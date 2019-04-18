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    Раньше Покеттино критиковал VAR, но в этот раз она его спасла


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    Голосов: 7
    18.04.2019 00:55
    Без видеоповторов дальше бы вышел «Сити».

    В Англии VAR опробовали в первом полуфинальном матче Кубка лиги, где играли «Тоттенхэм» и «Челси». «Шпоры» выиграли 1:0 как раз по результатам видеопросмотра (гол засчитали благодаря VAR), но Маурисио Покеттино ворчал:

    «Система VAR напрочь убивает все эмоции от футбола. В этой игре система видеопомощи стала нашим преимуществом, но я не праздновал, потому что аж пять минут мы потратили на проверки».

    Через пару недель аргентинец решился сказать за всю Европу:

    «Смотрю за играми в Европе, и могу уверенно сказать: сейчас уже никто не счастлив. Меня немного беспокоит, что возникнет момент, когда футбол начнет раздражать фанатов. Отложить внедрение VAR в АПЛ было бы правильной идеей, так как у нас нет всей информации, мы не знаем, как система будет работать. Лучше взять паузу на один год или более».

    В Лиге чемпионов уже со стадии плей-офф используется VAR – он помог засчитывать правильные голы, ставить явные пенальти и драматично влиять на противостояния, как например это произошло в Париже, где VAR определила решающий пенальти в игре «ПСЖ» – «МЮ».

    В матчах 1/8 финала «Тоттенхэму» помощь системы была не нужна: вытерпев первый тайм в первом матче, после перерыва англичане вынесли «Боруссию» 3:0, так что в ответной игре уже практически ничего не решалось.

    Зато в первой игре 1/4 против «Ман Сити» «Тоттенхэм» после видеопросмотра уже в самом начале получил в свои ворота пенальти, который Агуэро не забил.

    В ответном матче была дикая перестрелка первые 20 минут, по результатам которой «Сити» повел 3:2, но все еще отставал по сумме двух встреч из-за правила выездного гола. К концу игры было 4:3, и «Сити» все так же нуждался в голе.

    При этом мяч, забитый Льоренте, просматривался VAR на предмет игры рукой, но был засчитан, а лучший повтор, где мяч действительно попал испанцу в руку, попросту не показали судье. В какой-то степени, VAR здесь сыграл за «Тоттенхэм».

    А дальше была огненная концовка.

    92:16. Эриксен в окружении трех игроков «Сити» не хочет рисковать и пытается отдать короткую передачу назад.

    92:18. Пас неточный, мяч по пути задевает Бернарду Силву, и Агуэро врывается в штрафную.

    92:22. Четыре секунды томительного ожидания, и взрыв эмоций на «Этихаде» – за это время Агуэро отпасовал Стерлингу, а тот выждал паузу и положил мяч в сетку. 5:3!

    92:30. Гвардиола не сдерживает эмоций и прыгает перед трибунами, Покеттино, понятно, очень разочарован.

    92:50. Гвардиола с прыжков перед трибунами переключается на прыжки перед полем, пытаясь дать последние указания игрокам. В это время включаются повторы, на которых видно, что Агуэро получал мяч в офсайде.

    При этом касание Силвы – не случайное. Португалец подправлял мяч аргентинцу.

    93:24. Показывают судью Чакыра, который продолжает, что ему говорят в наушник.

    93:29. Минута счастья для фанатов «Сити» и всей команды – завершена. Чакыр отменил гол.

    93:50. Гвардиола хватается за голову, Покеттино призывает «Тоттенхэм» включиться в борьбу.

    94:04. Кадры фанатов «Тоттенхэма» красноречивы, можно охарактеризовать их состояния одним словом – «отлегло».

    Еще через две минуты «Тоттенхэм» дотерпит до финального свистка и оформит выход в полуфинал. Не будь VAR, к «Аяксу» в полуфинале готовился бы «Ман Сити». В словах Покеттино о системе видеоповторов было не очень много справедливости, и убедить тренера она могла, пожалуй, лишь вот такой развязкой. Впрочем, убедила ли?

