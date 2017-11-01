Человек, который делает из «Тоттенхэма» топ-клуб. И творит эволюцию АПЛ

В сезоне-2013/14 «Тоттенхэм» трижды всухую проиграл «Арсеналу» и (как обычно) не пробился в Лигу чемпионов. Кроме того, по ходу чемпионата команда еще Андре Виллаш-Боаша терпела унижения вроде 0:5 от «Ливерпуля» – и тогда это не выглядело чем-то необычным. Просто стандартный «Тоттенхэм» играл по своим лекалам и не мог вскарабкаться по таблице выше зоны Лиги Европы.

Летом 2014 года команду из Северного Лондона возглавил Маурисио Покеттино и стал тренером, который перевернул футбол в АПЛ. Покеттино изменил все. Простой факт: после прихода Покеттино «Тоттенхэм» не проиграл ни одного северолондонского дерби в рамках чемпионата. Еще пару лет назад в «Арсенале» подшучивали и откровенно издевались над «Тоттенхэмом» – но Покеттино сделал так, что его команда убежала на мили вперед от стагнирующего коллектива Арсена Венгера.

Недавний матч Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» удержал ничью на «Сантьяго Бернабеу», показал, что за несколько лет аргентинский тренер дорос до лучших в мире – и Зидан, и Пеп, и Сарри стоят вровень с сегодняшним Покеттино. Состав, спроектированный им на матч с лучшей командой мира, почти полностью состоял из его протеже – среди игроков, которые сделали карьеру до Покеттино, за «Тоттенхэм» в тот день вышли только голкипер Льорис и престарелый страйкер Льоренте.

Вывести футболиста на новый уровень – это главный скилл Покеттино-тренера. Аргентинец сделал звездами Гарри Кейна и Деле Алли – и уже одного этого было бы достаточно, чтобы озолотить президента «Тоттенхэма» Леви, продав двух гениальных юношей в «Реал». Но Покеттино мало двух находок: прямо сейчас он лепит гениев из Эрика Дайера и Харри Уинкса и продюсирует дальнейший прогресс Кристиана Эриксена. Вы удивитесь, но Эриксену всего 25 – его пиковые годы еще впереди, и он (вполне вероятно) захочет провести их под контролем Покеттино.

Поражение от «Манчестер Юнайтед» не должно раззадоривать критиков: Моуринью выиграл матч в своем привычном блеклом стиле и даже не опередил «Тоттенхэм» по xG (в рамках модели ожидаемых голов команды скатали логичную ничью 1.1 – 1.1). Сам Маурисио был предельно спокоен после поражения: «В подобных матчах важно сохранять спокойствие, но такие ошибки случаются. Нужно поработать над этим и двигаться дальше. Результат уже не изменить».

Хладнокровие и упорное движение вперед – его вторая отличительная черта. Хороший пример настырности Покеттино – это огранка таланта Муссы Сиссоко, которую он ведет уже не первый год. Трансфер Сиссоко единогласно был признан большой неудачей – признан всеми, кроме главного тренера «Тоттенхэма». Сейчас французский полузащитник уже освоился в новой команде, и его игра больше не веселит – в том же матче на «Бернабеу» Сиссоко вышел в основе и качественно отпахал 89 минут.

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26 октября вышла книга испанского журналиста Гиллема Балаге под названием «Brave New World: Inside Pochettino’s Spurs». Она в числе прочего содержит важную реплику президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви – о том, что долголетняя работа со «шпорами» принесет Покеттино гораздо больше удовлетворения, чем место в условном «Реале» или «Челси».

«Я бы не хотел ничего иного, кроме того, чтобы Покеттино оставался нашим менеджером еще 10-15 лет. Чтобы добиться успеха, нужно время. Очень легко стать успешным менеджером в таком клубе, как «Реал». Это фантастический клуб, не поймите меня неправильно, но выигрывать с «Тоттенхэмом» – это гораздо весомее, чем выигрывать с «Реалом» – и он с этим согласен. Маурисио жаждет этого чувства достижения, признания, он хочет быть главной фигурой. И в нашем клубе он может быть главной фигурой», – рассказывает Леви.

Покеттино действительно решает в «Тоттенхэме» абсолютно все – в книге, например, рассказывается о том, что главный тренер лично подбирает порошок для стирки игровой формы. Зацикленность на деталях, которую оценил бы даже Пеп Гвардиола, – третья отличительная черта аргентинского менеджера из тех, что ставят его в один ряд с лучшими специалистами мира.

Феномен Покеттино равноценен феномену Симеоне: уйдет Покеттино – и «Тоттенхэм» рухнет на пару ступеней ниже, уйдет Симеоне – и «Атлетико» распустит мечты о Лиге чемпионов. Именно поэтому лондонцы и мадридцы так яростно держатся за своих аргентинских тренеров – никто из двух клубов не хочет досрочно закончить лучший период в своей новейшей истории.

У Покеттино впереди, возможно, действительно 10-15 лет безоблачных лет с «Тоттенхэмом»: стабильная игра в Лиге чемпионов, переезд на новый стадион и конвейер молодых английских талантов. Гари Невилл был прав: Маурисио устроил в «Тоттенхэме» настоящую эволюцию. И теперь каждый новый тренер в АПЛ захочет походить именно на него.

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