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    Гончаренко: «У Чалова пропала реализация, которая была раньше»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскрыл проблему форварда Федора Чалова. Она – в реализации.

    «В чем сейчас проблема Чалова: она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет.

    Он делает все ту же работу, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но сейчас у него пропала та реализация, которая была раньше», – сказал Гончаренко в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.

    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • Команда не брала РПЛ с 2016 года.
    • РПЛ не возобновится раньше 21 июня.

    Источник: ютуб-канал Вадима Лукомского

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Jurabay 31 минуту назад

      По бабам начал ходить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4748

      Lester84 1 час назад

      В первую очередь у него пропала конкуренция за место в составе и не хватает качественного партнера в атаке, и уже потом только реализация

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +199

      AleSan4es > Lester84 1 час назад

      Пенки тоже партнер мешает забить? Это спад игрока который думал уедет в Англию...

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