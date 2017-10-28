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Англию захватывает один город. И две команды

Месяц назад «Манчестер Сити» с показательной уверенностью казнил «Челси» на его же поле; роскошный гол Кевина Де Брюйне обозначил громадное преимущество манчестерского гранда над проблемным коллективом Антонио Конте. Сегодня состоялось еще одно важное противостояние Манчестера и Лондона, и победителем снова вышел Манчестер. «Юнайтед» Жозе Моуринью в свойственном ему минималистичном стиле обыграл гостей из «Тоттенхэма». Благодаря этой победе «МЮ» оторвался от «шпор» на три очка и исправил свое положение после унизительного фиаско на поле «Хаддерсфилда».

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В АПЛ устанавливается двоевластие: трудно предположить, что чемпионат в этом сезоне возьмет кто-то, кроме одного из Манчестеров. «Тоттенхэм» снова показал свою слабость в решающих моментах (хотя отметим, что за «шпор» не играл Кейн), «Челси» берет чемпионство через сезон, а «Арсенал» и «Ливерпуль» нельзя всерьез причислять к претендентам на титул.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Первое манчестерское дерби – ключевое противостояние сезона – состоится 9 декабря на «Олд Траффорд». К тому времени два Манчестера окончательно уйдут в отрыв и будут решать все вопросы в очном споре. Пока предпочтительнее выглядит команда Пепа Гвардиолы: «Сити» настолько хорош, что стабильно отгружает в ворота соперников по три и более мячей. Впрочем, хитрый и въедливый Моуринью уже наверняка готовит новый автобус для монструозной атаки «горожан». Если кто и остановит сумасшедший темп Де Брюйне, Жезуса и Сане, то как раз циничная оборона «Юнайтед».

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Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Агуэро Серхио Де Брюйне Кевин Марсьяль Антони Жезус Габриэл Моуринью Жозе Гвардиола Хосеп Почеттино Маурисио
Комментарии (15)
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Yurini
1509200728
Рано говорить очемпионстве после 10 туров! Та что еще все взлёты и падения грандов впереди!
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BRO_football
1509210561
Это нормально. Вы посмотрите какие команды за последние 20 завоевали чемпионство в Англии. В большинстве случаев из Манчестера! Времена Челси и Лестера ушли!
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Leo_12
1509219508
По нынешней игре больше думается что сити станут чемпионами
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TUMS
1509226312
Далеко еще до конца чемпионата. Автор явно торопиться.
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Михаил Шевченко
1509256414
Сити выглядит посельнее конечно...но думаю победит тот,кому удастся избежать травм лидеров...
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Sterh
1509348884
И снова гонка Пепа и Моуриньо..)
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Hugo Lloris
1509383250
манчестер был есть и будет красным юнайтед возьмет
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Yurini
1509387734
Только начало сезоне а Манки уже Чемпионы ахахах! Не говори гоп пока не перепрыгнешь! Всё может быть это АПЛ Детка!
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пет1975
1509525119
глори глори ман юнайтед, но выйграет сити, обидно досадно
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Yurini
1509906415
ЕЩЕ ЦЕЛЫЙ СЕЗОН ВПЕРЕДИ! МАНКИ НЕ СТАНУТ ЧЕМПИОНАМИ! ЧЕЛСИ НАБЕРЁТ ХОД ЭТО ТОЧНО! А МАНКИ СБАВЯТ ХОД ЕЩЕ!
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