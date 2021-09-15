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    Маурисио Почеттино - статистика

    Тренер
    Имя Маурисио
    Фамилия Почеттино
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 3 февраля 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ПСЖ 8 4 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.09.2021 Брюгге 1 : 1 ПСЖ
    28.09.2021 ПСЖ 2 : 0 Манчестер Сити
    19.10.2021 ПСЖ 3 : 2 РБ Лейпциг
    03.11.2021 РБ Лейпциг 2 : 2 ПСЖ
    24.11.2021 Манчестер Сити 2 : 1 ПСЖ
    07.12.2021 ПСЖ 4 : 1 Брюгге
    15.02.2022 ПСЖ 1 : 0 Реал
    09.03.2022 Реал 3 : 1 ПСЖ
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