Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Человек, который делает из «Тоттенхэма» топ-клуб. И творит эволюцию АПЛ

Человек, который делает из «Тоттенхэма» топ-клуб. И творит эволюцию АПЛ

В сезоне-2013/14 «Тоттенхэм» трижды всухую проиграл «Арсеналу» и (как обычно) не пробился в Лигу чемпионов. Кроме того, по ходу чемпионата команда еще Андре Виллаш-Боаша терпела унижения вроде 0:5 от «Ливерпуля» – и тогда это не выглядело чем-то необычным. Просто стандартный «Тоттенхэм» играл по своим лекалам и не мог вскарабкаться по таблице выше зоны Лиги Европы.

Летом 2014 года команду из Северного Лондона возглавил Маурисио Покеттино и стал тренером, который перевернул футбол в АПЛ. Покеттино изменил все. Простой факт: после прихода Покеттино «Тоттенхэм» не проиграл ни одного северолондонского дерби в рамках чемпионата. Еще пару лет назад в «Арсенале» подшучивали и откровенно издевались над «Тоттенхэмом» – но Покеттино сделал так, что его команда убежала на мили вперед от стагнирующего коллектива Арсена Венгера.

Недавний матч Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» удержал ничью на «Сантьяго Бернабеу», показал, что за несколько лет аргентинский тренер дорос до лучших в мире – и Зидан, и Пеп, и Сарри стоят вровень с сегодняшним Покеттино. Состав, спроектированный им на матч с лучшей командой мира, почти полностью состоял из его протеже – среди игроков, которые сделали карьеру до Покеттино, за «Тоттенхэм» в тот день вышли только голкипер Льорис и престарелый страйкер Льоренте.

Вывести футболиста на новый уровень – это главный скилл Покеттино-тренера. Аргентинец сделал звездами Гарри Кейна и Деле Алли – и уже одного этого было бы достаточно, чтобы озолотить президента «Тоттенхэма» Леви, продав двух гениальных юношей в «Реал». Но Покеттино мало двух находок: прямо сейчас он лепит гениев из Эрика Дайера и Харри Уинкса и продюсирует дальнейший прогресс Кристиана Эриксена. Вы удивитесь, но Эриксену всего 25 – его пиковые годы еще впереди, и он (вполне вероятно) захочет провести их под контролем Покеттино.

Поражение от «Манчестер Юнайтед» не должно раззадоривать критиков: Моуринью выиграл матч в своем привычном блеклом стиле и даже не опередил «Тоттенхэм» по xG (в рамках модели ожидаемых голов команды скатали логичную ничью 1.1 – 1.1). Сам Маурисио был предельно спокоен после поражения: «В подобных матчах важно сохранять спокойствие, но такие ошибки случаются. Нужно поработать над этим и двигаться дальше. Результат уже не изменить».

Хладнокровие и упорное движение вперед – его вторая отличительная черта. Хороший пример настырности Покеттино – это огранка таланта Муссы Сиссоко, которую он ведет уже не первый год. Трансфер Сиссоко единогласно был признан большой неудачей – признан всеми, кроме главного тренера «Тоттенхэма». Сейчас французский полузащитник уже освоился в новой команде, и его игра больше не веселит – в том же матче на «Бернабеу» Сиссоко вышел в основе и качественно отпахал 89 минут.

***

26 октября вышла книга испанского журналиста Гиллема Балаге под названием «Brave New World: Inside Pochettino’s Spurs». Она в числе прочего содержит важную реплику президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви – о том, что долголетняя работа со «шпорами» принесет Покеттино гораздо больше удовлетворения, чем место в условном «Реале» или «Челси».

«Я бы не хотел ничего иного, кроме того, чтобы Покеттино оставался нашим менеджером еще 10-15 лет. Чтобы добиться успеха, нужно время. Очень легко стать успешным менеджером в таком клубе, как «Реал». Это фантастический клуб, не поймите меня неправильно, но выигрывать с «Тоттенхэмом» – это гораздо весомее, чем выигрывать с «Реалом» – и он с этим согласен. Маурисио жаждет этого чувства достижения, признания, он хочет быть главной фигурой. И в нашем клубе он может быть главной фигурой», – рассказывает Леви.

Покеттино действительно решает в «Тоттенхэме» абсолютно все – в книге, например, рассказывается о том, что главный тренер лично подбирает порошок для стирки игровой формы. Зацикленность на деталях, которую оценил бы даже Пеп Гвардиола, – третья отличительная черта аргентинского менеджера из тех, что ставят его в один ряд с лучшими специалистами мира.

Феномен Покеттино равноценен феномену Симеоне: уйдет Покеттино – и «Тоттенхэм» рухнет на пару ступеней ниже, уйдет Симеоне – и «Атлетико» распустит мечты о Лиге чемпионов. Именно поэтому лондонцы и мадридцы так яростно держатся за своих аргентинских тренеров – никто из двух клубов не хочет досрочно закончить лучший период в своей новейшей истории.

У Покеттино впереди, возможно, действительно 10-15 лет безоблачных лет с «Тоттенхэмом»: стабильная игра в Лиге чемпионов, переезд на новый стадион и конвейер молодых английских талантов. Гари Невилл был прав: Маурисио устроил в «Тоттенхэме» настоящую эволюцию. И теперь каждый новый тренер в АПЛ захочет походить именно на него.

Англию захватывает один город. И две команды

[poll id=1464]

Англия. Премьер-лига Англия Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чуни Муни
1509523949
Поживём увидим.А вот Жозик как отец родной всех по щам хлопает.)))
Ответить
dolf666
1509525937
никакой блеклости от Юнайтед и близко не было! матч на высоких скоростях в обе стороны, и результат действительно зависел от того, кто ошибётся первым, и ошибся Тоттенхэм. автор матч походу не смотрел, и скорее всего придерживается мнения "а вот был бы Кейн...."
Ответить
android-uz
1509547063
Когда нибудь думаю сможет взять АПЛ, но не в этом сезоне...
Ответить
MU-fanatic
1511371547
он в клубе только до момента продажи Кейна или Алли!)
Ответить
Главные новости
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
1
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
3
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
2
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+