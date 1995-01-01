Раньше Покеттино критиковал VAR, но сегодня она его спасла

Без видеоповторов дальше бы вышел «Сити».

В Англии VAR опробовали в первом полуфинальном матче Кубка лиги, где играли «Тоттенхэм» и «Челси». «Шпоры» выиграли 1:0 как раз по результатам видеопросмотра (гол засчитали благодаря VAR), но Маурисио Покеттино ворчал:

«Система VAR напрочь убивает все эмоции от футбола. В этой игре система видеопомощи стала нашим преимуществом, но я не праздновал, потому что аж пять минут мы потратили на проверки».

Через пару недель аргентинец решился сказать за всю Европу:

«Смотрю за играми в Европе, и могу уверенно сказать: сейчас уже никто не счастлив. Меня немного беспокоит, что возникнет момент, когда футбол начнет раздражать фанатов. Отложить внедрение VAR в АПЛ было бы правильной идеей, так как у нас нет всей информации, мы не знаем, как система будет работать. Лучше взять паузу на один год или более».

В Лиге чемпионов уже со стадии плей-офф используется VAR – он помог засчитывать правильные голы, ставить явные пенальти и драматично влиять на противостояния, как например это произошло в Париже, где VAR определила решающий пенальти в игре «ПСЖ» – «МЮ».

В матчах 1/8 финала «Тоттенхэму» помощь системы была не нужна: вытерпев первый тайм в первом матче, после перерыва англичане вынесли «Боруссию» 3:0, так что в ответной игре уже практически ничего не решалось.

Зато в первой игре 1/4 против «Ман Сити» «Тоттенхэм» после видеопросмотра уже в самом начале получил в свои ворота пенальти, который Агуэро не забил.

В ответном матче была дикая перестрелка первые 20 минут, по результатам которой «Сити» повел 3:2, но все еще отставал по сумме двух встреч из-за правила выездного гола. К концу игры было 4:3, и «Сити» все так же нуждался в голе.

При этом мяч, забитый Льоренте, просматривался VAR на предмет игры рукой, но был засчитан, а лучший повтор, где мяч действительно попал испанцу в руку, попросту не показали судье. В какой-то степени, VAR здесь сыграл за «Тоттенхэм».

А дальше была огненная концовка.

92:16. Эриксен в окружении трех игроков «Сити» не хочет рисковать и пытается отдать короткую передачу назад.

92:18. Пас неточный, мяч по пути задевает Бернарду Силву, и Агуэро врывается в штрафную.

92:22. Четыре секунды томительного ожидания, и взрыв эмоций на «Этихаде» – за это время Агуэро отпасовал Стерлингу, а тот выждал паузу и положил мяч в сетку. 5:3!

92:30. Гвардиола не сдерживает эмоций и прыгает перед трибунами, Покеттино, понятно, очень разочарован.

92:50. Гвардиола с прыжков перед трибунами переключается на прыжки перед полем, пытаясь дать последние указания игрокам. В это время включаются повторы, на которых видно, что Агуэро получал мяч в офсайде.

При этом касание Силвы – не случайное. Португалец подправлял мяч аргентинцу.

93:24. Показывают судью Чакыра, который продолжает, что ему говорят в наушник.

93:29. Минута счастья для фанатов «Сити» и всей команды – завершена. Чакыр отменил гол.

93:50. Гвардиола хватается за голову, Покеттино призывает «Тоттенхэм» включиться в борьбу.

94:04. Кадры фанатов «Тоттенхэма» красноречивы, можно охарактеризовать их состояния одним словом – «отлегло».

Еще через две минуты «Тоттенхэм» дотерпит до финального свистка и оформит выход в полуфинал. Не будь VAR, к «Аяксу» в полуфинале готовился бы «Ман Сити». В словах Покеттино о системе видеоповторов было не очень много справедливости, и убедить тренера она могла, пожалуй, лишь вот такой развязкой. Впрочем, убедила ли?

Видео – с YouTube-канала «Матч ТВ»

Еще несколько фактов об этой удивительной игре.

• «Тоттенхэм» стал седьмым английским клубом – участником полуфинала ЛЧ. Ранее на этой стадии от Англии играли «МЮ», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Ман Сити» и «Лидс». Это рекорд для одной страны.

• Хосеп Гвардиола последний раз выходил в финал ЛЧ в 2011 году, с тех пор застревал то в полуфиналах, то в четвертьфиналах, а то и на стадии 1/8-й. С «Ман Сити» Пеп ни разу не выходил в полуфиналы за три сезона.

• «Тоттенхэм» уже играл в полуфинале, но Кубка чемпионов, и было это аж в сезоне-1961/62, но «Бенфику» пройти не удалось (1:3, 2:1).

• Твиттер «Ман Сити» сразу же поздравил соперника с выходом в полуфинал и пожелал там удачи.

twit text — Manchester City (@ManCity) 17 апреля 2019 г.

«Тоттенхэм» сыграет в 1/2 Лиги чемпионов с «Аяксом». Первый матч состоится 30 апреля или 1 мая в Лондоне, второй – 7 или 8 мая в Амстердаме. «Аякс», твои парни возвращаются домой», – написал в своем твиттере Тоби Альдервейрельд. Он, а также Вертонген, Эриксен и Санчес сыграют против своей бывшей команды в полуфинале. Ждать эти две недели – как-то слишком долго.

Самые огненные 20 минут сезона. 5 (пять!) голов на «Этихаде»!