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Маурисио Почеттино
Новости
Маурисио Почеттино - новости
США
Аргентина
3 февраля 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
Тренер сборной США: «Команда показала, что мы можем играть в соккер и конкурировать»
7 июля
6
Почеттино прокомментировал вылет сборной США с ЧМ-2026
7 июля
5
Почеттино – об отмене дисквалификации Балогуна: «Приветствуем это решение»
6 июля
12
Почеттино прокомментировал выход США в 1/8 финала ЧМ-2026
2 июля
Тренер США ушел с пресс-конференции после игры с Турцией
26 июня
4
Почеттино прокомментировал разгромную победу США над Парагваем в матче ЧМ-2026
13 июня
«Реал» отказался от четырех тренеров
9 мая
3
В Испании назвали имя следующего тренера «Реала»
25 апреля
2
«Реалу» предложили шесть тренеров
22 апреля
4
Названы два основных претендента на место постоянного тренера «Тоттенхэма»
24 марта
«Тоттенхэм» выбирает нового тренера среди трех кандидатов
24 марта
Реакция Почеттино на интерес «Реала»
11 марта
«Реал» может назначить тренера с 3 трофеями за 17-летнюю карьеру
9 марта
2
«Манчестер Юнайтед» выбирает между пятью тренерами
5 марта
3
В шорт-лист «Тоттенхэма» вошли 5 кандидатов в главные тренеры
13 февраля
«Тоттенхэм» рассматривает трех тренеров на замену Франку
11 февраля
1
Фото
Реакция Почеттино на победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы
2025.05.22 10:10
Почеттино назвал лучшего футболиста, с которым работал – это не Месси
2025.02.18 00:36
7
Почеттино стал самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США
2024.09.11 21:21
Стало известно, почему поссорились владельцы «Челси»
2024.09.11 10:15
1
Фото
Почеттино возглавил сборную США
2024.09.11 07:38
Стал известен новый главный тренер сборной США
2024.08.15 13:09
Стал известен фаворит на пост главного тренера сборной США
2024.08.08 21:26
Сборная Англии рассматривает четырех тренеров на замену Саутгейту
2024.08.06 00:47
3
В «МЮ» отвергли кандидатуру экс-главного тренера «Челси»
2024.06.11 08:49
Почеттино попрощался с «Челси» через две недели после увольнения
2024.06.04 22:22
«МЮ» провел переговоры с Почеттино
2024.05.27 09:01
3
Названа сумма неустойки для Почеттино
2024.05.24 15:30
1
2
3
4
5
Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
4
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
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