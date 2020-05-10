Гончаренко: «У Чалова пропала реализация, которая была раньше»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскрыл проблему форварда Федора Чалова. Она – в реализации.

«В чем сейчас проблема Чалова: она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет.

Он делает все ту же работу, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но сейчас у него пропала та реализация, которая была раньше», – сказал Гончаренко в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.