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Маурисио Почеттино
Материалы
Маурисио Почеттино - материалы
США
Аргентина
3 февраля 1973 (53)
Тренер
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Публикации
Даже не вздумайте недооценивать Эриксена. Он гений, просто скромный
Один из лучших игроков АПЛ за последние 10 лет.
29.01.2020 19:44
3
Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится
Жозе год анализировал себя, футбол и менялся.
20.11.2019 15:22
5
«Тоттенхэм» и Покеттино устали друг от друга. И как же от этого грустно :(
Не перетерпели кризис.
20.11.2019 02:36
2
Футболисты «Тоттенхэма» сомневаются в Покеттино. Он не работает с ними на тренировках, не предлагает ничего нового
Они думают, что не поборются с ним за трофеи.
08.10.2019 17:20
4
2:7 в матче «Тоттенхэма» и «Баварии». Что это и как?
Это был не просто разгром.
02.10.2019 00:49
10
4 идеальных трансфера последних дней
Два из них рекордные по суммам, другие два – бесплатные.
05.07.2019 22:31
3
Сейчас много трансферных слухов. Кому верить
Небольшой гид по авторитетным источникам.
02.07.2019 11:57
3
«Тоттенхэм» – самая уставшая команда. Сезон без отдыха летом, без трансферов, без замен
В России «шпоры» пробежали 515 километров.
09.05.2019 16:50
Покеттино расплакался от счастья. Он никогда не играл в финалах еврокубков
Летом он мог уйти в «Реал».
09.05.2019 00:27
6
Раньше Покеттино критиковал VAR, но в этот раз она его спасла
Без видеоповторов дальше бы вышел «Сити».
18.04.2019 00:55
10
Ужасное судейство добило скучное дерби. В АПЛ все очень грустно
Это не лучшая лига мира.
02.03.2019 18:10
11
«Арсенал» – на дне. Вы знаете, кто виноват
Тимофей Яценко – с ежеквартальным приговором Арсену Венгеру.
15.01.2018 18:30
15
«Моуринью везде строит одну и ту же команду». Тимур Журавель − об особенностях АПЛ, фанатах-придурках и бывших футболистах
Комментатор «Матч ТВ» и один из главных экспертов по Англии объясняет, кто станет чемпионом, почему Венгер должен уйти и в чем разница между английскими и русскими игроками.
28.11.2017 12:05
10
Человек, который делает из «Тоттенхэма» топ-клуб. И творит эволюцию АПЛ
Аргентинский тренер воспитывает для Англии суперпоколение и меняет расстановку сил в Лондоне.
01.11.2017 11:00
8
Англию захватывает один город. И две команды
Чемпионом станет либо «Манчестер Сити», либо «Манчестер Юнайтед».
28.10.2017 16:50
15
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