Англию захватывает один город. И две команды

Месяц назад «Манчестер Сити» с показательной уверенностью казнил «Челси» на его же поле; роскошный гол Кевина Де Брюйне обозначил громадное преимущество манчестерского гранда над проблемным коллективом Антонио Конте. Сегодня состоялось еще одно важное противостояние Манчестера и Лондона, и победителем снова вышел Манчестер. «Юнайтед» Жозе Моуринью в свойственном ему минималистичном стиле обыграл гостей из «Тоттенхэма». Благодаря этой победе «МЮ» оторвался от «шпор» на три очка и исправил свое положение после унизительного фиаско на поле «Хаддерсфилда».

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В АПЛ устанавливается двоевластие: трудно предположить, что чемпионат в этом сезоне возьмет кто-то, кроме одного из Манчестеров. «Тоттенхэм» снова показал свою слабость в решающих моментах (хотя отметим, что за «шпор» не играл Кейн), «Челси» берет чемпионство через сезон, а «Арсенал» и «Ливерпуль» нельзя всерьез причислять к претендентам на титул.

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Первое манчестерское дерби – ключевое противостояние сезона – состоится 9 декабря на «Олд Траффорд». К тому времени два Манчестера окончательно уйдут в отрыв и будут решать все вопросы в очном споре. Пока предпочтительнее выглядит команда Пепа Гвардиолы: «Сити» настолько хорош, что стабильно отгружает в ворота соперников по три и более мячей. Впрочем, хитрый и въедливый Моуринью уже наверняка готовит новый автобус для монструозной атаки «горожан». Если кто и остановит сумасшедший темп Де Брюйне, Жезуса и Сане, то как раз циничная оборона «Юнайтед».

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