АПЛ Детка!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 30 октября 2017, 20:07

      манчестер был есть и будет красным
      юнайтед возьмет

      -1
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      Рейтинг: +12497

      DeStar 30 октября 2017, 16:03

      думаю сити возьмет. МЮ постоянно играет на тоненького, скорее всего много побед МЮ будут вымучанные 1-0, в том время как сити еще в первых таймах делает задел. Веду к тому. Что у мю будет 2 из 10 матчах когда - не повезло, и соперник сравнял в конце матча на 1-1 и удержал ничью, в этом и минусы игры на тоненького и от обороны, 1 гол забили и не бегаем. А сити обычно в первом тайме уже 2-0, 3-0 делает. и все, дело решенное. Но зависит от травм еще конечно, но кроме МЮ и у сити соперников нет, да и те смотрятся не так уж сильно, причину описал выше. ИМХо. Мю сильнее остальных не на много, а сити реально в отрыве.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 30 октября 2017, 10:34

      И снова гонка Пепа и Моуриньо..)

      -1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 29 октября 2017, 08:53

      Сити выглядит посельнее конечно...но думаю победит тот,кому удастся избежать травм лидеров...

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 29 октября 2017, 00:31

      Далеко еще до конца чемпионата. Автор явно торопиться.

      1
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 29 октября 2017, 00:30

      ДА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 29 октября 2017, 00:17

      50-50

      0
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