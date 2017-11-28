«Моуринью везде строит одну и ту же команду». Тимур Журавель − об особенностях АПЛ, фанатах-придурках и бывших футболистах

О том, пройдет ли «Манчестер Сити» сезон без поражений

Я думаю, это не так важно. Пройдет ли «Ман Сити» турнир без поражений – вопрос десятый. Завоюют ли они трофей – вот это вопрос номер один.

Глядя на сегодняшнюю игру «Сити», я не понимаю, где они могут настолько серьезно сорваться, чтобы упустить чемпионство. А возьмут ли они титул, ни разу не проиграв, или такого не произойдет – это меня не очень волнует. По этому поводу пусть переживают игроки «Арсенала», которые в 2004 году закончили сезон с нулем поражений.

О перспективах «Сити» в Лиге чемпионов

Сегодня эти перспективы гораздо более радужны, чем были раньше. Мы долго ждали, когда же Гвардиола построит свою команду, полностью отвечающую его пониманию футбола. Все эти полтора года Пеп собирал игроков под свой футбол. По сравнению с матчем против «Лестера» в прошлом декабре на недавнюю игру с «Лестером» Гвардиола выставил семь новых человек.

На данный момент «Сити» представляет из себя мощную силу: сейчас во всей Европе сложно найти команду, которая была бы столь яркой. Они – одни из фаворитов Лиги чемпионов, но, когда дело дойдет до плей-офф, все будет решаться даже не в одной игре, а в одном тайме. Если «Сити» даст слабину, то будет наказан.

Матчи плей-офф несут для «Манчестер Сити» опасность – потому, что они дают шанс закрытым командам. Можно поставить автобус и дотерпеть до серии пенальти – в чемпионате Англии у соперников нет такого оружия, на дистанции «Сити» в любом случае сильнее.

О том, деградировал ли Жозе Моуринью

Моуринью везде строит одну и ту же команду: это всегда что-то между его «Интером» и его «Челси», такой усредненный вариант. Этот вариант игры не подошел мадридскому «Реалу», хотя они и имели с ним определенный успех. Очевидно, что футбол Моуринью не подойдет и «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» – это команда, которая двадцать с лишним лет играла в определенный футбол: не в атакующий, как у нынешнего «Сити», и не в контратакующий, как у команд Моуринью − а в футбол абсолютного баланса. «Юнайтед» Фергюсона мог играть в давление, мог сжаться в пружину, но они всегда были яркими. В общем и целом «Манчестер Юнайтед» всегда доминировал. Вполне логично, что болельщики и сейчас хотят видеть что-то похожее, соответствующее их многолетним привычкам.

Моуринью не такой тренер, он не сможет поставить такой футбол. Тут есть два варианта. Либо смириться и сказать: ок, мы будем играть, как «Челси» (или как «Интер»). Либо убрать тренера и поставить другого, который даст фанатам тот самый фергюсоновский футбол. Моуринью его точно не даст, но он может дать титулы. Собственно, в прошлом сезоне «Юнайтед» уже кое-что выиграл.

Жозе не деградировал, он просто остается собой. Либо команда, болельщики и общественное мнение подстроятся под него, либо он уйдет и скажет, что не был понят.

О слухах про Моуринью и «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» – это команда, где главные звезды собраны в атаке. Ставку на тотальную атаку, как Гвардиола, Моуринью делать не готов. Мне кажется, состав «ПСЖ» абсолютно не подходит Моуринью. Не заставит же всю эту группу звезд (Неймар, Мбаппе, Кавани) бегать без мяча? Короче говоря, союз Моуринью и «ПСЖ» – это плохая идея, неорганичная комбинация.

О том, когда «Тоттенхэм» сделает следующий шаг и выйдет на новый уровень

Я думал, что «Тоттенхэм» сделает следующий шаг в развитии в этом сезоне, и некоторые матчи меня в этом убедили, особенно игры против «Реала». Но, видимо, я переоценил их возможности – да они и сами себя переоценили. Мне кажется, что проблемы «Тоттенхэма» лежат в области психологии. Они не готовы поставить на поток победы в больших матчах.

