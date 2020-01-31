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  • Гинер: «Кристал Пэлас» – не тот клуб, в который должен идти Чалов»

Гинер: «Кристал Пэлас» – не тот клуб, в который должен идти Чалов»

31 января 2020, 20:42
26

Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему он отказался продавать нападающего Федора Чалова в «Кристал Пэлас».

«Я считаю, «Кристал Пэлас» – не тот клуб, в который должен был идти Федя», – сказал Гинер.

  • По информации «Чемпионата», в августе «Пэлас» предлагал за российского форварда 25 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять ассистов.
  • Контракт 21-летнего футболиста с армейцами рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Твиттер Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас ЦСКА Чалов Федор Гинер Евгений
Комментарии (26)
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PTZevolution
1580493241
При всем уважении, а в какой клуб должен ехать Федор в Ман-Сити, в Барсу, ПСЖ может в Реал? В Европе надо вначале ментально закрепиться, а затем уже переходить в топ-клуб! Конечно если позовут и если Чалов заслужит этот вызов!
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RdAMR10
1580495031
Пардоньте, но кристал пэлас играет в апл, это уже хорошо если клубу апл интересен игрок, закрепится, показать сначала себя там, а потом уж если позовут в топ клуб, то переходить...
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BRO_football
1580496424
Кристал Пэлас нормальный клуб. У него даже цвет формы красно-синий как у ЦСКА. Просто Кристал Пэлас предложил мало денег, поэтому он и не понравился Гинеру. Вот если бы условный Шериф из чемпионата Молдавии предложил за Чалова 30 миллионов евро, то Гинер сам пинками бы погнал Чалова в этот клуб, даже ничего у него не спрашивая.
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Garrincha58
1580497880
да Кристал Пэлас сильнее нынешнего ЦСКА, господин Гинер
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Hektor 84
1580498496
А в какой клуб ему надо идти? Да и почему Гинер решает за Чалова где ему играть? У нынешних футболистов нет ни характера, ни инициативы. Яиц у них нет. За них всё решают всякие Гинеры.
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Hektor 84
1580498613
В этом сезоне, та и в прошлом Кристалл часто у лидеров очки отбирает. Состав стабильный. Чего еще надо? Ливерпуль и Челси его не позовут.
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ufos73
1580499568
Конечно не должен! Феде еще расти и расти до него
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Burtaze
1580499680
упс....да даже выступая в чемпионшип цска болтался бы на дне таблицы...а хрустальные ему не команда...вон другой федя махнул в сельту даже с понижением в зарплате ....респект и уважуха...
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Kalida
1580500667
*хлопок ладони по лбу*
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Frankfurt Am Main
1580513876
Уважаемый Гинер а Федеа топ игрок???
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