Ужасное судейство добило скучное дерби. В АПЛ все очень грустно

Это не лучшая лига мира.

Дерби обнажило абсолютно все слабые стороны. Причем не только команд, но и лиги в целом. Есть три типа больших матчей: где говорят только об умениях, где говорят и об умениях, и об ошибках, и где говорят только об ошибках. Минувшее лондонское дерби – однозначно пункт номер три.

1. «Арсенал» так и не сыграл ни одного сухого матча в гостях. Он по пять раз выигрывал и проигрывал, свел четыре ничьи, при этом разница мячей у команды отрицательная – 26:27. Понятно, что гол в ворота «Арсенала» в дерби помогла забить судейская бригада, но у «Тоттенхэма» было по меньшей мере два стопроцентных момента. Унаи Эмери пока не может справиться с «выездной» проблемой. Забавно, что «Арсенал» – единственная такая команда во всей АПЛ, у остальных был хотя бы один гостевой сухой матч.

2. «Тоттенхэм» не годится для решения больших задач. Мем в англоязычном интернете – «At least we put the pressure on» остается актуальным и по сей день, команда лишь навязывает борьбу, но ничего не выигрывает. Она вылетает из всех кубков, а Маурисио Почеттино за свои пять сезонов во главе клуба не держал в руках вообще ни одного трофея. При этом у него четвертая по стоимости составов команда.

Аргентинец хорохорится, что трофеи ему не так уж и важны, но именно они – главная характеристика тренера, и похвастаться Почеттино в этом плане совершенно нечем. Но и других причин в целом не так уж много. Разве что навязывание борьбы – тут «шпоры» и правда хороши.

3. Суперденежная АПЛ удивляет своей принципиальностью насчет VAR, а из-за этого страдают абсолютно все, потому что несправедливых судейских решений в сезоне было много, а теперь из-за них еще и портятся топ-матчи. Оба пенальти в игре «Тоттенхэм» – «Арсенал» – просто позор, и, конечно, они были бы отменены при VAR.

Кейн находился в офсайде, когда на нем фолили, а фола на Обамеянге даже в очень замедленном повторе никак не рассмотреть. Поставил ли Энтони Тэйлор пенальти на габонце из-за прошлого неверного решения, из-за которого пострадал «Арсенал»? Но какого черта мы вообще должны рассуждать об этом в мире, где уже давно разрешены видеоповторы? При наличии VAR матч окончился бы на три-четыре минуты позже, зато о судействе не говорили бы вообще.

twit text — MJ (@MJ_Boh_) 2 марта 2019 г.

4. В целом же топ-матчи в АПЛ какой уже сезон подряд – невыносимое зрелище. Варианта развития событий там два: либо дикая скука, как это было в играх «МЮ» и «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Ман Сити», тех же «Челси» и «Арсенала», либо полный вынос, как «Ливерпуль» – «Арсенал» (5:1), «Арсенал» – «Ман Сити» (0:2 безо всяких шансов) или «Ман Сити» – «Челси» (6:0). Были и абсолютно замечательные матчи, к примеру лондонское дерби «Арсенал» – «Тоттенхэм» в первом круге, но они в явном меньшинстве.

Сегодня зашкаливало только лишь напряжение, но никак не качество футбола, хотя Эмери старался изо всех сил тактически грамотно провести матч. «Арсенал» пытался играть умно все 90 минут – отбился в первом тайме, активно провел второй, но идеальным не был. Про «Тоттенхэм» снова говорить особо нечего, но тактика забросов на Кейна на этот раз помогла лишь заработать несправедливый пенальти и, простите, навязать борьбу. В целом, Лиге нужно больше зрелища, иначе она превратится в Китай или Турцию с их засильем суперзвезд, но чрезвычайно низким качеством игры.

Несколько фактов, которые помогут отвлечься от негатива.

Кейн – лучший бомбардир северолондонского дерби, на его счету девять мячей;

Льорис – первый вратарь «Тоттенхэма», отразивший в этом дерби пенальти. Это помогло клубу добиться первой ничьей за аж 33 последних матча в АПЛ ;

; С учетом матча против «Челси», «Тоттенхэм» целых 133 минуты не мог попасть в створ ворот – 90 в прошлом матче и еще 43 – сегодня. Прервал серию Эриксен, это был тот самый супермомент перед перерывом, когда невероятный сэйв совершил Лено;

– 90 в прошлом матче и еще 43 – сегодня. Прервал серию Эриксен, это был тот самый супермомент перед перерывом, когда невероятный сэйв совершил Лено; Ляказетт в семи из девяти последних матчей отмечался результативным действием, собрав в итоге 6+1 по системе «гол плюс пас»

А теперь два позитивных момента.

• В АПЛ пока еще жива чемпионская интрига. По всей видимости, жить она будет долго, потому что «Ман Сити» и «Ливерпуль» слишком уж далеко не отпускают друг друга весь сезон. Первые играют сегодня в гостях с «Борнмутом», у вторых завтра гостевое супердерби с «Эвертоном».

• За два оставшихся лигочемпионских места будет очень мощная борьба, в которой пока прогнозируются разборки сразу четырех клубов – «Тоттенхэма», «Арсенала», «МЮ» и «Челси». Лишь бы увлекательного зрелища в их матчах было куда больше, чем сегодня.

Англия. Премьер-лига. 29 тур

Тоттенхэм – Арсенал – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рэмзи, 16; 1:1 – Кейн, 74.

Незабитые пенальти: нет – Обамеянг, 90+1.

Удаления: нет – Торрейра, 90+5.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