    Видео – с YouTube-канала «Матч ТВ»

    Еще несколько фактов об этой удивительной игре.

    «Тоттенхэм» стал седьмым английским клубом – участником полуфинала ЛЧ. Ранее на этой стадии от Англии играли «МЮ», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Ман Сити» и «Лидс». Это рекорд для одной страны.

    • Хосеп Гвардиола последний раз выходил в финал ЛЧ в 2011 году, с тех пор застревал то в полуфиналах, то в четвертьфиналах, а то и на стадии 1/8-й. С «Ман Сити» Пеп ни разу не выходил в полуфиналы за три сезона.

    • «Тоттенхэм» уже играл в полуфинале, но Кубка чемпионов, и было это аж в сезоне-1961/62, но «Бенфику» пройти не удалось (1:3, 2:1).

    • Твиттер «Ман Сити» сразу же поздравил соперника с выходом в полуфинал и пожелал там удачи.

    «Тоттенхэм» сыграет в 1/2 Лиги чемпионов с «Аяксом». Первый матч состоится 30 апреля или 1 мая в Лондоне, второй – 7 или 8 мая в Амстердаме. «Аякс», твои парни возвращаются домой», – написал в своем твиттере Тоби Альдервейрельд. Он, а также Вертонген, Эриксен и Санчес сыграют против своей бывшей команды в полуфинале. Ждать эти две недели – как-то слишком долго.

    Самые огненные 20 минут сезона. 5 (пять!) голов на «Этихаде»!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +43

      Shahob 20 апреля 2019, 06:48

      Автор ты слепой? Где было попадание мяча в руку Льоренте? Тебе медленный повтор поставить ты там ещё может оффсайд увидеть. Я не фан вышеприведенных команд, но автор точно за СИТИ.
      Как поставить минус данной статье????

      0
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 18 апреля 2019, 13:11

      "При этом касание Силвы – не случайное. Португалец подправлял мяч аргентинцу."
      Дайте Силве тогда золотой мяч, это шедевральное подправление, он бежал секунд 20 спиной к Агуэро, и понятия не имел где тот может находиться.)))) Ну и бред же в статье.
      Силва просто перехватить хотел, а Эриксен уж сильно мяч пасовал и от него как от деревяшки отскочило к Агуэро, рикошет же.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 апреля 2019, 12:18

      Будет ли теперь противник ВАРева Покеттино хвалить его,и не повторит ли его сторонник-Гвардиола,одну из характеристик этого "желанного чуда техники", фразу безымянного автора: " «Чувство, словно получил письмо, в котором сообщается, что 5 дней назад ты испытал оргазм»???

      1
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      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Агасфер 18 апреля 2019, 17:24

      Сколько голов было забито Сити из офсайдов, за все эти годы. А сколько раз Стерлинг своими симуляциями, зарабатывал голевые штрафные и пенальти. Я думаю, Сити вчера понёс наказание, за все эти голы и годы.
      А вообще, господь свыше, наказывает Сити и ПСЖ, каждый год за нечестную игру. А именно, за взятки чиновникам УЕФА, за нарушение фэйр-плей...
      Ничему не учит история чиновников, совесть так и не появилась. ФИФА получила пенделей за коррупцию, ждём этих пенделей в УЕФА

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 18 апреля 2019, 11:54

      паса не было, был перехват - в результате рикошет и мяч отскочил к МС

      0
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      Рейтинг: +100745

      zigbert 18 апреля 2019, 11:40

      Огненный матч.

      2
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      Рейтинг: +808

      Алекс636363 18 апреля 2019, 10:08

      все справедливо, система исправляет людские ошибки

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 18 апреля 2019, 09:51

      Гол забит честно! Офсайда НЕ БЫЛО!!! Дело не в ВАРе, а в том, какая скотина его просматривает!!!

      -2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 апреля 2019, 08:38

      ВАР - дерьмо. Это уже совершенно другой футбол, который смотрится не так, как до того.

      0
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 18 апреля 2019, 04:22

      по фото, Агуэро двигается назад, защитник шагает в перед, в момент паса по мне не было офсайда....а фото - секунда...ша гляну видео

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