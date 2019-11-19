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    «Тоттенхэм» и Покеттино устали друг от друга. И как же от этого грустно :(


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    Голосов: 2
    Сегодня, 02:36
    Не перетерпели кризис.

    Мы все влюблялись. В человека, занятие, работу, музыку, вещь, место. И у всех у нас получалось. И все шло, как должно. Счастливо, воодушевленно, гармонично.

    И это двигало нас. Мы ощущали прогресс, а он давал силы, которые, казалось, никогда не закончатся. И нас спрашивали, как это все так легко получается. И у нас не было ответа. Мы просто были влюблены и работали.

    И мы делали лучше то, что любим. И оно делало нас лучше.

    И мы доходили до пика. До абсолютной гармонии, до тотального счастья. До момента, когда кажется, что спада никогда не будет.

    Но он обязательно случался. Мы устаем, нас выхолащивает. От нас устают.

    И здесь – самое важное – как мы его, спад, переживем. Поймем, что он начался и вовремя, на мажоре, уйдем. Или перетерпим, осмыслим, пересилим, поработаем над собой; и останемся.

    Или не останемся даже после борьбы и работы. Потому что другая сторона не готова терпеть, работать и ждать. И мы уже были не готовы. Потому что любому организму нужно что-то новое, живое и приносящее счастье.

    И что-то всегда кончается.

    ***

    Что за идиот это написал? К чему вся эта кривая и ванильная псевдоаналитика человеческой натуры? Почему я читаю это на портале о футболе?

    Извините. Но примерно так я для себя объясняю уход Покеттино из «Тоттенхэма».

    Покеттино вывел клуб на абсолютно новый уровень. Из неудачников, вечно борющихся за за 4-6 место и в лучшем случае выходящих из группы ЛЧ, Покеттино сделал команду, которая регулярно попадает в топ-3 АПЛ и играет в плей-офф Лиги чемпионов.

    С лета 2014-го (приход Покеттино) «Тоттенхэм» поступательно становился лучше. Пик – последний сезон с финалом Лиги чемпионов.

    Но это был невероятно сложный сезон. Перед ним 11 футболистов «Тоттенхэма» играли в плей-офф чемпионата мира. Девять – в полуфиналах (все игроки основы). Футболисты ни одного клуба мира не отыграли столько времени на чемпионате мира. По сути, у игроков не было полноценного ни отдыха, ни предсезонки.

    И за сезон «Тоттенхэм» отыграл 58 матчей (больше отбегал только «Челси»). 58-й был в финале с «Ливерпулем». А после него – эмоциональный и физический надлом, выхолощенность; тотальная усталость.

    А теперь – важные нюансы, которые привели клуб к усталости.

    1) При Покеттино «Тоттенхэм» играл практически одним составом – клуб очень редко покупал и не продавал игроков.

    2) У Покеттино очень энегрозатратный футбол, построенный на прессинге и движении. Просто цитаты его футболистов:

    • Пабло Освальдо: «Он гоняет тебя, как собаку. В этот момент ты ненавидишь его, но после – благодаришь, потому что это работает».

    • Джек Корк: «Чтобы играть так, как требует Покеттино, нужно иметь два сердца. Это очень тяжело, но приносит результат».

    • Бен Дэвис: «Я приезжаю в сборную Уэльса, рассказываю о том, сколько мы тренируемся, и мне просто не верят».

    В этом сезоне игроки просто перестали бегать. При Покеттино «Тоттенхэм» стабильно входил в топ-3 АПЛ по качеству прессинга. В этом сезоне они опустились ниже десятого места. Не работает прессинг – не работает вся система Покеттино.

    «Тоттенхэм» несколько лет играл одним составом – и загнал себя в ужасное положение, когда за одно трасферное окно (этим летом) нужно было проводить перестройку. Но и ее не произошло (купили только нескольких игроков, не отпустили уставшего Эриксена).

    Покеттино, безусловно, заслуживал остаться в клубе даже в самый неудачный момент. И провести перестройку. Но его суперуспехи создали у руководства и болельщиков завышенные ожидания. И Покеттино перестал им соответствовать.

    Но, кажется, что клуб и тренер действительно устали друг от друга. И никакая перестройка бы тут не помогла.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/dpa/Global Look Press
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