Команда Покеттино способна выдать равную игру против большой команды, но не добиться в ней победы – так случилось, например, в матче на «Олд Траффорд». То же самое произошло в минувшие выходные на «Эмирейтс». «Тоттенхэм» еще не созрел для того, чтобы обыгрывать своих конкурентов на классе. Хотя этот класс, казалось бы, у команды уже появился.

О том, может ли Маурисио Покеттино задержаться в «Тоттенхэме» на 10-15 лет

Заблуждением будет полагать, что в нынешних условиях это возможно. Я думаю, Венгер останется последним тренером, который проработает так долго. Это связано с тем, что время бежит быстрее, мотивации сменяют друг друга быстрее. Я не представляю себе, чтобы тренер задержался на одном месте даже на 5-6 лет.

Слова Леви о том, что Покеттино способен остаться в «Тоттенхэме» на столь долгий срок – это попытка придать тренеру уверенности, ничего более.

О целях, которые ставит перед собой «Челси»

С одной стороны, попадание в первую тройку АПЛ будет для «Челси» адекватным и приемлемым результатом. С другой − это все-таки никак не проговаривается. В «Челси» отсутствует понимание того, какой результат будет идеальным. Это нервирует Конте, заставляет его дергаться. Скажите Конте: вот тебе футболисты, вот примерный результат, можешь работать.

Но «Челси» всегда стремится защитить или завоевать титул и, как ни крути, ставит перед собой максимальные цели – но при этом не особо вкладывается в новых игроков. В это межсезонье они купили Морату и Бакайоко, но продали Диего Косту и Матича, фактически никак не углубив состав. Здесь есть проблема для Конте и для менеджмента, так как не очень понятен курс, которому следует нынешний «Челси».

О том, когда Конте уберут из «Челси»

Если «Челси» не попадет в четверку, то Конте уволят, и это будет логично. Но тут любопытно другое. В чем фишка сегодняшнего чемпионата Англии? В том, что пять клубов («Сити» мы выносим за скобки как будущего чемпиона) имеют абсолютно равные претензии на места со второго по шестое. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ливерпуль» – сейчас невозможно сказать, кто из них будет ближе к «Сити», а кто не попадет даже в Лигу чемпионов.

В таких условиях Конте может загреметь в зону Лиги Европы, и его уберут, но нужно все-таки понимать, насколько конкурентной стала сегодняшняя АПЛ.

О перспективах «Ливерпуля»

Юрген Клопп – это история про стиль. Когда вы приглашаете Клоппа, то вы понимаете, что получите настоящий праздник футбола. Вы будете пропускать, забивать, снова пропускать, будете обыгрывать большие команды и иногда не обыгрывать маленькие – но это всегда будет весело. В этом смысле «Ливерпуль», конечно, нашел своего тренера, потому что «Ливерпуль» всегда был веселой командой, еще с 80-х, когда они всех уничтожали.

Но, повторюсь, современная АПЛ держит топ-тренеров в очень опасной ловушке. Ты можешь занять любое место со второго по шестое примерно с одинаковой вероятностью, все зависит только от нюансов. При этом судить тебя все равно будут по занятому месту и количеству набранных очков. В такой ситуации «Ливерпулю» (и лично Клоппу) приходится трудно, так как его футбол уязвим. Его футбол не так сбалансирован, как у «Тоттенхэма», не так ярок в атаке, как у «Сити», и не так засушлив, как у «Юнайтед».

«Ливерпуль» – команда, у которой есть понемногу хорошего от конкурентов, но это хорошее не доведено до абсолюта. У нее нет баланса, но есть неумение встречать быстрые атаки соперника. Жуткие ошибки в обороне – тоже есть. Все эти факторы делают «Ливерпуль» чуть ли не главным аутсайдером большой шестерки. Как Клопп может сбалансировать свою команду, я не знаю. Может быть, он вообще на это не способен. Похоже, что и он сам, и «Ливерпуль» так и останутся при своем – много голов, много обрезов и мало практической пользы.

