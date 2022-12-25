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Маурисио Почеттино
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
2
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
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16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
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16:27
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Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
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13:59
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13:45
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13:37
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В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
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Маурисио Почеттино - новости
Тренер
Имя
Маурисио
Фамилия
Почеттино
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
3 февраля 1973
Статистика
Новости
Статьи
Посты
3 апреля
13:00
10 кандидатов на пост главного тренера «Челси» по версии Goal
3
08:16
«Челси» определил трех кандидатов на замену Поттеру
3
1 апреля
14:11
В руководстве «Реала» произошел раскол из-за выбора нового тренера
1
29 марта
13:34
Назван главный кандидат на замену Анчелотти в «Реале»
28 марта
13:23
«Тоттенхэм» выбирает между четырьмя тренерами
2
27 марта
21:42
Фото
«Тоттенхэм» выплатил 55 миллионов уволенным тренерам за последние 10 лет
1
19:23
«Реал» определил четырех кандидатов на замену Анчелотти
8
09:43
«Тоттенхэм» при Конте набирал в среднем 1,88 очка за матч АПЛ – больше было только у одного тренера
9 марта
19:19
Игроки «Тоттенхэма» ждут возвращение Почеттино
19 февраля
10:58
«Атлетико» составил шорт-лист тренеров на замену Симеоне
2
10:51
Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм»
1
11 февраля
10:32
Почеттино отказал клубу АПЛ
26 января
17:01
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Бельгии. Конкуренты – Лев и Почеттино
23 января
10:44
«Тоттенхэм» ведет переговоры о возвращении Почеттино
1
25 декабря 2022
17:57
Зидан, Тухель, Почеттино, Бенитес – претенденты на пост тренера сборной Бразилии
3
12 декабря 2022
15:58
Стали известны три кандидата на замену Саутгейта в сборной Англии
5
20 октября 2022
12:56
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards
1
17 октября 2022
20:16
Почеттино может возглавить «Астон Виллу» вместо Джеррарда
28 сентября 2022
10:55
Саутгейт может покинуть сборную Англии после ЧМ-2022. На его место три кандидата
1
23 сентября 2022
15:35
Почеттино ответил на предложение «Ниццы»
2
20 сентября 2022
18:33
Почеттино может возглавить «Ниццу»
1
7 сентября 2022
13:37
Стали известны три кандидата на пост главного тренера «Челси»
4
3 августа 2022
10:14
Почеттино назвал лучшего игрока в мире
6
5 июля 2022
13:40
«ПСЖ» объявил об увольнении Почеттино
3
28 июня 2022
13:52
Увольнение Почеттино из «ПСЖ» затягивается из-за желания тренера получить дополнительный бонус (GFFN)
2
22 июня 2022
22:45
«ПСЖ» договорился с Гальтье. Он будет получать меньше Почеттино
1
21 июня 2022
00:30
Стало известно, когда «ПСЖ» уволит Почеттино
14 июня 2022
22:18
«ПСЖ» объявит об отставке Почеттино на этой неделе. Он сделает паузу в карьере
13 июня 2022
08:31
Почеттино собирается сделать паузу в карьере, а потом вернуться в АПЛ
1
01:49
Почеттино получит минимум 15 миллионов за расторжение контракта с «ПСЖ»
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