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Деградация Чалова за год – в одной картинке

Сезон-2018/19: Федор Чалов с 15-ю голами стал лучшим бомбардиром РПЛ. После этого «Чемпионат» дал инсайд: Чаловым интересуется «Кристал Пэлас» и предлагает за трансфер 25 миллионов евро. Агент Чалова Кристиан Эмиле подтвердил информацию, но сказал, что ЦСКА отказался от продажи. «Я считаю, «Кристал Пэлас» – не тот клуб, в который должен был идти Федя», – прокомментировал ситуацию президент ЦСКА Евгений Гинер. Сам Чалов хотел переехать в АПЛ.

Сезон-2019/20: Чалов забил в РПЛ только пять голов (один – с пенальти), не реализовал три пенальти подряд (против «Тамбова», «Урала» и «Ростова») и не входит в 20-ку лучших бомбардиров. «Он делает все ту же работу, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но сейчас у него пропала та реализация, которая была раньше», – сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Статистика подтверждает, что сейчас Чалов в РПЛ хуже реализует моменты (пять голов при xG – 9,79). В прошлом сезоне он забивал столько, сколько создавал моментов (15 голов при xG – 15,04).

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Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (14)
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Skull_Boy
1589218160
Рвал жопу за состав, как получил расслабился и крах, обычная практика футболиста с российским паспортом, да в принципе все нормально, но реализация 100% моментов просто кошмар
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моэм
1589221331
Молодой парень явно хотел пожить в Лондоне, со своей герлой , тем более что там его ждали , уж и хату присмотрел в квартале Кройдон - это стало его мотивацией … мысленно он был уже там...а Гинер устроил ему такой облом...так какие вы хотите нахрен голы?...когда играть не хочется.
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bset
1589233734
Над психологией футболистов надо работать, начиная с ДЮСШ. Объяснять, что будет, если снизить к себе требования, тем более, что плохих примеров куча. Тогда начнут наши выкладываться на 100% и не будут расстраиваться от одного несостоявшегося трансфера. Тогда может и сборная у нас нормально будет выступать.
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DOCTOR PENALTY
1589307856
Автор, не надо таких резких некрасивых слов, что значит ДЕГРАДАЦИЯ??? Всё наладится, спады в игре неминуемы у каждого игрока. Не ищите скелет в шкафу!
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кто там
1590156842
Только тупые малолетние поняшки и гончаренко будут жопу рвать за гынера который его не продал и за среднего игрока феди. Так и надо!!!!!!
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житель СПб
1590241686
Большинство проголосовало за то, что на уровень прошлого сезона не вернется... Вот что плохо. И не главное - деградация или спад... Главное - что нет стремления расти - в классе, в профессионализме, в достижениях... Вот это беда. И, думаю, что именно в этом основная задача тренера - мотивировать и настраивать молодых игроков на свершения. И здесь опять претензии к Гончаренко. А Ф.Чалов - что же, человек сам выстраивает свою судьбу. Время еще есть.
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dinar7777dinar
1590258580
средненький футболист ! а был чтоль какой то уровень?
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серега кашин
1590499611
испортили карьеру игроку, да и не стоил он 25лямов красная цена была 10=12
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Lenin26
1590669937
Хороший парень и футболист,сейчас в его карьере не лучший период,уверен ещё не раз он побьёт результаты сезона 18/19, какие его годы!И да,я болею за Зенит,но несмотря на это, я признаю его талант и верю что он многого добьется,на данный момент он один из талантливейших молодых игроков в РПЛ.
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LIO1987
1591479329
И все? Тролить все мы мастера. Удачи и только вперед Федор!!!
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