Обидно за новый стадион «Тоттенхэма». Первый матч в ЛЧ на нем – кошмар

Фанаты рады, но игра арене не соответствовала вовсе.

• Шикарная арена «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» пережила очередную историческую дату – сегодня на ней впервые прозвучал гимн Лиги чемпионов. Вообще, проект стадиона анонсировался еще 11 лет назад, но лишь в 2015-м начались строительные работы. Планировалось сыграть на нем осенью 2018-го, но ожидания затянулись на полгода – 3 апреля «Тоттенхэм» открыл арену победным матчем с «Кристалл Пэлас» (2:0). Менее чем через неделю дебют состоялся и в Лиге чемпионов.

• Из-за жребия «Тоттенхэму» выпало сыграть в ЛЧ с английской командой, но как это нередко бывает в АПЛ, матчи между топами – либо дикая скука, либо чье-то избиение. Сегодня вышел первый вариант – команды на двоих ничего толком не создали, хотя и отчаянно носились по полю все 90 минут. Единственный гол забил Сон Хын Мин, но его пришлось пересматривать на предмет аж двух нарушений правил – возможного офсайда и вероятного выхода мяча за лицевую линию. Засчитали – 1:0.

• Матч мог сложиться интереснее, забей «Ман Сити» пенальти в самом начале, который был назначен за игру рукой Роуза (сработала система VAR), но Агуэро ударил крайне бесхитростно – запустив мяч несильно и на удобной для Льориса высоте. Кстати, французский кипер в 2019-м пока отражает все, что летит в его ворота с пенальти – «Лестер» и «Арсенал» их тоже Льорису не забили.

• Расстроила и травма Кейна, из-за которой он, хромая, покинул поле не без посторонней помощи. Контакт с Делфом был жестким, но вполне в духе АПЛ, однако при приземлении англичанин вывернул ногу. Делфу же пришлось вступить в полемику с рассердившимся Маурисио Почеттино. Неяркая игра потеряла яркого игрока, хотя, может, в том числе и уход Кейна забить Сону.

• В целом, если от «Тоттенхэма» ждать чего-то особенного было сложно, то «Сити» разочаровал напрочь. Команда прогнозируемо опередила соперника в точности передач и владении мячом, но в остальных компонентах никак «шпор» не превзошла. Выход на замену Сане и Де Брюйне аж на 89-й минуте и вовсе выглядел крайне странно.

• Кстати, оба заменили Сильву и Мареза, у которых игра не пошла вообще. Всего три обостряющих передачи и одна обводка на двоих, испанца еще и регулярно ловили в офсайде. У кого с дриблингом было здорово, так это у Стерлинга (5), но аж семь потерь мяча без отбора соперника – явный перебор. А у Агуэро – лишь 18 касаний мяча за 70 проведенных минут, совсем слабо. Лишь на шесть меньше было у Жезуса, сыгравшего 20 минут.

• Тогда же, в самом конце матча, на поле выскочил болельщик, что тоже вызвало недовольство тренера хозяев. Вероятно, вошел в историю, только в ЛЧ такие моменты всегда еще больше портят общую картину.

• Как ни парадоксально, лучшее в этом матче – счет на табло, поскольку он дает мощную интригу на ответный матч. Выиграй даже минимально «Сити», вопросов было бы в разы меньше. Впрочем, это никак не отменяет слабую игру команды Гвардиолы, который и сам выглядел озадаченно. На «Этихаде» теперь осторожничать преступно. Второй подряд вылет на стадии 1/4 ЛЧ Пепу допустить нельзя.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Сон, 78.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Ваньяма, 81), Эриксен, Алли (Льоренте, 87), Сон Хын Мин, Кейн (Моура, 58)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва (Де Брюйне, 89), Марез (Сане, 89), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 71).

Предупреждения: Роуз, 12 – Ляпорт, 28; Марез, 59.

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