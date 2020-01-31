Гинер: «Кристал Пэлас» – не тот клуб, в который должен идти Чалов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему он отказался продавать нападающего Федора Чалова в «Кристал Пэлас».
«Я считаю, «Кристал Пэлас» – не тот клуб, в который должен был идти Федя», – сказал Гинер.
- По информации «Чемпионата», в августе «Пэлас» предлагал за российского форварда 25 миллионов евро.
- В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять ассистов.
- Контракт 21-летнего футболиста с армейцами рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Твиттер Нобеля Арустамяна