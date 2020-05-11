Деградация Чалова за год – в одной картинке

Сезон-2018/19: Федор Чалов с 15-ю голами стал лучшим бомбардиром РПЛ. После этого «Чемпионат» дал инсайд: Чаловым интересуется «Кристал Пэлас» и предлагает за трансфер 25 миллионов евро. Агент Чалова Кристиан Эмиле подтвердил информацию, но сказал, что ЦСКА отказался от продажи. «Я считаю, «Кристал Пэлас» – не тот клуб, в который должен был идти Федя», – прокомментировал ситуацию президент ЦСКА Евгений Гинер. Сам Чалов хотел переехать в АПЛ.

Сезон-2019/20: Чалов забил в РПЛ только пять голов (один – с пенальти), не реализовал три пенальти подряд (против «Тамбова», «Урала» и «Ростова») и не входит в 20-ку лучших бомбардиров. «Он делает все ту же работу, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но сейчас у него пропала та реализация, которая была раньше», – сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Статистика подтверждает, что сейчас Чалов в РПЛ хуже реализует моменты (пять голов при xG – 9,79). В прошлом сезоне он забивал столько, сколько создавал моментов (15 голов при xG – 15,04).

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