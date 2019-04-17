Самые огненные 20 минут сезона. 5 (пять!) голов на «Этихаде»!

3:2 за половину тайма, как это?

«Тоттенхэм» выиграл 1:0 первый четвертьфинальный матч, но фаворитом противостояния все равно оставался «Сити». На «Этихаде» за первые 20 минут произошло то, что никак не ждали в играх такого уровня.

4 минута. Стерлинг получил мяч в штрафной площади соперника и красиво направил его в дальний угол. Альдервейрельд пригнулся, Льорис не спас, «Сити» быстро отыграл фору.

7 минута. «Тоттенхэм» в контратаке забил важнейший гостевой гол: Сон Хын Мин получил неожиданный голевой пас от Лапорта и прошил Эдерсона – 1:1

10 минута. «Тоттенхэм» повел 2:1 на «Этихаде», забив очень красивый гол ударом в дальний угол из пределов штрафной. У «Сити» впереди еще 80 минут, но забивать надо аж трижды, при этом больше не пропускать. У Сона дубль, причем быстрейший за последнее время, всего 130 секунд прошло между голами. Лучше результат был у Кагавы, который забил два гола за 77 секунд в ворота «Легии» за «Боруссию» в ноябре 2016-го.

11 минута. В первой же атаке «Сити» сравнивает счет, не давая отдышаться – мяч после удара Бернарду Силвы заползает в ворота «Тоттенхэма» – 2:2!

На 16-й минуте появился классный титр: удары – 2:2, удары в створ ворот – 2:2. Все это на фоне счета 2:2.

На 21-й минуте – 3:2, Стерлинг замкнул прострел Де Брюйне.

Скукотищу первого матча эти команды за эти 11 минут уже многократно заиграли. В первые 11 минут ни в каком матче ЛЧ еще никогда не забивали четыре, а за 21 минуту – пять. Но мы хотим еще!

И в твиттере тоже хотят.

twit text — Michael Polenov (@misha_polenov) 17 апреля 2019 г.

twit text — Константин Генич (@GenichK) 17 апреля 2019 г.

twit text — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 17 апреля 2019 г.

twit text — Сергей Кривохарченко (@krivokharchenko) 17 апреля 2019 г.

twit text — Роман Гутцайт (@guttsait) 17 апреля 2019 г.

twit text — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) 17 апреля 2019 г.

Последний твит: «Жаль тех, кто не любит футбол. Это лучший вид спорта в мире».