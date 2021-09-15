Маурисио Почеттино - статистика
Тренер
|Имя
|Маурисио
|Фамилия
|Почеттино
|Гражданство
|Аргентина
|Дата рождения
|3 февраля 1973
|Имя
|Маурисио
|Фамилия
|Почеттино
|Гражданство
|Аргентина
|Дата рождения
|3 февраля 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ПСЖ
|8
|4
|2
|2
|Дата
|Матч
|15.09.2021
|Брюгге
|1 : 1
|ПСЖ
|28.09.2021
|ПСЖ
|2 : 0
|Манчестер Сити
|19.10.2021
|ПСЖ
|3 : 2
|РБ Лейпциг
|03.11.2021
|РБ Лейпциг
|2 : 2
|ПСЖ
|24.11.2021
|Манчестер Сити
|2 : 1
|ПСЖ
|07.12.2021
|ПСЖ
|4 : 1
|Брюгге
|15.02.2022
|ПСЖ
|1 : 0
|Реал
|09.03.2022
|Реал
|3 : 1
|ПСЖ