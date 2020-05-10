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  • Гончаренко: «У Чалова пропала реализация, которая была раньше»

Гончаренко: «У Чалова пропала реализация, которая была раньше»

10 мая 2020, 13:03
10

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскрыл проблему форварда Федора Чалова. Она – в реализации.

«В чем сейчас проблема Чалова: она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет.

Он делает все ту же работу, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но сейчас у него пропала та реализация, которая была раньше», – сказал Гончаренко в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.

  • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
  • Команда не брала РПЛ с 2016 года.
  • РПЛ не возобновится раньше 21 июня.

Источник: ютуб-канал Вадима Лукомского
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Чалов Федор Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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Lester84
1589106305
В первую очередь у него пропала конкуренция за место в составе и не хватает качественного партнера в атаке, и уже потом только реализация
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Jurabay
1589109851
По бабам начал ходить
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Томик
1589111933
Просто Вы его не за ту стоимость реализовать пытались, вот реализация и пропала.
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ufos73
1589118113
Спасибо Кэп, а то мы не заметили! Я его еще в прошлом сезоне критиковал, хоть и забивал, а игры все равно не было! Ща это особенно стало видно, когда и забивать перестал, мальчик бей-беги. И в сборную его взяли, лишь из за плача поднятого конями...
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JTherry
1589118243
зазнался Чалоффф))
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морозз
1589122397
Обиделся на кого то, перестал прогрессировать, остановился в развитие и итог для него не очень радостный! Но мы знаем его потенциал и думаю что этот провал скоро закончится!
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Snek
1589133561
Да у него две проблемы: 1. Отсутствие уверенности в своих силах. Сколько раз я вижу его с мячом на ударной позиции и он пасует мяч полузащитникам или вообще латералям, зачем он это делает? Он форвард - голы это его работа! 2. Он далеко не чистый форвард, скорее поднападающий, может зацепиться за мяч, выгрызть момент, но совсем не способен его довести до конца, от этого у ЦСКА море моментов всегда и мало забитых, тоже всегда.
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paracetamol
1589136263
Какой тренер, такая и реализация.
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BRO_football
1589189634
Зазвездился. Поиграл несколько месяцев хорошо - стоимость повысилась, продлили контракт, повысили зарплату, появились предложения из Европы. Да и конкуренции у Чалова нет. Зачем стараться, если всё у него теперь есть и на лавку в ближайшее время он вряд ли присядет?
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