Об уходе Арсена Венгера

Если бы я болел за «Арсенал», то с лета 2016 года я бы выступал за отставку Арсена Венгера. «Арсеналу» еще прошлым летом стоило найти замену тренеру и в течение сезона подготовить клуб к переменам. Но можно было и не тянуть так долго, а убрать Венгера в том же 2016-м. В общем, я сторонник того, что время Венгера ушло.

Безусловно, он – великий тренер, великий человек для «Арсенала» и для Премьер-лиги. Именно Венгер прорубил окно для других иностранных тренеров в английский чемпионат, он действительно был революционером. Я просто не совсем понимаю, как былые заслуги связаны с текущим моментом. Многие коллеги говорят: ну, он же великий тренер, он сделал «Арсенал» непобедимым. Но время любого человека уходит. Мне кажется, сейчас Венгер уже ничего не может дать «Арсеналу».

О том, почему Александр Елагин назвал фанатов «Арсенала» придурками

Действительно был такой инцидент: во время одного из репортажей Александр Викторович Елагин назвал фанатов «Арсенала», выступающих против Арсена Венгера, придурками. Я бы не придавал этому серьезного значения. Александр Шмурнов кричал в адрес Гомиса слово «идиот». Елагин сорвался и допустил такую фразу.

Нужно понимать, что комментатор от 3 до 5 раз в неделю вживую говорит на публику, и это длится в среднем полтора часа. Иногда мы находимся в таком же эмоциональном состоянии, как футболисты. Болельщики любят задрать цену каждого слова и вообще придираться к словам, но слова Елагина мне кажутся понятной эмоциональной реакцией человека, который является практически ровесником Арсена Венгера и которому очень обидно за большого и великого тренера.

Я выступаю за конструктивный разговор о судьбе Венгера. И знаете, когда человек, который даже не назовет год прихода Арсена в «Арсенал» и количество его трофеев, просто приходит на стадион – может быть, вообще во второй раз – и кричит «Wenger Out», это не заслуживает уважения. Таких людей я вместе с Александром Елагиным могу назвать придурками.

О том, почему в Англии звезды спортивного ТВ – это бывшие футболисты, а у нас – нет

У нас нет такой культуры, нет понимания футболистами своей роли после футбола. Сейчас нужная культура в России только-только зарождается; люди начинают чувствовать свою востребованность, постепенно понимают свою роль. Футболисты долго не понимали, что, если ты хочешь перезагрузить свою карьеру в телевизионном формате, нужно работать. Нужно следить за футболом, нужно общаться с журналистами, вникать в специфику новой работы.

Всей этой культуры в России и сейчас толком нет, и точно не было совсем недавно. В Англии это есть. Человек понимает: когда он закончил с футболом, он будет интересен как колумнист, как эксперт на телевидении и так далее. И он все для этого делает – посмотрите на любого, кто приходит в английский эфир, от Алана Ширера до Джейми Каррагера. Все это подкованные люди, которым интересен футбол во всех его деталях. Они смотрят все матчи, они знают всех игроков, они – в теме. А у нас как до последнего времени было? Закончился футбол – и гори он синим пламенем. Сейчас есть изменения к лучшему, но Англия – это для нас по-прежнему космический уровень.

О Марии Командной, которая вместе с Гари Линекером будет вести жеребьевку ЧМ-2018

Я очень рад. Я давно знаю Машу: когда-то она приходила смешным подростком в редакцию «НТВ-Плюс», проходила собеседование, произвела на всех ошеломляющее впечатление. Уже тогда можно было понять, что Маша добьется чего-нибудь подобного. Она – это абсолютный отбойный молоток, который крушит все на своем пути. В этом смысле Маша − большой молодец.

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О критике шеф-редактора «Матч ТВ» Евгения Дзичковского

Мне кажется, это реверанс в сторону интернет-аудитории, попытка хайпануть. Это абсолютно самоигральная вещь, но публика странным образом это подхватывает и придает каламбурам Дзичковского повышенное значение – отсюда и заголовки Евроспорта, и внимание твиттера. Любое слово может превратиться в мем, и Дзичковский в этом смысле немного подыгрывает интернет-аудитории.

«В нашем неидеальном мире Венгеру стоит уйти». Главный футбольный блогер страны − о чемпионате Англии, «Матч ТВ» и жизни в Дубае