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    Гинер: «Кристал Пэлас» – не тот клуб, в который должен идти Чалов»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему он отказался продавать нападающего Федора Чалова в «Кристал Пэлас».

    «Я считаю, «Кристал Пэлас» – не тот клуб, в который должен был идти Федя», – сказал Гинер.

    • По информации «Чемпионата», в августе «Пэлас» предлагал за российского форварда 25 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять ассистов.
    • Контракт 21-летнего футболиста с армейцами рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Твиттер Нобеля Арустамяна

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      PTZevolution 27 минут назад

      При всем уважении, а в какой клуб должен ехать Федор в Ман-Сити, в Барсу, ПСЖ может в Реал? В Европе надо вначале ментально закрепиться, а затем уже переходить в топ-клуб! Конечно если позовут и если Чалов заслужит этот вызов!

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